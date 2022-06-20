Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку Летательно-нелетальные Компания Axon предложила использовать дроны, снабжённые искусственным интеллектом, - и вооружённые тазерами (дистанционными электрошокерами), - для борьбы с нападениями на школы. Однако это предложение

Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал GizmoChina, в этом аппарате установле

Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе» Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он стал первым, получившим оперативную память новей

ZTE осваивает 5G ZTE включилась в процесс распространения технологии 5G, представив смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G. Этот флагманский аппарат создан в сотрудничестве с ведущими мировыми опер

Одна камера, два экрана, четыре режима ZTE Mobile Devices открывает в России предзаказ на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами. ZTE Axon M совмещает в себе удобство большого дисплея (6,

В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона Обещанного ровно год ждут В России состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon M, позиционируемого в качестве первого сгибаемого гаджета в мире. Мировой дебют аппарата

Открыт предзаказ на ZTE Axon 9 Pro В России открылся предзаказ на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. C 9 октября модель доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а

ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена оссийское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине. C 9 октября модель б

ZTE представила складной смартфон Axon M с двумя экранами ZTE представляет ZTE Axon M – первый в своей категории складной смартфон с двумя экранами. Этот гаджет полностью и

Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управля

Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн а, музыка и прочие составляющие мультимедиа могут послужить толчком к выбору модели. В случае с ZTE Axon 7 акцент как раз и сделан в пользу мультимедиа, а кто в целом представлен на данном рынк

Концерт для дуэта флагманов ZTE Смартфоны ZTE AXON 7 и ZTE AXON 7 mini стали доступны для официальной покупки в России. Дизайн новых

ZTE объявила о начале российских продаж смартфонов Axon 7 и Axon 7 mini ZTE представила в России смартфоны 7 и Axon 7 mini. Как рассказали CNews в компании, новинки отличаются дизайном, разработанным студ

ZTE представила смартфон флагманской серии Axon 7 mini Китайская компания ZTE Mobile Devices представила 5,2-дюймовый смартфон Axon 7 mini на берлинской выставке IFA 2016, сообщили CNews в ZTE.Смартфон Axon 7 mini

Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает имают, насколько важен сервис и пост-продажная поддержка продукта. В этом нас убедил и сам смартфон Axon Mini: Приложение «Поддержка ZTE» В общем, российский потребитель может не бояться поку

ZTE Axon Mini - смартфон, родственный самолёту Высококачественный авиационный алюминий позволил сделать новый смартфон ZTE Axon Mini легче, тоньше – и вместе с этим прочнее. При диагонали экрана в 5,2 дю

В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера службы техподдержки. Партнеры уже имеют опыт сотрудничества по другим продуктам ZTE. Так, в октябре прошлого года Paragon объявлял, что его драйверы exFAT/NTFS для Android начинают устанавливаться в смартфоны ZTE с картами microSD, что позволит этим устройствам поддерживать карты объемом 64 ГБ и 128 ГБ, а также microSD-карты большего объема, форматированные в exFAT или NTFS. Сейчас в разго

Под прицелом злоумышленников — владельцы мобильных телефонов ZTE Score Корпорация Symantec сообщила об угрозе безопасности для владельцев телефонов ZTE Score: простые действия позволяют злоумышленнику получить полный контроль над устройством

Первый взгляд на флагман ZTE Era: правильный Китай мнения начинают таять при взгляде на устройства компании. Не только Era, но и другие анонсированные смартфоны ZTE (количество которых приближается к десятку, и это несмотря на другой десяток, к

Первый взгляд на ZTE Tania: самый дешевый смартфон на Windows Phone вы можете назвать? Их практически нет, за исключением еще одного «героя» линейки Nokia Lumia, который опоздал на свой поезд, и HTC Titan II, который можно назвать просто улучшенной версией HTC Titan. ZTE Tania является «последним из могикан» прошлого года: первоначально мир об этом сверхбюджетном Mango-смартфоне узнал в сентябре; первые реальные фотографии, технические спецификации и информ

Китайский производитель анонсировал первый планшет на базе Android е производитель устройств связи в Китае, анонсировала первый в своей линейке планшетный компьютер - ZTE Light. Об этом стало известно из распространенного официального сообщения. ZTE Light

Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, объявила о приобретении британской консалтинговой компании Axon Group, предоставляющей услуги пользователям решений SAP. Infosys заплатит за Axon £407,1 млн. ($755,5 млн.) наличными, или £6 за акцию, что на 19% превышает стоимость акций на момен