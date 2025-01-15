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Лосев Станислав



15.01.2025 На территории музея Пушкина в Берново появился мобильный интернет 1
08.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Западной Двине 1
10.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Зубцовском районе на 20% 1
19.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Зубцове Тверской области 1
02.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «сердце России» 1
24.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет на дачах Тверской области 1
19.06.2024 «МегаФон» ускоряет интернет для 80 тысяч жителей Южного 1
24.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет для отдыхающих на озере Бенцы 1
07.05.2024 «МегаФон» ускорил участок Старицкого шоссе 1
18.04.2024 «МегаФон» обеспечил 4G-интернетом Александровскую слободу 1
04.04.2024 В 104 центрах «Мои документы» Тверской области можно приобрести SIM-карту «МегаФона» и Yota 1
22.02.2024 «МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области 1
15.02.2024 «МегаФон»: сеть четвертого поколения впервые пришла в Юрьево-Девичье 1
31.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «столице сапожного царства» – городе Кимры 1
17.01.2024 «МегаФон» вывел горнолыжный парк «Яр» на новые скорости интернета 1
21.12.2023 «МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово 1
09.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет в «Рыбацкой деревне» к зимнему сезону 1
01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на Селигере 1
27.09.2023 «Мегафон» ускорил интернет в Новозавидовском 1
20.09.2023 «Мегафон» запустил дополнительный слой LTE на участке автотрассы «Москва–Санкт-Петербург» 1
06.09.2023 «Мегафон» ускорил интернет для школьников села Тургиново в Тверской области 1
25.08.2023 В «Ямской слободе» впервые появился интернет 1
10.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет в самой урбанизированной деревне России 1
05.07.2023 «Мегафон» ускорил интернет для отдыхающих на «Московском море» 1
03.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области 1
31.01.2023 «Мегафон» ускорил интернет на пути «Сапсана» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Лосев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 26
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Россети Ленэнерго 1700 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Слобода 25 1
Александровская слобода - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 2 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 5
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Мобильная связь - голосовые услуги 317 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 121 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
РЖД Сапсан 24 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Yota SIM-карты 26 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 25
Россия - РФ - Российская федерация 144186 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 306 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 2
Россия - СЗФО - Псковская область 629 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 13 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Бологовский район - Бологое 10 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 15 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок 20 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Бежецк 5 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
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Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Россия - ЦФО - Рыбинское водохранилище - Рыбинское море 7 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 14 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Западнодвинский район - Западная Двина 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Иваньковское водохранилище 3 1
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Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 4
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