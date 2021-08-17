Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тверская область
Удомля
Публикаций - 42, упоминаний - 57
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каплунов Павел 31 6
|Самойлов Юрий 58 4
|Хала Илья 21 4
|Мотовилов Олег 58 3
|Яровая Ирина 63 2
|Луковников Михаил 19 2
|Коновалов Олег 11 2
|Мигалин Сергей 7 2
|Дорофеев Игорь 7 2
|Солдатов Алексей 78 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Анохин Сергей 41 2
|Путин Владимир 1961 2
|Осеевский Михаил 234 2
|Черепенников Антон 52 2
|Усманов Алишер 246 2
|Иванов Игорь 19 1
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
|Сергеев Михаил 33 1
|Шальнов Олег 13 1
|Драбкин Юрий 1 1
|Гончаров Евгений 9 1
|Еременко Алексей 3 1
|Севастьянов Алексей 24 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Титов Руслан 2 1
|Колмычек Павел 17 1
|Рогов Илья 5 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Мишина Светлана 2 1
|Мирин Станислав 3 1
|Ерин Сергей 14 1
|Алехин Заурбек 6 1
|Поповский Александр 86 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Чирков Тарас 5 1
|Халимов Ренат 5 1
|Аксенов Андрей 4 1
|Гурова Вера 4 1
|CNews Analytics 2304 6
|CNews IaaS рейтинг 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858352, в очереди разбора - 761531.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858352, в очереди разбора - 761531.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru