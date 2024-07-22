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MITRE ATT&CK MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge Структурированный список поведений киберпреступников



22.07.2024 Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK

ерсии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппирово
10.05.2023 R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP

гут применять больше качественных данных для анализа угроз благодаря новому источнику – базы знаний MITRE ATT&CK. Также им стала доступна функция кастомизации рейтинга индикаторов компрометации
27.04.2021 SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK

SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29

29.09.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK

В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы, покрывающий тактики матрицы MITRE ATT&CK. Он позволяет выявить случаи, когда в скомпрометированной сети злоумышленники собирают информацию для ее последующей кражи, а также когда они управляют системами и данными, что мож
18.02.2020 PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK

акже в обновленной версии на 30% увеличено число определяемых протоколов, благодаря чему обеспечивается большая прозрачность сети. В новой версии PT NAD появилась тепловая карта с тактиками по модели MITRE ATT&CK. Функция поможет пользователям понять, на какой стадии атаки находятся злоумышленники, и оперативно узнать о применяемых ими техниках. Чем больше атак на инфраструктуру организации
28.01.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять присутствие киберпреступников в корпоративной сети на этапе разведки

с правилами обнаружения атак, проводимых с использованием тактики «Разведка» (Discovery) по модели MITRE ATT&CK. После получения постоянного доступа к сети жертвы злоумышленникам требуется опр
25.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK

В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, предназначенный для выявления атак с применением тактик модели MITRE ATT&CK: теперь система сможет выявлять атаки с тактикой «Закрепление». Новые правила корреляции позволяют обнаруживать попытки закрепления атакующих в скомпрометированной Windows-инфрастр
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK

trol SIEM: правила корреляции событий ИБ в его составе направлены на выявление активности злоумышленников с использованием тактик Execution («Выполнение») и Defense Evasion («Обход защиты») по модели MITRE ATT&CK для операционной системы Windows. Теперь пользователи Maxpatrol SIEM могут обнаружить активные действия злоумышленника после проникновения его в инфраструктуру. MITRE ATT&CK
18.04.2019 «Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK

изаторах атак, а для уже известных угроз добавлены ссылки на технические детали о них в базе знаний MITRE ATT&CK. Все эти усовершенствования позволят специалистам по информационной безопасности

Публикаций - 94, упоминаний - 136

MITRE ATT&CK и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 22
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 18
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 14
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 12
Microsoft Corporation 24625 9
Telegram Group 1983 9
Cisco Systems - Splunk 67 7
GitHub 814 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 7
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Cisco Systems 5114 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 5
Red Hat 1305 4
REvil - Хакерская группировка 48 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
RedCurl - Хакерская группировка 7 2
Check Point Software Technologies 760 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
OldGremlin - Хакерская группировка 11 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
CloudEyE 8 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
8213 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 30 2
JFrog 9 2
Код Безопасности 616 2
Broadcom - VMware 2359 1
SAP SE 5277 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Royal Dutch Shell - Шелл 211 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Unsplash 763 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Ингосстрах СПАО 421 1
Yara - Яра 15 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Colonial Pipeline 32 1
Campari - Кампари Рус 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Группа Самолет 72 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 12
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 65
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 15
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 14
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 13
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 13
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 13
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 12
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 32
Microsoft Windows 15657 32
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 30
Linux OS 9937 25
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 16
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 11
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 10
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 9
Microsoft Windows PowerShell 174 8
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 8
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 8
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 8
Positive Technologies - PT Sandbox 71 8
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 7
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 6
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 6
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 6
Microsoft Office Excel 1197 6
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 6
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 5
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 5
Apple macOS 2059 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 4
Microsoft Office 3734 4
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 4
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 4
Google VirusTotal 80 4
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Тюрин Антон 8 4
Рахметов Руслан 56 4
Скулкин Олег 37 4
Луцив Данила 6 3
Осипов Сергей 41 3
Фомина Юлия 3 3
Баулин Валерий 43 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Кирьянов Кирилл 3 2
Вишняков Алексей 11 2
Рустамов Рустам 412 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
Назаров Никита 10 2
Касперский Евгений 323 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Новиков Алексей 59 1
Помзов Михаил 5 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Стрелков Андрей 7 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Четвертнев Илья 11 1
Антоненко Кирилл 2 1
Завгородний Станислав 1 1
Писарев Иван 1 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Чувакин Антон 3 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Прищенко Андрей 1 1
Прищеп Станислав 3 1
Ефанов Дмитрий 5 1
Краснов Роман 9 1
Сапронов Константин 9 1
Маркелов Илья 6 1
Дугин Андрей 24 1
Чулков Валерий 31 1
Назаров Егор 8 1
Кабанов Юрий 1 1
Тихонова Анастасия 4 1
Мартынцев Алексей 9 1
Прохоров Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Европа 21767 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Ближний Восток 2943 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Япония 13282 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Канада 4881 2
Украина 7608 2
Америка Латинская 1812 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Европа Восточная 3075 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Беларусь - Минск 631 1
Испания - Королевство 3706 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Тайвань 3984 1
Армения - Республика 2280 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Малайзия 865 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 8
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 5
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Слепые зоны 109 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Открытые системы ИД 174 1
Gartner - Гартнер 3556 4
W3Techs 13 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Juniper Research 522 2
Forrester Research 821 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 2
Forrester Consulting 26 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Fortune Global 500 286 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
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Kaspersky ON AIR 1 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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