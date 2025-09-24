Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского»

В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике киберугроз для российской промышленности во II квартале 2025 года 2025 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России доля компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ), на

ГК Softline помогла химическому предприятию России повысить уровень защиты технологического сегмента езопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила XDR-платформу Kaspersky Industrial CyberSecurity в инфраструктуру одного из химических предприятий России.

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc цессору приложений (Application Processor) через модем, встроенный в SoC (System on Chip). Эксперты Kaspersky ICS CERT продемонстрировали, что атакующие могут обходить защитные механизмы в ОС,

«Чинт Электрик» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для безопасности РСУ нове работы распределенных систем управления (РСУ) под локальным брендом ENSMAS MAS8600 и MAS400, и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks). Продукты продемонстриров

«Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов «Лаборатория Касперского» совместно с компанией «Актив», разработчиком программно-аппаратных средств защиты информации, представили новую версию портативного решения для защиты промышленных сред — KICS Portable Scanner. Решение устанавливается на сертифицированные ФСТЭК России USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», в которых объединены защищённый ключевой носитель и управляемая защищённая f

«Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры дукции Минпромторга России, с отечественной операционной системой Astra Linux и решениями семейства Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Об этом CNews сообщили представители «Систэм Элект

Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, Россия заняла шестое место (из 14, больше доля атакованных компьютеров, ч

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях оде которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity — программного комплекса для обеспечения защиты объектов к

«Лаборатория Касперского» представляет единое решение для построения безопасных распределенных промышленных сетей для построения и защиты распределенных промышленных сетей — в его состав входят Kaspersky SD-WAN и Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS). Совместное использование решений позволяет выстрои

Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity усилило защиту курорта «Манжерок» нные сбоем инженерных систем или систем безопасности, ведут к крупным финансовым потерям. По данным Kaspersky ICS CERT, по итогам второго полугодия 2023 г. системы автоматизации зданий вошли в

В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, в России вредоносные объекты были заблокированы на 23,6% компьютеров авто

В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года вания вычислительной мощности устройства пользователя злоумышленниками. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT. По итогам второго полугодия 2023 г. Россия оказалась в числе регионов с с

«Лаборатория Касперского» рассказывает, как изменится ландшафт киберугроз для промышленных предприятий в 2024 г. Эксперты Kaspersky ICS CERT представили свое видение того, какие тенденции будут наблюдаться в ландшаф

Kaspersky ICS CERT: в 2023 году значительно выросло число инцидентов в результате кибератак на промышленные организации По данным Kaspersky ICS CERT, в первом полугодии 2023 г. продолжает расти количество официально подтвер

В Kaspersky ICS CERT рассказали о ландшафте киберугроз в промышленности в 2023 году По данным нового отчёта Kaspersky ICS CERT, в первом полугодии 2023 г. в России вредоносные объекты были заблокирован

Kaspersky ICS CERT: в начале 2023 года в России выросло количество кибератак на компьютеры АСУ По данным Kaspersky ICS CERT, в первые пять месяцев 2023 г. доля заблокированных вредоносных объектов н

Kaspersky ICS CERT: вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России во второй половине 2022 п.п. — это наиболее значительное изменение среди исследуемых регионов. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT. Чем обусловлен рост. Преимущественно он связан с увеличением доли компьют

Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году Эксперты Kaspersky ICS CERT поделились прогнозами относительно развития ландшафта угроз для АСУ ТП в 2

«Лаборатория Касперского» представила экосистему Kaspersky OT CyberSecurity для защиты промышленных инфраструктур дложения от одного вендора. Дополнительным уровнем защиты могут стать экспертные сервисы от команды Kaspersky ICS CERT по аналитике угроз, оценке защищённости, расследованию киберинцидентов и с

Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов е корпорации Bosch Building Technologies) провели интеграцию систем BIS и BVMS с продуктами линейки Kaspersky Industrial CyberSecurity. Это позволило обеспечить дополнительный уровень защиты ра

«Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты промышленных сред ости изучать отчеты в сторонних источниках. Данные об уязвимостях предоставлены глобальным проектом Kaspersky ICS CERT, цель которого — координация действий производителей систем автоматизации,

«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах ак именно шифровальщик попадает в сеть организаций. Расследование инцидента, проведённое экспертами Kaspersky ICS CERT на одном из атакованных предприятий, выявило, что в атаках шифровальщика C

Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП По данным нового отчёта Kaspersky ICS CERT, доля компьютеров АСУ ТП, на которых были заблокированы вредоносные объект

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов о применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks) в сетях передачи данных п

«Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в сфере киберзащиты роботов партнерами в области киберзащиты роботов, используемых в индустриальных системах. Совместная работа Kaspersky Industrial CyberSecurity и Robot Immune System (RIS) позволяет предотвращать атаки

Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST свои возможности по киберзащите промышленных предприятий», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT (центра реагирования на угрозы безопасности промышленных инфраструктур «Ла

Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks прошло международный аудит Продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks получил сертификат IEC 62443-4-1, который под

Немецкий завод AGC расширяет использование Kaspersky Industrial CyberSecurity Через два года после внедрения Kaspersky Industrial CyberSecurity руководство завода по обработке автомобильного стекла AGC Glass Germany GmbH решило расширить функциональные возможности проекта, чтобы обеспечить всесторонню

В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий По данным нового отчета Kaspersky ICS CERT, в первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по

«Лаборатория Касперского» обеспечит безопасную работу энергосистемы Alperia Alperia, один из ведущих поставщиков газа и электроэнергии в Южном Тироле (Италия), выбрала решение Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes для защиты своих систем удаленного управления эл

«Лаборатория Касперского» раскрыла подробности зафиксированных в начале 2020 года целевых атак По данным экспертов Kaspersky ICS CERT, целями серии таргетированных атак, которую специалисты наблюдают с начала

«Лаборатория Касперского» обнаружила 37 уязвимостей в системах удаленного доступа VNC Эксперты Kaspersky ICS CERT провели исследование различных реализаций системы удалённого доступа Virtu

Решение «Лаборатории Касперского» сэкономило крупной компании $1,7 млн иента составил 368% уже через три года его использования. Как свидетельствуют статистические данные Kaspersky ICS CERT, с киберугрозами сталкивается значительное число промышленных компаний. Та

Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity ого» завершили проект по защите критических инфраструктур АСУ ТП в «Мосгазе», реализованный на базе Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS). ИТ-дистрибутором проекта по поставке ПО выступила

«Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года радали Вьетнам, Алжир и Марокко, а самой безопасной оказалась Дания. Эти данные приводятся в отчете Kaspersky Lab ICS CERT о ландшафте угроз для систем промышленной автоматизации в первом полуг

Решение «Лаборатории Касперского» для защиты промышленных инфраструктур получило сертификат ФСТЭК ФСТЭК России. Получение сертификата – подтверждение этому и важная веха в жизненном цикле продукта. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes — чрезвычайно гибкий продукт, который можно прим

Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT опубликовали результаты исследований ландшафта угроз для систем промыш

Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечит защиту Павлодарского Нефтехимического завода фтехимического завода запустил проект по повышению уровня промышленной кибербезопасности. Внедрение Kaspersky Industrial CyberSecurity и профильная подготовка сотрудников стали ещё одним шагом

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT обнаружили уязвимости в SafeNet Sentinel Эксперты Центра реагирования на киберинциденты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Lab ICS CERT – обнаружили 14 опасных уязвимостей и одну недокументированную возможн