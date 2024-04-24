«М.Видео» и «Эльдорадо» открывают предзаказ на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, заявила о старте предзаказа на планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, с 24 апреля по 13 мая первым покупателям достанутся в подарок функциональные аксессуары: стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 отвечает самым высоким требованиям к производительности, предлагает исключительный 12,4-дюймовый 3K-дисплеей с частотой 144 Гц и соотношением сторон 3:2 для полного погружения в контент. Разрешение дисплея 3048х2032, 294 пикселя на дюйм (PPI) обеспечивает высокую четкость при выполнении самых разнообразных задач: от чтения мелкого текста до редактирования изображений высокого разрешения или погружения в игровой процесс. Емкий аккумулятор на 10000 мАч (тип.), дополненный сверхбыстрой зарядкой HyperCharge мощностью 120Вт, позволяет пользователям сократить время зарядки и продлить срок автономной работы.

Созданный на базе мощной 4-нм мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 2, планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 обеспечивает высокую скорость и плавную работу. В паре с операционной системой Xiaomi HyperOS, Xiaomi Pad 6S Pro представляет три новые революционные функции, включая Home screen+, Коллаборация между устройствами и Xiaomi Smart Hub.

Home screen+ позволяет пользователям взаимодействовать со своими смартфонами прямо из интерфейса планшета: отвечать на сообщения или отвечать на звонки, не обращаясь непосредственно к смартфону. Функция фото в приложении «Заметки» использует возможности камеры смартфона, позволяя снимать и вставлять изображения непосредственно в содержимое заметок на планшете, что облегчает создание визуально привлекательных документов без особых усилий. Благодаря новому центру управления устройствами Xiaomi Smart Hub можно подключить до семи устройств одновременно, включая различные продукты Xiaomi AIoT, обеспечивая тем самым постоянную связь с сетью устройств. Благодаря функции Tap to Share с поддержкой NFC новый Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 упрощает обмен файлами в одно касание, обеспечивая удобный пользовательский интерфейс. Для создателей контента режим «Режиссер» в приложении «Камера» превращает планшет в профессиональный инструмент просмотра, связанный с вашим смартфоном, чтобы с легкостью запечатлеть мгновения в высочайшем качестве.

Дополняют Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 многофункциональный стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard – необходимые инструменты для превращения устройства в идеальную мобильную рабочую станцию. Впервые в клавиатуру Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard встроена сенсорная панель, что повышает точность выбора файлов и выполнения сложных задач по редактированию видео. Новая разработка Xiaomi Focus Pen, обладающая 8192 уровнями чувствительности к нажатию и частотой дискретизации 240 Гц, обеспечивает высокое качество письма. Его отзывчивость еще больше усиливается благодаря сверхнизкой задержке всего 5 мс, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущим поколением. Оснащенный многофункциональной кнопкой Spotlight, стилус Xiaomi Focus Pen расширяет свои функциональные возможности, делая ее незаменимой для быстрого захвата изображений и заметок, не прерывая творческого процесса.

Цена за модель с 8+256 ГБ составит 69 990 рублей, версия с 12+512 ГБ ― 79 990 рублей. В период предзаказа, с 24 апреля по 13 мая, первым покупателям достанутся в подарок функциональные аксессуары: стилус Xiaomi Focus Pen и клавиатура Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard. Старт продаж Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 состоится 14 мая, и в рамках специальной акции, которая продлится до 26 мая, приобретая Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, покупатель получит в подарок Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.Тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла, и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1,2 тыс. магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.