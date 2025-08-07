Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер BI.Zone WAF BI.Zone Cubi ИИ-ассистент
AI-ассистент BI.ZONE Cubi позволяет ускорить процесс первичного анализа и реагирования в среднем на 40%. Это происходит благодаря автоматизации рутинных действий по обработке, структуризации и анализу больших объемов технических данных.
AI-ассистент BI.ZONE Cubi работает в рамках серсива BI.ZONE TDR, а также доступен пользователям BI.ZONE EDR и BI.ZONE SOAR.
УПОМИНАНИЯ
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376466, в очереди разбора - 746335.
Создано именных указателей - 179943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.