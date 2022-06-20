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ZTE Axon ZTE Light ZTE Skate ZTE Tureis ZTE Score ZTE Tania ZTE Era ZTE Star серия смартфонов и планшетов

СОБЫТИЯ

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20.06.2022 Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку

Летательно-нелетальные Компания Axon предложила использовать дроны, снабжённые искусственным интеллектом, - и вооружённые тазерами (дистанционными электрошокерами), - для борьбы с нападениями на школы. Однако это предложение

09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео

Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет портал GizmoChina, в этом аппарате установле
07.02.2020 Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе»

Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он стал первым, получившим оперативную память новей
25.02.2019 ZTE осваивает 5G

ZTE включилась в процесс распространения технологии 5G, представив смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G. Этот флагманский аппарат создан в сотрудничестве с ведущими мировыми опер
23.11.2018 Одна камера, два экрана, четыре режима

ZTE Mobile Devices открывает в России предзаказ на складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами. ZTE Axon M совмещает в себе удобство большого дисплея (6,
22.11.2018 В России начались продажи первого в мире гибкого смартфона

Обещанного ровно год ждут В России состоялся официальный анонс смартфона ZTE Axon M, позиционируемого в качестве первого сгибаемого гаджета в мире. Мировой дебют аппарата
10.10.2018 Открыт предзаказ на ZTE Axon 9 Pro

В России открылся предзаказ на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. C 9 октября модель доступна для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru, а

10.10.2018 ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена

оссийское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro. Устройство было представлено на выставке IFA-2018 в Берлине. C 9 октября модель б
18.10.2017 ZTE представила складной смартфон Axon M с двумя экранами

ZTE представляет ZTE Axon M – первый в своей категории складной смартфон с двумя экранами. Этот гаджет полностью и
21.03.2017 Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными

Компания Informatica анонсировала продукт Informatica Axon — первое полностью интегрированное решение по управлению данными (Data Governance). Informatica Axon разработано таким образом, чтобы технические и бизнес-пользователи могли управля
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн

а, музыка и прочие составляющие мультимедиа могут послужить толчком к выбору модели. В случае с ZTE Axon 7 акцент как раз и сделан в пользу мультимедиа, а кто в целом представлен на данном рынк
17.10.2016 Концерт для дуэта флагманов ZTE

Смартфоны ZTE AXON 7 и ZTE AXON 7 mini стали доступны для официальной покупки в России. Дизайн новых
13.10.2016 ZTE объявила о начале российских продаж смартфонов Axon 7 и Axon 7 mini

ZTE представила в России смартфоны 7 и Axon 7 mini. Как рассказали CNews в компании, новинки отличаются дизайном, разработанным студ
02.09.2016 ZTE представила смартфон флагманской серии Axon 7 mini

Китайская компания ZTE Mobile Devices представила 5,2-дюймовый смартфон Axon 7 mini на берлинской выставке IFA 2016, сообщили CNews в ZTE.Смартфон Axon 7 mini
09.12.2015 Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает

имают, насколько важен сервис и пост-продажная поддержка продукта. В этом нас убедил и сам смартфон Axon Mini:   Приложение «Поддержка ZTE» В общем, российский потребитель может не бояться поку
20.11.2015 ZTE Axon Mini - смартфон, родственный самолёту

Высококачественный авиационный алюминий позволил сделать новый смартфон ZTE Axon Mini легче, тоньше – и вместе с этим прочнее. При диагонали экрана в 5,2 дю
14.05.2015 В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера

службы техподдержки. Партнеры уже имеют опыт сотрудничества по другим продуктам ZTE. Так, в октябре прошлого года Paragon объявлял, что его драйверы exFAT/NTFS для Android начинают устанавливаться в смартфоны ZTE с картами microSD, что позволит этим устройствам поддерживать карты объемом 64 ГБ и 128 ГБ, а также microSD-карты большего объема, форматированные в exFAT или NTFS. Сейчас в разго
04.06.2012 Под прицелом злоумышленников — владельцы мобильных телефонов ZTE Score

Корпорация Symantec сообщила об угрозе безопасности для владельцев телефонов ZTE Score: простые действия позволяют злоумышленнику получить полный контроль над устройством
11.04.2012 Первый взгляд на флагман ZTE Era: правильный Китай

мнения начинают таять при взгляде на устройства компании. Не только Era, но и другие анонсированные смартфоны ZTE (количество которых приближается к десятку, и это несмотря на другой десяток, к
01.03.2012 Первый взгляд на ZTE Tania: самый дешевый смартфон на Windows Phone

вы можете назвать? Их практически нет, за исключением еще одного «героя» линейки Nokia Lumia, который опоздал на свой поезд, и HTC Titan II, который можно назвать просто улучшенной версией HTC Titan. ZTE Tania является «последним из могикан» прошлого года: первоначально мир об этом сверхбюджетном Mango-смартфоне узнал в сентябре; первые реальные фотографии, технические спецификации и информ
13.10.2010 Китайский производитель анонсировал первый планшет на базе Android

е производитель устройств связи в Китае, анонсировала первый в своей линейке планшетный компьютер - ZTE Light. Об этом стало известно из распространенного официального сообщения. ZTE Light

26.08.2008 Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon

Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, объявила о приобретении британской консалтинговой компании Axon Group, предоставляющей услуги пользователям решений SAP. Infosys заплатит за Axon £407,1 млн. ($755,5 млн.) наличными, или £6 за акцию, что на 19% превышает стоимость акций на момен
19.09.2002 Symbol Technologies впервые предложила архитектуру коммутируемых беспроводных сетей

ежду собой и администрировать отдельные продукты, дополняя их средствами обеспечения безопасной работы приложений, управления и взаимодействия. Symbol объединила все эти средства в коммутаторе Mobius Axon Wireless Switch, который централизованно управляет беспроводными сетями и их функциями через недорогие порты Mobius Axon Access Port. В своем первом коммерческом воплощении система


Публикаций - 93, упоминаний - 203

ZTE Axon и организации, системы, технологии, персоны:

ZTE Corporation 800 68
Samsung Electronics 11064 30
Huawei 4676 25
Apple Inc 13154 20
Qualcomm Technologies 1974 16
Xiaomi - Сяоми 2231 15
Google LLC 12688 13
LG Electronics 3735 13
Lenovo Group 2446 11
HTC Corporation 1512 11
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 10
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Nvidia Corp 4002 7
Lenovo Motorola 3566 7
МегаФон 10742 6
Intel Corporation 12811 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Sony 6739 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
AT&T Inc 1725 5
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
Asahi Kasei 11 4
MediaTek - Ralink 595 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
Elisa 36 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
CK Hutchison Drei Austria 5 3
BBK OnePlus 298 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Vodafone Group 1412 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 3
HMD Global - Nokia 144 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Евросеть 1421 6
Связной ГК 1401 5
BMW Group 482 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
BMW Designworks Group 15 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Carl Zeiss AG 307 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Caterpillar - 93 1
Геометрия НПО 165 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
101Hotels.com 456 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
SoftBank Group 284 1
Yamaha - Ямаха 110 1
UMA - United Music Agency 40 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
KIPRIS - Korea Intellectual Property Rights Information Service - Корейской патентной службой - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 37
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 26
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 25
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 14
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 12
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