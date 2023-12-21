«МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово

«МегаФон» предоставил доступ к услугам 4G для нескольких десятков тысяч гостей, ежегодно посещающих единственный в Подмосковье и во всей России гольф-клуб с лицензией PGA National в Завидово Тверской области. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети впечатлениями от гольф-поля типа «линкс» на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить гостей надежной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, «МегаФон» развернул сеть в среднечастотном диапазоне LTE вблизи клуба. Построенная инфраструктура охватила качественными услугами связи не только территорию клубного дома, пляжа и конефермы, но и зону самого поля, площадью более 6 кв. километров, построенного в лучших традициях гольф-полей Шотландии, с вересковыми посадками и волнистыми фервеями. Сейчас высокие скорости передачи данных и стабильное покрытие сети позволяют посетителям пользоваться VoLTE — одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете.

«Тверская область, особенно Завидово — историческое место отдыха первых лиц государства, но сейчас отдыхать здесь становится возможным для всех желающих. Ежегодно в новогодние праздники наш регион принимает не менее 700 тыс. туристов со всех уголков России: от Камчатки до Калининграда. Обеспечить связью важные туристические объекты — одна из наших приоритетных задач. Мы активно работаем над расширением сети в удаленных от городской черты локациях, чтобы путешественники чувствовали себя у нас в гостях также комфортно, как дома, и имели стабильный доступ к современным цифровым услугам в любой точке области», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Твери.

По данным «МегаФона», летом 2023 г. туристический поток в Завидово вырос на 18% относительно того же периода в 2022 г. Аналитика показывает, что в среднем каждый гость Завидово на общение с близкими, пользование веб‑картами по достопримечательностям, социальные сети и другие цифровые сервисы расходует более 1200 МБ трафика за поездку. Такого объема данных хватит, чтобы в путешествии на протяжении недели круглосуточно пользоваться онлайн-навигатором на одном гаджете.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.