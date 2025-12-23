В России стартовали продажи Amazfit T-Rex 3 Pro (44 мм) в трех расцветках

На российском рынке стартовали продажи смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro с корпусом 44 мм. Новинка ориентирована на пользователей, ведущих активный образ жизни, и рассчитана на высокие нагрузки. Модель получила безель и кнопки из титана пятого класса, сапфировое стекло и AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит, обеспечивающий хорошую читаемость при любом уровне внешнего освещения. Смарт-часы представлены в трех расцветках. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Для трекинга активности и показателей здоровья Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживает работу с шестью спутниковыми системами, более 180 спортивных режимов, а также оснащен датчиками мониторинга пульса и уровня кислорода в крови (SpO2) и функциями отслеживания сна и уровня стресса. Кроме того, часы принимают уведомления и звонки, а автономность версии на 44 мм достигает 17 дней, что делает их отличным решением для длительных поездок.

Технические характеристики Amazfit T-Rex 3 Pro (44мм): размер корпуса 44 мм; материал безеля и кнопок – титан пятого класса; защитное стекло – сапфировое; влагозащита 10 ATM; экран 1,32’’, AMOLED, 3000 нит, Always-On Display; поддержка шести спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC); спортивные режимы – более 180; сенсоры – BioTracker 6.0 PPG, пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп, барометр, компас, датчик освещенности, термометр; автономность до 17 дней; связь – Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц, уведомления о звонках, сообщениях, управление музыкой; умные функции – ИИ-ассистент Zepp Flow, голосовые команды, LED-фонарик; ремешки – текстурированный черный/серый.

На выбор доступны три расцветки: черная, черная или серая с матовым золотым безелем. Часы сохраняют работоспособность при температурах от -30 °C до +70 °C и рассчитаны на погружение на глубину до 45 метров в режиме фридайвинга, соответствуя уровню влагозащиты в 10 АТМ.

Часы поддерживают офлайн-карты, навигацию по маршрутам и отображение заранее сохраненных точек интереса (POI). Пользователь может строить маршруты прямо на часах и отслеживать свое перемещение в реальном времени.

Amazfit T-Rex 3 Pro предлагает более 180 спортивных режимов, включая бег , велоспорт, хайкинг, плавание, рекреационный дайвинг, силовые тренировки и экстремальные активности. Во время занятий часы отслеживают ключевые показатели, включая дистанцию, темп, частоту сердечных сокращений и энергозатраты.

В устройстве реализована функция автоматического определения типов силовых упражнений с подсчетом повторений, подходов и времени отдыха. Все данные синхронизируются с приложением Zepp где пользователь может анализировать статистику, корректировать план занятий и адаптировать нагрузки под свои цели.

Amazfit T‑Rex 3 Pro оснащены фирменным биометрическим сенсором BioTracker 6.0 PPG (5PD + 2LED), который обеспечивает круглосуточное отслеживание ключевых показателей здоровья — частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови (SpO₂), состояния сна и уровня стресса.

На основе данных сенсора часы предоставляют персонализированные рекомендации по восстановлению и активности, помогая эффективнее распределять нагрузку как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

Модель Amazfit T‑Rex 3 Pro оснащена встроенными микрофоном и динамиком, что позволяет принимать звонки по Bluetooth прямо с часов и управлять устройством с помощью голосового ассистента Zepp Flow.. Часы также поддерживают запись голосовых заметок напрямую с устройства.

Для использования в темное время суток предусмотрен двухцветный LED‑фонарик с режимами белого и красного света, который может пригодиться и в экстренных ситуациях. Кроме того, Amazfit T‑Rex 3 Pro отображают уведомления от приложений, сообщения и входящие вызовы, а также позволяют управлять воспроизведением музыки и камерой сопряженного смартфона через Bluetooth.

Версия Amazfit T‑Rex 3 Pro с корпусом 44 мм обеспечивает до 17 дней работы в типичном режиме использования, что включает базовые уведомления, мониторинг здоровья и периодические тренировки.

В режиме с включенным точным GPS автономность достигает до 26 часов, а при использовании энергосберегающего GPS‑режима — до 60 часов.

Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro (44 мм) уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 33 990 руб.