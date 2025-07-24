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Сбер BI.Zone SOC BI.Zone Security Operation Center BI.ZONE SOAR BI.ZONE IRP BI.ZONE Incident Response Plan BI.ZONE DFIR BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response Реагирование и расследования инцидентов ИБ
Три варианта предоставления услуги: создание SOC с нуля, оценка зрелости и модернизация имеющегося SOC, а также фокусная экспертиза для SOC in-house.
В первом варианте специалисты BI.ZONE помогут построить собственный центр мониторинга и реагирования на инциденты. Второй вариант позволит усовершенствовать работу существующего SOC за счет выявления недостающих процессов и технологий, а также дооснащения SOC новыми наработками. В случае фокусной экспертизы команда BI.ZONE поможет заказчику в решении конкретных вопросов, с которыми он обратился. Это позволит повысить качество работы уже имеющегося SOC.
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Меджлумов Муслим 22 3
|Хеирхабаров Теймур 22 3
|Царев Дмитрий 29 2
|Самарцев Дмитрий 11 1
|Лямин Александр 74 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Афанасьев Денис 72 1
|Айсин Марсель 2 1
|Павельев Дмитрий 2 1
|Gartner - Гартнер 3582 1
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