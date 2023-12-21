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Спорт Гольф


 


21.12.2023 «МегаФон» запустил LTE в гольф-клубе Завидово

«МегаФон» предоставил доступ к услугам 4G для нескольких десятков тысяч гостей, ежегодно посещающих единственный в Подмосковье и во всей России гольф-клуб с лицензией PGA National в Завидово Тверской области. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети впечатлениями от гольф-поля типа «линкс» на скорости до 50 Мбит/
20.11.2015 «Мастер» и IBM провели в Тюмени для партнеров бизнес-ужин с ежегодным гольф-турниром

Компания «Мастер» организовала бизнес-встречу и гольф-турнир для руководителей ИТ-направлений г. Тюмени с представителями компании IBM, производителя и поставщика аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Об
10.07.2008 Дарт Вейдер и гольф (видео)

Очередная история на тему "Звездных" войн из серии "А что если". В этот раз создатели "заставили" великого Дарта Вейдера сыграть в гольф, используя Силу.
20.11.2006 Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября

вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод
20.11.2006 Экипаж МКС сыграет в космический гольф 23 ноября

вочного отсека «Пирс» в скафандрах «Орлан-М». Это уже 20-й выход в космос из российского сегмента МКС. Во время выхода в открытый космос космонавты планируют осуществить эксперимент в рамках проекта «Гольф», а также провести плановые работы по монтажу аппаратуры и проверке оборудования. В частности, планируется осуществить монтаж аппаратуры БТН (бортовой телескоп нейтронов) на служебном мод

Публикаций - 85, упоминаний - 85

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

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HP - Hewlett-Packard 3626 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
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Fujitsu 2043 3
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NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 81 3
Konami 107 3
Fujitsu Automation 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Canon 1400 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Qualcomm Technologies 1831 2
Meta Platforms - Facebook 4445 2
Yahoo! 3698 2
SEGA 395 2
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Oracle Corporation 6710 2
Honda Motor Company 234 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Tesla Motors 399 1
LG Chem 27 1
American Express - Amex 330 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 1 1
Carl Zeiss AG 303 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
Swarovski AG 73 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Резонанс НПП 372 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 365 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 238 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 465 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ООН УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 7 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1226 1
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 458 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 10 2
Symbian Foundation 38 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Sunlight Foundation 4 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 12
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 11
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