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Спорт Ходьба


Почему и для кого ходьба на длинные дистанции может быть опасной?
Главной проблемой ходьбы на длительные дистанции является перегрузка суставов. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы. В группе риска люди с лишним весом или предрасположенностью к заболеваниям соединительной ткани. Каждый шаг нагружает коленные и тазобедренные суставы, что увеличивает риск развития в них воспалительных процессов. Повторяющиеся движения при ходьбе могут привести к быстрому развитию остеоартроза.

Какая обувь лучше всего подходит для долгой ходьбы?
Мягкая эластичная подошва обеспечивает хорошую амортизацию, снижая давление на внутрисуставные хрящевые поверхности. Для свободного движения стопы носите обувь с небольшим пространством в носке и надежной фиксацией. Подошвы должны быть с хорошим сцеплением, чтобы предотвратить скольжение и падение. Края обуви, в том числе пятка, должны быть высокими и хорошо фиксировать стопу. Верх обуви должен хорошо вентилироваться, стопы должны «дышать», этим самым не будет происходить мацерация кожи, что предотвратит образование мозолей.

Какие есть правила правильной ходьбы?
Для того чтобы предотвратить возникновения плоскостопия, наступать следует на пятку, а затем плавно переносить центр тяжести на носок. Стоит следить за осанкой, держать спину и голову ровно. Важно помнить, что полезный эффект от ходьбы достигаются только при соблюдении всей  техники безопасности. Неправильная ходьба может не только снизить эффективность физической активности, но и привести к различным травмам и нарушениям опорно-двигательного аппарата.


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Публикаций - 58, упоминаний - 59

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4008 11
Apple Inc 12250 9
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 45 9
Xiaomi 1810 8
Garmin - Гармин 204 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 742 7
Sony 6568 6
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Samsung Electronics 10361 3
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ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 3
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Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 2
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Microsoft Corporation 24814 1
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МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 457 1
Альфа-Банк 1793 1
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Лента - Сеть розничной торговли 2137 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 1
Русский стандарт Банк 449 1
Nike 187 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
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Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 69 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 35 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
МГУ - НИИ Механики 4 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 2
День молодёжи - 27 июня 934 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Red Dot Design Award 56 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
iF Design Awards 26 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
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