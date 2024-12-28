Сбер BI.Zone ThreatVision BI.Zone Threat Intelligence
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Tesla Motors 396 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Unsplash 763 1
|Скулкин Олег 37 17
|Царев Дмитрий 23 3
|Хеирхабаров Теймур 17 2
|Волошин Евгений 63 1
|Чулков Валерий 31 1
|Пирожков Александр 4 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Олейникова Анна 9 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|Левин Константин 35 1
|Рошал Евгений. 7 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|Пермяков Руслан 19 1
|Амиров Руслан 3 1
|Шаляпин Андрей 5 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Сафиуллин Роман 2 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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