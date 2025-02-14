Xiaomi Zepp Health Corporation Huami
Компания Zepp Health (в прошлом Huami) и бренды Amazfit и Zepp не являются дочерними компаниями или суббрендами Xiaomi.
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|EE Times 158 1
|TrendForce 113 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
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