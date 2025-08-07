Получите все материалы CNews по ключевому слову

AI-ассистент BI.ZONE Cubi позволяет ускорить процесс первичного анализа и реагирования в среднем на 40%. Это происходит благодаря автоматизации рутинных действий по обработке, структуризации и анализу больших объемов технических данных.

AI-ассистент BI.ZONE Cubi работает в рамках серсива BI.ZONE TDR, а также доступен пользователям BI.ZONE EDR и BI.ZONE SOAR.