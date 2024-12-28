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Сбер BI.Zone ThreatVision BI.Zone Threat Intelligence



28.12.2024 Злоумышленники атакуют российские компании с помощью загрузчика, почти невидимого для средств защиты 1
18.12.2024 BI.Zone: атак с целью шпионажа становится больше, а их последствия – разрушительнее 1
18.11.2024 Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний 1
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 1
05.11.2024 Bi.Zone: злоумышленники чаще всего атакуют российские компании с помощью троянов удаленного доступа и стилеров 1
03.10.2024 Core Werewolf совершенствует атаки на российский ОПК и критическую информационную инфраструктуру 1
01.10.2024 Bi.Zone: хакеры отказываются от вредоносных программ в пользу редких инструментов для пентеста 1
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций 1
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
26.07.2024 BI.Zone: промышленность и транспорт — лидеры по доле нелегитимных писем 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1
23.07.2024 BI.Zone представила аналитический отчет по угрозам и киберинцидентам за I полугодие 2024 г. 1
22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
27.05.2024 Группировка Sapphire Werewolf переписала стилер с открытым исходным кодом, чтобы шпионить за российскими компаниями 1
23.04.2024 Серия кибератак на российские компании провалилась из-за грубой ошибки хакеров 1
03.04.2024 Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта 1
01.03.2024 Bi.Zone: Квалификация киберпреступников — низкая, угроза для компаний — высокая 1
28.02.2024 Хакеры создали ПО для нападения на российский ВПК. Атаки стало сложнее распознать 1
27.02.2024 Bi.Zone: группировка Mysterious Werewolf перешла на собственные инструменты для атак на российский ВПК 1
30.01.2024 Scaly Wolf атакует российские промышленные и логистические предприятия 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
29.11.2023 Bi.Zone: группировка Rare Wolf маскирует вредоносные письма под накладные «1С:Предприятие» 1
21.11.2023 Bi.Zone: Самое популярное коммерческое ВПО, применяемое для атак на российские компании 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
28.03.2023 BI.Zone и Security Vision заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
01.12.2022 R-Vision выпустила платформу R-Vision TIP версии 2.20 1
23.04.2021 Сервисы Bi.zone внесены в реестр российского ПО 1
25.02.2021 Eset и BI.Zone объединили технологии для защиты бизнеса от разрушительных сценариев 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 29
Telegram Group 1983 9
Scaly Wolf - Хакерская группировка 4 3
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Stone Wolf - Хакерская группировка 3 2
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 2
ESET - ESET Software 1133 1
МегаФон 8805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Cisco Systems 5114 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Palo Alto Networks 146 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Core Werewolf - Хакерская группировка 4 1
Sapphire Werewolf - Хакерская группировка 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Tesla Motors 396 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Unsplash 763 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 26
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 23
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 10
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Hacktivism - Хактивизм 188 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Website URL - Uniform Resource Locator 876 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 7
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 4
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 22 3
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 3
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 3
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 5 3
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 3
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Sliver 11 3
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 26 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 2
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
FileZilla - FTP-клиент 23 2
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
Havoc 7 2
ESET Threat Intelligence 9 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Discord 117 1
Microsoft Outlook 1390 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Скулкин Олег 37 17
Царев Дмитрий 23 3
Хеирхабаров Теймур 17 2
Волошин Евгений 63 1
Чулков Валерий 31 1
Пирожков Александр 4 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Олейникова Анна 9 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Левин Константин 35 1
Рошал Евгений. 7 1
Шишкова Татьяна 13 1
Пермяков Руслан 19 1
Амиров Руслан 3 1
Шаляпин Андрей 5 1
Колокольцев Владимир 37 1
Сафиуллин Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 11
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Казахстан - Республика 5525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 15
Энергетика - Energy - Energetically 5083 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Ведомости 996 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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