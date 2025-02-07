Гончаров Евгений

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc 1

В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года 1

В Kaspersky ICS CERT рассказали о ландшафте киберугроз в промышленности в 2023 году 1

ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве 1

Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1

Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1

Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST 1

Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1