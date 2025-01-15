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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
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JAXA QZSS Quasi-Zenith Satellite System Michibiki Квазизенитная спутниковая система Японии

JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии


15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 1
27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
21.11.2024 «Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак 1
20.11.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила почти 4 тысячи уязвимых спутниковых приёмников сигнала 1
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
10.09.2024 Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro на российском рынке 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
02.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
25.07.2023 Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона 1
21.06.2023 Смартчасы Mobvoi TicWatch Pro 5 вышли в России 1
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 1
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
06.11.2019 Ростех испытал спутниковую геодезическую систему для беспилотной сельхозтехники 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 1
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
07.12.2017 Qualcomm выпустила самый мощный процессор для смартфонов 1
13.04.2017 Создан 5-дюймовый смартфон, одновременно работающий на Android и Windows. Видео 1
10.01.2017 Casio выпустила «умные часы» под управлением Android 1
27.04.2012 IPS в помощь GPS 1
29.04.2011 Второе рождение ГЛОНАСС не обходится без проблем 1
04.03.2011 США готовы использовать ГЛОНАСС в целях безопасности 1
03.02.2011 Поставщик Samsung, LG и Sony Ericsson выпустил ГЛОНАСС-приемник 1
31.01.2011 Американцы и англичане встраивают ГЛОНАСС в свои чипы 1
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

JAXA QZSS и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3933 8
Samsung Electronics 10254 7
Google LLC 11775 7
Qualcomm Technologies 1822 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 4
Xiaomi 1732 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 3
Apple Inc 12100 3
Ланит - diHouse - Дихаус 188 3
Lenovo Group 2292 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
LG Electronics 3614 2
Qualcomm Atheros 58 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 2
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 2
ST-Ericsson 38 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Polar - Полар 96 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Mobvoi 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
X Corp - Twitter 2845 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24624 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
HP Inc. 5685 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
AKG 65 1
Purism 10 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
АвтоТрекер 99 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
ZTE Corporation 747 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Sharp Corporation 1041 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 3
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Carl Zeiss AG 303 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Связной ГК 1369 1
Nike 185 1
General Dynamics 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 9 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Unsplash 762 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Администрация Краснодарского края 60 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 8
Микрофон - Microphone 2501 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
SIM-card - Nano-SIM 256 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 25
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 24
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 17
Google Android 13994 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 8
Apple iOS 7809 7
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 6
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 6
Honor SuperCharge 118 6
Huawei AppGallery 280 5
Microsoft Windows 15656 5
Microsoft Windows 10 1758 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 64 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Huawei Watch - Умные часы 90 4
Mobvoi Ticwatch 8 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 3
Linux OS 9936 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 56 3
Qualcomm Snapdragon X 87 3
Qualcomm Spectra - процессор обработки изображений 7 3
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 3
Microsoft Windows BitLocker 936 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Google Android Wear OS 98 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 3
Microsoft DirectX 707 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
Google Mobile Services - GMS 68 2
STMicroelectronics - Teseo 3 2
Huawei Magic UI 21 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
Путин Владимир 3171 2
Шульгин Георгий 9 2
Евтушенко Олег 143 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Матвиенко Валентина 112 1
Потапенко Андрей 27 1
Лопатин Виктор 25 1
Белянко Евгений 21 1
Молдаванов Александр 12 1
Краус Олег 11 1
Митрейкин Александр 20 1
Вдовин Владимир 8 1
Ионин Андрей 7 1
Абагян Карина 23 1
Урличич Юрий 52 1
Столяров Виктор 5 1
Аксельрод Илья 17 1
Гурко Александр 136 1
Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
Гладких Виктор 4 1
Чернышев Александр 11 1
Шпенст Вадим 7 1
Lewis Shane - Льюис Шейн 1 1
Шишкова Татьяна 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Япония 13282 9
Европа 21767 8
Индия - Bharat 5432 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Китай - Тайвань 3984 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Украина 7608 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
США - Аризона 514 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 348 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Израиль 2730 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 597 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 2
Сон - Somnus 428 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
SlashGear 134 1
GizmoChina 134 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
DxOMark - Издание 36 1
Fastcompany 4 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
SpaceNews 72 1
Gartner - Гартнер 3556 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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