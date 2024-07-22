Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK ерсии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппирово

R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP гут применять больше качественных данных для анализа угроз благодаря новому источнику – базы знаний MITRE ATT&CK. Также им стала доступна функция кастомизации рейтинга индикаторов компрометации

SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы, покрывающий тактики матрицы MITRE ATT&CK. Он позволяет выявить случаи, когда в скомпрометированной сети злоумышленники собирают информацию для ее последующей кражи, а также когда они управляют системами и данными, что мож

PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK акже в обновленной версии на 30% увеличено число определяемых протоколов, благодаря чему обеспечивается большая прозрачность сети. В новой версии PT NAD появилась тепловая карта с тактиками по модели MITRE ATT&CK. Функция поможет пользователям понять, на какой стадии атаки находятся злоумышленники, и оперативно узнать о применяемых ими техниках. Чем больше атак на инфраструктуру организации

Maxpatrol SIEM научилась выявлять присутствие киберпреступников в корпоративной сети на этапе разведки с правилами обнаружения атак, проводимых с использованием тактики «Разведка» (Discovery) по модели MITRE ATT&CK. После получения постоянного доступа к сети жертвы злоумышленникам требуется опр

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, предназначенный для выявления атак с применением тактик модели MITRE ATT&CK: теперь система сможет выявлять атаки с тактикой «Закрепление». Новые правила корреляции позволяют обнаруживать попытки закрепления атакующих в скомпрометированной Windows-инфрастр

Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK trol SIEM: правила корреляции событий ИБ в его составе направлены на выявление активности злоумышленников с использованием тактик Execution («Выполнение») и Defense Evasion («Обход защиты») по модели MITRE ATT&CK для операционной системы Windows. Теперь пользователи Maxpatrol SIEM могут обнаружить активные действия злоумышленника после проникновения его в инфраструктуру. MITRE ATT&CK