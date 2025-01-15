JAXA QZSS Quasi-Zenith Satellite System Michibiki Квазизенитная спутниковая система Японии
JAXA QZSS и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 2
|Шульгин Георгий 9 2
|Евтушенко Олег 143 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Белянко Евгений 21 1
|Молдаванов Александр 12 1
|Краус Олег 11 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Вдовин Владимир 8 1
|Ионин Андрей 7 1
|Абагян Карина 23 1
|Урличич Юрий 52 1
|Столяров Виктор 5 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Гурко Александр 136 1
|Touretsky Gregory - Турецкий Грегори 2 1
|Гладких Виктор 4 1
|Чернышев Александр 11 1
|Шпенст Вадим 7 1
|Lewis Shane - Льюис Шейн 1 1
|Шишкова Татьяна 13 1
|SlashGear 134 1
|GizmoChina 134 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Fastcompany 4 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
|SpaceNews 72 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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