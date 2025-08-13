Разделы

Scaly Wolf Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Группировка Scaly Wolf атакует российское машиностроительное предприятие 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1
23.04.2024 Серия кибератак на российские компании провалилась из-за грубой ошибки хакеров 1
20.02.2024 Bi.Zone: данные корпоративной почты утекают у каждого 19-го сотрудника российских компаний 1
30.01.2024 Scaly Wolf атакует российские промышленные и логистические предприятия 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Scaly Wolf и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 399 4
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 8 1
Bloody Wolf - Хакерская группировка 3 1
Mysterious Werewolf - Хакерская группировка 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1268 1
Telegram Group 2344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2865 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2172 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5034 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1620 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21444 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 691 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9525 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 181 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13119 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5148 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25136 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4256 1
Оповещение и уведомление - Notification 5087 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5237 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7265 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4265 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 104 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7232 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4147 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12617 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11008 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 50 3
Oracle Java - язык программирования 3267 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 595 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2153 1
Microsoft Windows 16070 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 33 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 112 1
Скулкин Олег 51 3
Кирюшкин Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 3
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Казахстан - Республика 5708 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 4
Энергетика - Energy - Energetically 5353 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3616 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7670 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

