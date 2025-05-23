Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется

Xiaomi разработала 3 нм чип XRING O1 размерами 110 кв. мм против 109 кв. мм у A18 Pro в новейших смартфонах Apple. Внутри него 19 млрд транзисторов. Его внедрили в смарт-часы Watch S4 eSIM – первое носимое устройство на фирменном чипе Xiaomi.

Догнать Apple

Компания Xiaomi без предупреждения и предварительных анонсов показала свой новейший процессор XRING O1, который почти ни в чем не уступает в техническом плане Apple A18 Pro из состава смартфона iPhone 16 Pro Max, пишет портал WCCFTech. XRING O1 – имеет самый передовой на сегодняшний день техпроцесс 3 нм, площадь 110 кв. мм и содержит 19 млрд транзисторов.

Для сравнения, площадь А18 Pro составляет 109 кв. мм, то есть лишь чуть меньше новинки Xiaomi. Компания существенно обошла в этом плане американскую Qualcomm, флагманский чип которой, Snapdragon 8 Elite, кажется гигантом на фоне XRING O1 с площадью 124 кв. мм. Этот процессор используется во многих нынешних флагманских смартфонах, как и Dimensity 9400 тайваньской компании MediaTek размерами 126 кв. мм.

И припугнуть Apple, и сэкономить

Как пишет WCCFTech, Xiaomi, в теории, могла бы сделать XRING O1 более крупным, однако это вылилось бы в дополнительные расходы на производство ввиду меньшего количества чипов, умещающихся на стандартной 300-миллиметровой кремниевой пластине. Xiaomi, вероятно, последовала подходу намеренного уменьшения размера кристалла, но не слишком сильно, чтобы не пойти на компромисс с его производительностью.

Xiaomi Базовая схема процессора

Xiaomi XRING O1 официально представлен как первый фирменный 3-нм процессор компании. В его распоряжении есть 19 млрд транзисторов, 10 вычислительных ядер, поддержка оперативной памяти LPDDR5T и множество других топовых характеристик. Чаще всего производители ограничиваются восемью ядрами, но в новинке Xiaomi их на два больше.

Вычислительный блок процессора поделен на три кластера. В первом находятся два высокопроизводительных ядра Cortex-X925 на частоте 3,9 ГГц, во втором – шесть Cortex-A725, в третьем – пара энергоэффективных ядер Cortex-A520.

Процессор поддерживает модуль Wi-Fi 7, умеет работать в паре с современной быстрой памятью UFS 4.1 и располагает поддержкой скоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2. Что касается видеоподсистемы, то в XRING O1 встроен 16-ядерный ускоритель графики ARM Immortalis-G925 с поддержкой трассировки лучей.

Ждать не нужно

По своим спецификациям новый XRING O1 отлично подходит для смартфонов. Как пишет портал Gizchina, первым мобильником на его основе стал новый флагманский Xiaomi 15S Pro.

Смартфон получит OLED-экран с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200х1440 точек, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и поддержкой технологий улучшения изображения HDR10+ и Dolby Vision. Он также включает 192 зоны локального затемнения, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и усиленное стекло Dragon Crystal Glass 2.0.

Xiaomi Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15S Pro наделен прошивкой HyperOS 2.0 с завода. Задняя камера имеет основной сенсор 50 МП размерами 1/1,31 дюйма, (диафрагма f/1.44, оптическая стабилизация). Второй модуль – 115-градусный ультраширокоугольник, третий – телевик с 5-кратным оптическим зумом. Все три модуля получили оптику Leica Summilux. Фронтальная камера – 32 МП с поддержкой записи 4К-видео на 60-кадрах в секунду. Основная камера пишет 8К-ролики с такой же частотой кадров.

Новый Xiaomi 15S Pro работает от батареи емкостью 6100 мАч, поддерживает зарядку 90 Вт по проводу и 50 Вт по воздуху, а также имеет аналог MagSafe, как в iPhone. Смартфон имеет толщину 8,33 мм и весит 216 граммов. Наполнение смартфона включает модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, порт USB 3.2 Gen 1, ИК-порт, два SIM-слота, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, четыре микрофона и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Версия с 16 ГБ RAM и 512 ГБ ROM обойдется в 5499 юаней (60,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 мая 2025 г.), а 16/1024 ГБ – в 5999 юаней (66 тыс. руб.).

