«Яндекс» представил приложение для Samsung Smart TV «Яндекс» выпустил приложение для умных телевизоров Samsung. С его помощью можно смотреть кино, телевидение, живые трансляции и ролики из интернета в высоком качестве. На Samsung Smart TV приложение появилось на несколько месяцев раньше, чем на других ТВ-платформах. Приложение подстраивается под персональные интересы зрителя и составляет подборки видео, которые

Телевизоры Samsung Smart TV 2018 сертифицированы по стандарту Common Criteria Samsung Electronics объявила о том, что ее решения по обеспечению безопасности телевизоров Smart TV, в частности, технология Samsung Knox, получили международную сертификацию. Samsung Smart TV, по данным компании – первые устройства в отрасли, которые успешно проходят сертификацию по стандарту Common Criteria (CC) на протяжении трех лет подряд. Кроме того, платежный

Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung ернету», - резюмировал Лившиц, ссылаясь на данные J’Son&Partners Consulting. Более $3 млн за 3 года по прогнозам аналитиков tvzavr.ru онлайн-кинотеатр заработает на продаже контента и видеорекламы на Samsung Smart TV, реализуя в своем сервисе новые возможности, предоставляемые умной техникой компании Samsung. Директор по ТВ и контенту J’Son & Partners Consulting Дмитрий Колесов отмечает, чт

«Ростелеком» представил приложение Zabava для Samsung Smart TV «Ростелеком» представил приложение Zabava для телевизоров Samsung Smart TV, в котором доступен телевизионный и видеоконтент услуги «Интерактивное ТВ». Подписчики приложения могут смотреть более 120 общедоступных и тематических каналов в цифровом качес

Банк «Русский Стандарт» выпустил «Мобильный банк» для Samsung SmartTV Банк «Русский Стандарт» разработал новую версию приложения «Мобильный банк» для устройств Samsung SmartTV. Совершать основные банковские операции покупатели телевизоров Samsung теперь могут непосредственно с устройства или проигрывателей Blu-ray. В новой версии «Мобильного банка» кл

«ЛитРес» запустил аудиокнижное приложение для Samsung Smart TV Компания «ЛитРес» выпустила приложение для прослушивания аудиокниг на телевизорах Samsung Smart TV. Бесплатное приложение «Слушай!» можно скачать в магазине приложений Samsung Apps в разделе «Стиль» (Lifestyle). В каталоге «Слушай!» для Samsung Smart TV представлено б

Видеосервис Play теперь совместим с голосовым управлением Samsung Smart TV В Галерее Samsung состоялась презентация обновлённого видеосервиса Play (марка группы компаний Yota), совместимого с голосовым и жестовым управлением телевизоров Samsung Smart TV. Демонстрация обновления проходила на самом большом телевизоре линейки Samsung Smart TV с диагональю экрана 75 дюймов. Как уверяют разработчики, жестовое и голосовое упр