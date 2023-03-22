Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля

МТС прокачала сеть LTE в центре Удомли ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия LTE в Удомле Тверской области. После установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в центре города достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила 4G

«Ростелеком-ЦОД» открывает вторую очередь в дата-центре «Удомля» ГК «Ростелеком-ЦОД» объявила о запуске второй очереди центра обработки данных (ЦОД) «Удомля». Новые мощности на площадке в Тверской области уже доступны для клиентов. Вторая очер

Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле азвернуты на базе четырех площадок: NORD и OST в Москве, дата-центра в Санкт-Петербурге и мегаЦОДа «Удомля» в Тверской области. Дата-центр в Удомле можно будет выбрать в качестве площадки для п

«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию Д» (дочерняя компания «Ростелекома») ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) «Удомля», расположенный вблизи Калининской АЭС в Тверской области. Строительство дата-центра н