Если нужен большой экран

Новый процессор XRING O1 также лег в основу гигантского 14-дюймового планшета Pad 7 Ultra, премьера которого состоялась одновременно со смартфоном 15S Pro. На текущий момент это самый крупный планшет Xiaomi

Компьютер получил OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2, разрешением 3200х2136 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит, 12-битным представлением цвета, поддержкой технологий HDR10+ и Dolby Vision, частотой обновления 120 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass 5. В экране есть вырез в виде «челки», внутри которой находится камера на 32 МП – это сенсор OV32D размером 1/3,6 дюйма.

Xiaomi Xiaomi Pad 7 Ultra

Основная камера планшета – сенсор JN1 размером 1/2,76 дюйма с разрешением 50 МП.

Компьютер можно купить в версиях на 12/256, 12/512 и 16/1024 ГБ памяти. В качестве RAM используется модуль LPDDR5T, а штатный накопитель – это UFS 4.1.

Корпус Xiaomi Pad 7 Ultra изготовлен из алюминиевого сплава и имеет толщину 5,1 мм. Весит компьютер 609 граммов.

Емкость батареи – 12000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (пропускная способность 10 Гбит/с). В наличии модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC, ИК-порт и прошивка HyperOS 2, а также массив из восьми динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Продажи Xiaomi Pad 7 Ultra стартовали в Китае. Версия с 12/256 ГБ стоит 5699 юаней (62,8 тыс. руб.) с 12/512 ГБ – 5999 юаней (66 тыс. руб.), с 16/1024 ГБ – 6799 юаней (74,9 тыс. руб.). Опционально можно купить планшет с антибликовым покрытием экрана – версия с 12/512 ГБ обойдется в 6599 юаней (72,7 тыс. руб.), а с 16/1024 ГБ – в 7399 юаней (81,5 тыс. руб.).

Носить новый чип на запястье

Xiaomi не намерена ограничиваться только лишь смартфонами и планшетамив плане и использования своего нового передового чипа – она нашла способ встроить его даже в смарт-часы, в корпусе которых нет места для полноценной системы охлаждения.

Первым носимым устройством на новом процессоре Xiaomi стали часы Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition – в них используется модифицированная версия чипа с индексом Т1. Он пришел на смену чипам Qualcomm Snapdragon W-серии, один из которых используется, в частности, в обычных часах Watch S4 eSIM образца октября 2024 г.

Xiaomi Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition

Часы имеют карбоновый безель, батарею 486 мАч на 15 дней автономной работы, AMOLED-дисплей с диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466х466 пикселей и яркостью 2200 нит, 4 ГБ RAM, 64 ГБ ROM датчик сердечного ритма с точностью 98,2%, сенсор уровня кислорода в крови и поддержка 150 видов тренировок. Из дополнительных «фишек» – поддержка сетей LTE, модули Bluetooth 5.3 и NFC, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou.

Смарт-часы Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition поступили в продажу в Китае сразу после премьеры. Они стоят 1299 юаней (14,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 мая 2025 г.).

Возвращение Xiaomi

У Xiaomi есть опыт по выпуску собственных процессоров, но не очень большой. В феврале 2O17 г., более семи лет назад, она создала процессор Surge S1 и сразу же показала первый (и единственный) смартфон на его основе – Mi 5C. CPU выпускался на фабрике TSMC по древнему по меркам 2025 г. техпроцессу 28 нанометров и располагал восемью ядрами Cortex-A53, половина из которых работала на частоте 2,26 ГГц, а другая половина – на 1,4 ГГц. Также был в наличии видеоускоритель Mali-T860.

Xiaomi Не исключено, что одним новым процессором Xiaomi в итоге не ограничится

До релиза все аналитики ждали от Surge S1 производительности топового на тот момент Qualcomm Snapdragon 808, но на деле у Xiaomi получился чип, который едва мог тягаться с Snapdragon 625 и MediaTek Helio P20 – процессорами среднего класса.

Почти сразу после релиза Surge S1 Xiaomi заявила о разработке чипа S2, который должен был быть во всем лучше предшественника. Однако в итоге он так и не увидел свет, в том числе, по причине провала первого чипа Xiaomi.