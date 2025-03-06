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Xiaomi Mi Pad серия планшетов


06.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi 3
25.12.2024 Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro 2
14.10.2024 Аналитика МТС: продажи планшетов в России выросли на треть 1
14.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 26% за девять месяцев 2024 года 1
21.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует более чем 30% рост продаж планшетов на рынке России 2
24.04.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» открывают предзаказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 3
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1
22.08.2023 У любимой россиянами Xiaomi хотят отобрать бренд в России 1
15.08.2023 Планшет Xiaomi Pad 6 поступил в продажу в России 2
15.08.2023 Xiaomi выпустила гигантский планшет. Он больше топового iPad Pro и в разы дешевле. Видео 2
14.04.2023 Xiaomi готовит планшет на замену iPad с «монструозной батареей» и экраном как у топовых игровых мониторов 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 2
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 1
24.08.2022 Xiaomi начинает выпуск супердешевых смартфонов на чистом Android под совершенно новым брендом 1
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 1
24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей 2
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото 4
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple 3
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
21.08.2019 Людям надоели смартфоны: Прибыль Xiaomi рухнула на 90%. 1
30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 2
30.08.2018 Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета 2
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 2
25.06.2018 Xiaomi выпустила недорогие смартфон и планшет 2
28.02.2018 Топ-7 планшетов 2017 года. Выбор ZOOM 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
24.07.2017 Лучшие альтернативы iPad Pro. Выбор ZOOM 3
05.04.2017 Xiaomi выпустил недорогой планшет Mi Pad 3 6
16.03.2017 Самые ожидаемые планшеты 2017 года 1
28.06.2016 Хиты продаж. Cамые популярные планшеты первой половины 2016 года 1
20.06.2016 GearBest и Xiaomi запустили "крутую летнюю" распродажу 1
07.04.2016 Прогрессивная трансформация 2
08.02.2016 Самые ожидаемые планшеты 2016 года 3
24.11.2015 «Китайская Apple» выпустила недорогие и мощные смартфон и планшет. Фото 3
01.09.2015 «Китайская Apple» выпустит клон MacBook Air по революционной цене 1
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 2
06.07.2015 Теперь и в России: как Xiaomi становится мировым брендом 1
18.06.2015 «Дешевые» гаджеты Xiaomi в России оказались на 70% дороже, чем в Китае 3
16.06.2015 «Китайский Apple» официально пришел в Россию 2

Публикаций - 44, упоминаний - 82

Xiaomi Mi Pad и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1759 38
Apple Inc 12164 27
Samsung Electronics 10298 18
Huawei 3963 13
Lenovo Group 2297 8
Google LLC 11849 7
Intel Corporation 12231 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 6
Microsoft Corporation 24695 6
Nvidia Corp 3516 5
AKG 65 5
Amazon Inc - Amazon.com 3018 4
HTC Corporation 1499 4
Sony 6555 3
MediaTek - Ralink 530 3
LG Electronics 3620 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
BBK OPPO Electronics 385 2
ZTE Corporation 750 2
Canalys 232 2
Fly 204 2
Blackview 18 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 2
Toshiba Corporation 2931 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 406 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
ДОК 829 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 720 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
DEXP 53 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 153 1
Doogee 26 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 229 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 5
Связной ГК 1372 3
JD.com - Jingdong Mall 88 2
TÜV Rheinland Group 144 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Альфа-Банк 1782 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Аэропорты регионов УК 12 1
Hasbro 40 1
Евросеть 1405 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 438 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 24
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20927 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9392 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 12
Аксессуары 3919 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1937 10
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2362 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10031 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3502 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 9
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2102 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17155 9
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 560 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2499 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1051 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2344 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1027 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4814 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2257 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 6
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 6
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1411 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 539 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2821 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13879 5
Apple iPad 3869 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1562 18
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 18
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 16
Apple iPad Pro 297 16
Google Android 14094 15
Apple iPad mini 419 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 438 9
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 9
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 291 9
Apple iPad Air - Серия планшетов 247 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 264 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7114 7
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 7
Apple Pencil 109 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 498 6
Microsoft Windows 10 1773 6
Apple iPhone 6 4862 6
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 316 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 331 5
Apple iOS 7861 5
Microsoft Windows 15756 5
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 451 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 470 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 4
Microsoft Surface Pro - планшет 125 4
Microsoft Surface - Планшет 431 4
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 228 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 3
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 3
Samsung Galaxy Note 695 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 3
Apple Touch ID 282 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 4
Jun Lei - Цзунь Лей 45 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 2
Мильнер Юрий 134 2
Фечин Михаил 8 2
Зарайский Сергей 9 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
Усманов Алишер 301 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Bin Lin - Бин Лин 4 1
Салагаева Юлия 1 1
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Пантюхина Наталья 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145861 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 27
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Азия - Азиатский регион 5565 4
Китай - Тайвань 4004 4
Европа 21820 4
Южная Корея - Республика 6674 4
Япония 13313 2
Сингапур - Республика 1858 2
Индонезия - Республика 961 2
Италия - Итальянская Республика 4364 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 2
Малайзия 868 1
Филиппины - Республика 565 1
Германия - Федеративная Республика 12715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Канада 4896 1
Турция - Турецкая республика 2382 1
США - Калифорния 4632 1
Нидерланды 3535 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Евразия - Евразийский континент 615 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2266 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1151 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 249 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 6
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 5
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