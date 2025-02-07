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Гончаров Евгений



07.02.2025 «Лаборатория Касперского» представила свой прогноз по ландшафту киберугроз для промышленности в 2025 году 1
08.11.2024 Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc 1
27.09.2024 Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру 1
24.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила серьёзные уязвимости в модемах Cinterion 1
19.03.2024 В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года 1
01.02.2024 «Лаборатория Касперского» рассказывает, как изменится ландшафт киберугроз для промышленных предприятий в 2024 г. 1
06.10.2023 Kaspersky ICS CERT: в 2023 году значительно выросло число инцидентов в результате кибератак на промышленные организации 1
13.09.2023 В Kaspersky ICS CERT рассказали о ландшафте киберугроз в промышленности в 2023 году 1
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году 1
15.08.2022 T1 Cloud и разработчик ИТ-решений ОТР объявляют о начале сотрудничества 1
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
30.11.2020 Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других 1
28.03.2017 Россия: почти половина промышленных компьютеров подверглась кибератакам во второй половине 2016 года 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1
14.01.2016 Начал работу портал госуслуг Мурманской области 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Гончаров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4896 12
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 134 11
Корус Консалтинг ГК 1219 3
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 3
АйДи - Технологии управления 45 2
Ростелеком 9721 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 178 1
ЦХД инжиниринг 1 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Thales Group 124 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 13 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3339 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4529 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12664 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 6
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 286 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6157 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21208 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1435 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4699 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12556 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3837 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2944 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2074 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6687 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3080 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11086 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8580 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3079 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20684 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7415 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6694 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4481 9
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 10 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 2
Microsoft Office 3739 1
АйДи - Технологии управления - Documino 22 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 1
Apple iPhone 6 4861 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Windows 15697 1
Thales - Gemalto - Cinterion 13 1
Oracle Java - язык программирования 3085 1
Шевелев Борис 5 3
Дмитриев Александр 34 3
Пискунович Елена 10 3
Черепащук Валентин 4 3
Королев Илья 15 3
Егоров Михаил 15 2
Зайчиков Илья 20 2
Никифоров Николай 1136 1
Путин Владимир 3183 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Колбин Евгений 67 1
Пак Олег 112 1
Лапин Тимур 17 1
Попов Степан 4 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Мочалина Светлана 1 1
Тарабрин Вадим 1 1
Овчинников Роман 11 1
Сазонов Геннадий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 12
Ближний Восток 2948 2
Африка - Африканский регион 3482 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17078 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 1
Индонезия - Республика 959 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 233 1
Марокко - Королевство 208 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
Европа Западная 1482 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1118 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Америка Латинская 1815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18576 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9846 3
Энергетика - Energy - Energetically 5099 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6095 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3665 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6151 2
Экономический эффект 1068 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14399 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1906 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6995 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
Ergonomics - Эргономика 1599 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8481 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1636 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8064 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Аудит - аудиторский услуги 2675 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Спорт - Футбол 647 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2907 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7625 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3714 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 1
CNews Мишень 166 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339231, в очереди разбора - 769906.
Создано именных указателей - 168042.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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