Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168817
ИКТ 13133
Организации 10294
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25112
Персоны 72087
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Bloody Wolf Хакерская группировка



18.02.2025 Ключ к «успеху»: легитимный инструмент открыл злоумышленникам доступ к данным 400 компаний 1
06.08.2024 Хакеры атакуют СНГ дешевым, но опасным трояном, притворяясь госструктурами 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Bloody Wolf и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 317 3
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 1
AnyDesk Software GmbH 32 1
Scaly Wolf - Хакерская группировка 4 1
GitHub 828 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1445 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 597 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
Оповещение и уведомление - Notification 4664 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1927 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3088 2
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 114 1
Командная строка - Command Line 371 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1136 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4246 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1210 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 563 1
Oracle Java - язык программирования 3093 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 33 2
Microsoft Windows 15719 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 14 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
Oracle Java Archive - JAR 7 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1115 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Microsoft Windows PowerShell 177 1
Pastebin 36 1
Скулкин Олег 39 2
Казахстан - Республика 5556 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще