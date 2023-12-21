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|21.12.2023
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«МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово
«МегаФон» предоставил доступ к услугам 4G для нескольких десятков тысяч гостей, ежегодно посещающих единственный в Подмосковье и во всей России гольф-клуб с лицензией PGA National в Завидово Тверской области. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети впечатлениями от гольф-поля типа «линкс» на скорости до 50 Мбит/
|20.11.2015
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«Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром
Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об
|10.07.2008
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Дарт Вейдер и гольф (видео)
Очередная история на тему "Звездных" войн из серии "А что если". В этот раз создатели "заставили" великого Дарта Вейдера сыграть в гольф, используя Силу.
|20.11.2006
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Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября
вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод
|20.11.2006
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Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября
вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод
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