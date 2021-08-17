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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Удомля

Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля


17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
03.08.2021 «Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД по версии CNews 1
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
06.04.2021 DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов 1
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 2
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле 3
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек 1
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
03.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 1
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома» 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 2
30.07.2019 «Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях» 1
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 4
29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию 5
06.09.2018 DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома» 1
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле 3
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
23.08.2017 iKS-Consulting представила рейтинг «Основные показатели развития рынка коммерческих дата-центров в 2016 г.» 1
03.03.2017 «Ростелеком» намерен довести свою долю владения в SafeData до 100% 1
16.11.2016 Минкомсвязи с задержкой на год пытается узаконить систему ЦОДов для госструктур 1
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области 1
24.04.2014 МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области 2
15.01.2014 «Тверьуниверсалбанк» подключился к системе «Юнистрим» 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 1
12.07.2011 МТС обновит сеть в Твери 1

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 25
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 11
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 5
SafeData - Центр Хранения Данных 51 5
IXcellerate - Икселерейт 60 4
Selectel - Селектел 137 4
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 43 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
DataLine - ДатаЛайн 30 3
DataPro - ДатаПро 56 3
Крок 1299 3
Национальные Технологии 23 3
3data - 3дата 32 3
Ростех - Ростехнологии 2239 3
Авантаж 48 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 3
VMware 1871 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Онланта 75 2
Stack Group - Стек Групп 114 2
Google LLC 8263 2
4295 2
Intel Corporation 4978 2
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 2
Huawei 2828 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 81 2
Ланит ГК 1242 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Рустелеком ТК 255 1
Сервионика - Servionica 164 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Docsvision - ДоксВижн 871 1
РТИ 122 1
ТрастИнфо 70 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Прометей - Prometey 10 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 158 17
Русагро Группа Компаний 152 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 257 2
О2О Холдинг 43 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 118 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Транснефть 166 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
SBI Bank 13 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
РАО ЕЭС России ПАО 119 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Гипросвязь ПАО 57 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 53 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 8
Президент Российской Федерации 1489 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Арбитражный суд города Москвы 382 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 450 1
Правительство РФ 2279 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 33 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1275 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 95 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 197 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1406 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
Сервер - Серверные платформы 192 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Call back - Обратный звонок 15 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
Умные платформы 507 1
Kubernetes 307 1
DDR - Double data rate 1230 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 164 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 374 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 8
DataLine OST ЦОД 23 4
Национальные Технологии - СХД Купол 34 3
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 3
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
ТрастИнфо ЦОД 24 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Caravan Aero 9 1
Яндекс.Дзен 66 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 1
Containerum Managed Kubernetes 11 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
VMware NSX Advanced Load Balancer 3 1
VMware NSX-T 7 1
CloudМТS 19 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 153 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 570 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Google Android TV 173 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Каплунов Павел 31 6
Самойлов Юрий 58 4
Хала Илья 21 4
Мотовилов Олег 58 3
Яровая Ирина 63 2
Луковников Михаил 19 2
Коновалов Олег 11 2
Мигалин Сергей 7 2
Дорофеев Игорь 7 2
Солдатов Алексей 78 2
Солнцева Екатерина 29 2
Анохин Сергей 41 2
Путин Владимир 1961 2
Осеевский Михаил 234 2
Черепенников Антон 52 2
Усманов Алишер 246 2
Иванов Игорь 19 1
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
Сергеев Михаил 33 1
Шальнов Олег 13 1
Драбкин Юрий 1 1
Гончаров Евгений 9 1
Еременко Алексей 3 1
Севастьянов Алексей 24 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Титов Руслан 2 1
Колмычек Павел 17 1
Рогов Илья 5 1
Флорентьева Мария 17 1
Мишина Светлана 2 1
Мирин Станислав 3 1
Ерин Сергей 14 1
Алехин Заурбек 6 1
Поповский Александр 86 1
Марьясов Игорь 18 1
Пальчун Кирилл 47 1
Чирков Тарас 5 1
Халимов Ренат 5 1
Аксенов Андрей 4 1
Гурова Вера 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 25
Россия - ЦФО - Тверская область 268 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 17
Россия - СФО - Новосибирск 2230 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 7
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6594 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 45 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 723 2
Россия - СФО - Иркутская область 617 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 1
Грузия 748 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1307 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 379 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 173 1
Турция - Стамбул 56 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 227 1
Россия - Южный Урал 93 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 230 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 590 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 1
Россия - ПФО - Казань 1634 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 770 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 363 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 375 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 112 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1221 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 433 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 3
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
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Прямая линия с Президентом РФ 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858352, в очереди разбора - 761531.
Создано именных указателей - 46783.
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