MITRE ATT&CK MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge Структурированный список поведений киберпреступников
- MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures
База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности
- Кибербезопасность
|22.07.2024
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Портал BI.Zone Threat Intelligence пополнился новым аналитическим инструментом на базе матрицы MITRE ATT&CK
ерсии портала BI.Zone Threat Intelligence появилась единая информационная панель. В формате матрицы MITRE ATT&CK на ней представлены все методы (до уровня процедур включительно) кибергруппирово
|10.05.2023
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R-Vision представила новую версию платформы анализа информации о киберугрозах R-Vision TIP
гут применять больше качественных данных для анализа угроз благодаря новому источнику – базы знаний MITRE ATT&CK. Также им стала доступна функция кастомизации рейтинга индикаторов компрометации
|27.04.2021
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SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK
SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29
|29.09.2020
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактиками «Сбор данных» и «Воздействие» по матрице MITRE ATT&CK
В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен новый пакет экспертизы, покрывающий тактики матрицы MITRE ATT&CK. Он позволяет выявить случаи, когда в скомпрометированной сети злоумышленники собирают информацию для ее последующей кражи, а также когда они управляют системами и данными, что мож
|18.02.2020
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PT Network Attack Discovery научилась отображать стадию атаки по матрице ATT&CK
акже в обновленной версии на 30% увеличено число определяемых протоколов, благодаря чему обеспечивается большая прозрачность сети. В новой версии PT NAD появилась тепловая карта с тактиками по модели MITRE ATT&CK. Функция поможет пользователям понять, на какой стадии атаки находятся злоумышленники, и оперативно узнать о применяемых ими техниках. Чем больше атак на инфраструктуру организации
|28.01.2020
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять присутствие киберпреступников в корпоративной сети на этапе разведки
с правилами обнаружения атак, проводимых с использованием тактики «Разведка» (Discovery) по модели MITRE ATT&CK. После получения постоянного доступа к сети жертвы злоумышленникам требуется опр
|25.09.2019
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Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки с тактикой «Закрепление» по матрице ATT&CK
В Maxpatrol SIEM загружен пакет экспертизы, предназначенный для выявления атак с применением тактик модели MITRE ATT&CK: теперь система сможет выявлять атаки с тактикой «Закрепление». Новые правила корреляции позволяют обнаруживать попытки закрепления атакующих в скомпрометированной Windows-инфрастр
|04.06.2019
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Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK
trol SIEM: правила корреляции событий ИБ в его составе направлены на выявление активности злоумышленников с использованием тактик Execution («Выполнение») и Defense Evasion («Обход защиты») по модели MITRE ATT&CK для операционной системы Windows. Теперь пользователи Maxpatrol SIEM могут обнаружить активные действия злоумышленника после проникновения его в инфраструктуру. MITRE ATT&CK
|18.04.2019
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«Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK
изаторах атак, а для уже известных угроз добавлены ссылки на технические детали о них в базе знаний MITRE ATT&CK. Все эти усовершенствования позволят специалистам по информационной безопасности
MITRE ATT&CK и организации, системы, технологии, персоны:
|Тюрин Антон 8 4
|Рахметов Руслан 56 4
|Скулкин Олег 37 4
|Луцив Данила 6 3
|Осипов Сергей 41 3
|Фомина Юлия 3 3
|Баулин Валерий 43 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Кирьянов Кирилл 3 2
|Вишняков Алексей 11 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Назаров Никита 10 2
|Касперский Евгений 323 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Новиков Алексей 59 1
|Помзов Михаил 5 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Стрелков Андрей 7 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Антоненко Кирилл 2 1
|Завгородний Станислав 1 1
|Писарев Иван 1 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Чувакин Антон 3 1
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
|Прищенко Андрей 1 1
|Прищеп Станислав 3 1
|Ефанов Дмитрий 5 1
|Краснов Роман 9 1
|Сапронов Константин 9 1
|Маркелов Илья 6 1
|Дугин Андрей 24 1
|Чулков Валерий 31 1
|Назаров Егор 8 1
|Кабанов Юрий 1 1
|Тихонова Анастасия 4 1
|Мартынцев Алексей 9 1
|Прохоров Иван 2 1
|Открытые системы ИД 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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