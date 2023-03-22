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Россия ЦФО Тверская область Удомля

Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля

СОБЫТИЯ


22.03.2023 МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия LTE в Удомле Тверской области. После установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в центре города достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила 4G
15.02.2022 «Ростелеком-ЦОД» открывает вторую очередь в дата-центре «Удомля»

ГК «Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске второй очереди центра обработки данных (ЦОД) «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов. Вторая очер
03.02.2021 Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле

азвернуты на базе четырех площадок: NORD и OST в Москве, дата-центра в Санкт-Петербурге и мегаЦОДа «Удомля» в Тверской области. Дата-центр в Удомле можно будет выбрать в качестве площадки для п
29.07.2019 «Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию

Д» (дочерняя компания «Ростелекома») ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) «Удомля», расположенный вблизи Калининской АЭС в Тверской области. Строительство дата-центра н
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле

«Гипросвязь» построило и сдало в эксплуатацию 360 километров волоконно-оптических линий связи, соединяющих крупнейший в России Центр обработки данных в Удомле (Тверская область) с магистральной сетью «Ростелекома» в Твери и Торжке. Построенные линии связи обеспечивают необходимый уровень резервирования телекоммуникационной составляющей инфраст

Публикаций - 83, упоминаний - 94

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DataPro - ДатаПро 99 6
МегаФон 10742 6
Huawei 4677 6
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Broadcom - VMware 2610 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 5
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 4
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Авантаж 72 3
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Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 2
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Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
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О2О Холдинг 61 2
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Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Россети Ленэнерго 1699 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
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Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
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Veeam Cloud Connect 45 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Самойлов Юрий 75 8
Каплунов Павел 46 6
Хала Илья 49 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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