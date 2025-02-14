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Xiaomi Zepp Health Corporation Huami

Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami

Компания Zepp Health (в прошлом Huami) и бренды Amazfit и Zepp не являются дочерними компаниями или суббрендами Xiaomi.


14.02.2025 Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 готовы к эксплуатации в экстремальных условиях 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 2
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 3
27.01.2022 Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год 3
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 2
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 3
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
23.04.2021 Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 2
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 2
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 2
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
30.07.2019 Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор 1
03.10.2018 Шаги к жизни 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1

Публикаций - 22, упоминаний - 33

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 43 16
Xiaomi 1747 7
Apple Inc 12136 6
Huawei 3946 5
Samsung Electronics 10282 4
Garmin - Гармин 201 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 2
МегаФон 8922 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 2
Polar - Полар 96 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 182 2
Amazon Inc - Amazon.com 3010 1
Nvidia Corp 3507 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Intel Corporation 12214 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 905 1
AMD - Advanced Micro Devices 4244 1
Alibaba Group 423 1
Western Digital Corporation - WDC 551 1
PingTouGe Semiconductor 1 1
Picooc 6 1
Связной ГК 1372 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Nike 186 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Линия жизни 7 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Visa International 1950 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1143 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 11
Часы - Watch 945 11
Оповещение и уведомление - Notification 4658 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 10
AOD - Always On Display 193 10
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 9
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 7
Умные платформы 1697 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 7
Наушники - Headphones 4025 7
Аксессуары 3898 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1582 6
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 6
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 541 6
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 34 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1793 5
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 103 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 5
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 4
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 4
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 4
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 227 4
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OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1263 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7099 5
Apple Siri - Голосовой помощник 398 5
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Bip 10 5
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 4
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Google Android Wear OS 98 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit PowerBuds 6 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 4
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Honor Watch Magic - умные часы 49 3
Turkcell Bip - Мессенджер 26 3
Xiaomi - Zepp Health - Huami PAI 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 3301 2
Apple - App Store 2897 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 2
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Жегалина Арина 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 3
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Германия - Федеративная Республика 12703 2
Китай - Тайвань 3996 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Испания - Королевство 3715 1
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Европа 21799 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Китай - Шанхай 787 1
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5790 17
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 4
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3662 1
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 588 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1261 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6144 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
EE Times 158 1
TrendForce 113 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
День молодёжи - 27 июня 901 2
Red Dot Design Award 55 1
iF Design Awards 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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