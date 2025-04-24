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Стрелков Андрей



24.04.2025 Почти 40% промышленных предприятий в мире считают обеспечение кибербезопасности ключевой задачей в условиях цифровизации 1
01.10.2024 «Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов 1
31.07.2024 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях 1
20.05.2021 «Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты промышленных сред 1
28.06.2018 «Яндекс» выпустил мобильное приложение для обновления карт 1
25.05.2017 Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas 1
18.04.2011 «Яндекс» стал самым стремительным картографом России 1
02.06.2006 "Яндекс": дорожные пробки онлайн 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Стрелков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7626 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 3
Яндекс - СМИлинк 15 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Google Russia - Гугл Россия 183 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Google LLC 11916 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1424 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1811 2
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1689 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1339 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1302 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3473 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2747 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3998 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 416 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 414 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11353 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 357 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12926 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 928 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 410 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 13 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 347 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9344 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4770 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2946 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 255 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5497 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7031 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4638 2
Linux OS 10167 1
Microsoft Windows 15848 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 169 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Apple iOS 7929 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
Google Play - Google Store - Android Market 3335 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 21 1
Кузнецова Марина 6 1
Ушаков Михаил 33 1
Баринберг Валерий 5 1
Филиппов Сергей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 300 1
Земля - планета Солнечной системы 10446 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1066 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6345 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1320 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5283 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 692 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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