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Россия ЦФО Тверская область Удомля
СОБЫТИЯ
|22.03.2023
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МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия LTE в Удомле Тверской области. После установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в центре города достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила 4G
|15.02.2022
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«Ростелеком-ЦОД» открывает вторую очередь в дата-центре «Удомля»
ГК «Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске второй очереди центра обработки данных (ЦОД) «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов. Вторая очер
|03.02.2021
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Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле
азвернуты на базе четырех площадок: NORD и OST в Москве, дата-центра в Санкт-Петербурге и мегаЦОДа «Удомля» в Тверской области. Дата-центр в Удомле можно будет выбрать в качестве площадки для п
|29.07.2019
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«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию
Д» (дочерняя компания «Ростелекома») ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) «Удомля», расположенный вблизи Калининской АЭС в Тверской области. Строительство дата-центра н
|26.06.2018
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«Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле
«Гипросвязь» построило и сдало в эксплуатацию 360 километров волоконно-оптических линий связи, соединяющих крупнейший в России Центр обработки данных в Удомле (Тверская область) с магистральной сетью «Ростелекома» в Твери и Торжке. Построенные линии связи обеспечивают необходимый уровень резервирования телекоммуникационной составляющей инфраст
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Юрий 75 8
|Каплунов Павел 46 6
|Хала Илья 49 5
|Мартиросов Давид 123 5
|Солдатов Алексей 104 3
|Бочкарев Сергей 72 3
|Мигалин Сергей 10 3
|Степаненко Василий 49 3
|Хренов Вячеслав 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Осеевский Михаил 350 3
|Мотовилов Олег 71 3
|Абакумов Евгений 227 3
|Анохин Сергей 121 2
|Солнцева Екатерина 62 2
|Яровая Ирина 72 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Луковников Михаил 20 2
|Коновалов Олег 17 2
|Дорофеев Игорь 25 2
|Шойтов Александр 116 2
|Немченков Сергей 11 2
|Кононенко Андрей 12 2
|Лосев Станислав 45 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Черепенников Антон 86 2
|Касперский Евгений 337 2
|Усманов Алишер 311 2
|Панченко Иван 197 2
|Горяйнов Андрей 55 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Павлов Андрей 44 1
|Горелкин Антон 118 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Семенихин Максим 9 1
|Соколова Ольга 26 1
|Клименко Федор 26 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Соловьев Михаил 31 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
|Ведомости 1466 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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