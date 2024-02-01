«Лаборатория Касперского» рассказывает, как изменится ландшафт киберугроз для промышленных предприятий в 2024 г.

Эксперты Kaspersky ICS CERT представили свое видение того, какие тенденции будут наблюдаться в ландшафте киберугроз для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Стремление к повышению эффективности процессов с помощью цифровизации, в частности использования систем IIoT и SmartXXX, закономерно ведет к расширению поверхности атаки. В то же время резкий рост затрат на покупку оборудования и содержание собственной инфраструктуры заставил организации все больше обращаться к облачным сервисам. Растущая роль государств по всему миру в процессах обеспечения информационной безопасности, помимо очевидного положительного эффекта, привнесла и новые риски, включая повышение вероятности утечек данных из-за неотлаженных механизмов ответственного раскрытия информации об уязвимостях. Эти и многие другие тенденции служат основой для изменений в ландшафте киберугроз, с которыми промышленные предприятия могут столкнуться в 2024 г.

Вымогатели останутся бичом №1 промышленных предприятий в 2024 г. Атаки на крупные организации, поставщиков уникальной продукции и крупные логистические компании чреваты серьёзными экономическими и социальными последствиями. Злоумышленники продолжат атаковать организации, способные выплатить значительный выкуп, что будет приводить к перебоям в производстве и поставках.

Усилится и будет нести более разрушительные последствия политически мотивированный хактивизм. В дополнение к протестным движениям внутри стран на фоне роста социальной напряжённости (ввиду религиозных и этнических конфликтов и нарастающей экономической нестабильности во многих регионах планеты) получат развитие космополитические протестные движения, поддерживаемые хактивистами, — как следствия внедрения новой социокультурной и макроэкономической повестки. В частности, тема экологии и «зелёных» технологий (возобновляемой энергетики, электромобилей) будет вызывать как поддержку, так и протест эко-хактивистов.

Широкое использование методов «наступательной кибербезопасности» (offensive cybersecurity) для задач сбора данных киберразведки (cyberthreat intelligence) будет иметь как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, вырастет уровень защищенности организаций, с другой — велик риск нарушений тонкой грани между «серой зоной» и «темной стороной» и к услугам «серых» хакеров станут прибегать иногда и в целях, не связанных с обеспечением собственной киберзащиты. В этих случаях будут использоваться коммерческие инструменты и инструменты с открытым исходным кодом, что позволит эффективно маскировать такого рода активность на общем высоком фоне киберкриминальных атак.

Продолжающаяся высокими темпами автоматизация и цифровизация логистики и транспорта приведет к большему сращиванию киберкриминала с традиционным, а также к увеличению вероятности физических последствий случайных заражений.

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«Кибербезопасность промышленного сектора постоянно претерпевает значительные изменения: появляются как новые типы атак, так и более изощрённые версии старых. По-прежнему большой проблемой остаются атаки вымогателей, хакеры всё лучше разбираются в том, как атаковать крупные компании с помощью более совершенных методов. Также становятся всё более активными и результативными хактивисты различных толков, что ещё больше усложняет ландшафт киберугроз. Особенно уязвимы к этим изменениям транспортная и логистическая отрасли ввиду того, что скорость цифровизация в этих секторах очень высока. Сращивание кибер- и традиционной преступности представляет собой серьезную угрозу для глобальных цепочек поставок. Компаниям следует уделять первостепенное внимание кибербезопасности и постоянно совершенствовать методы защиты», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT.

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Kaspersky ICS CERT — центр исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты информационной безопасности, созданный «Лабораторией Касперского».