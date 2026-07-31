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Индексная книга (каталог) CNews*
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DLNA Digital Living Network Alliance

DLNA - Digital Living Network Alliance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра 1
12.08.2025 TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86 1
25.06.2025 TerraMaster представила F4 SSD — 4-отсековый флеш-накопитель NAS 2
29.04.2025 TerraMaster запускает интегрированный сервер резервного копирования U4-500 BBS 1
02.10.2024 Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж 1
08.08.2022 Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
06.05.2021 5 простых способов просмотра фотографий на телевизоре 1
28.03.2021 Что такое MHL-разъем и зачем он нужен? 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
05.04.2019 Лучшие проекторы для дома. Выбор ZOOM 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 1
09.01.2019 Берегите уши: самые громкие Bluetooth-колонки 1
05.10.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 2
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 2
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
24.01.2018 QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России 1
12.01.2018 QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4 1
03.01.2018 Лучшие 4K HDR телевизоры в ценовом диапазоне до 100 000 рублей 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
14.06.2017 Как выбрать телевизор для дома: рекомендации ZOOM 1
16.05.2017 HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео 1
04.05.2017 Лучшие телевизоры формата UltraHD с диагональю 55’’. Выбор ZOOM 1
17.02.2017 Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены 1
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон 1
19.12.2016 Cетевой накопитель QNAP — друг смартфона и планшета 2
15.12.2016 Обзор сетевого хранилища Synology DS916+ 1
22.03.2016 «Дом.ru» представил двухдиапазонный Wi-Fi роутер 1
18.02.2016 В сети всё сохранится 2
18.02.2016 Western Digital представила новые сетевые хранилища WD My Cloud EX2 Ultra для специалистов творческих профессий 2
02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D 1
16.06.2015 Лучшие телевизоры: выбор ZOOM 1
03.06.2015 Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS 1
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры 1

Публикаций - 470, упоминаний - 545

DLNA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 149
LG Electronics 3735 104
HTC Corporation 1512 77
Sony 6739 72
Google LLC 12688 62
Apple Inc 13154 49
Meta Platforms - Facebook 4621 42
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 41
Microsoft Corporation 25775 40
X Corp - Twitter 2938 38
Toshiba Corporation 2980 37
Acer Group - Acer Inc 2776 32
Philips 2099 32
Nvidia Corp 4002 31
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Qualcomm Technologies 1974 26
Intel Corporation 12811 26
Netgear 253 22
Huawei 4676 18
Lenovo Motorola 3566 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Sharp Corporation 1062 14
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 13
Dropbox 527 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Lenovo Group 2446 10
AT&T Inc 1725 10
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 9
VAIO 475 9
Dell EMC 5180 9
Western Digital Corporation - WDC 589 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
ZTE Corporation 800 8
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Carl Zeiss AG 307 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Yamaha - Ямаха 110 3
Совкомбанк Совесть 279 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
Геометрия НПО 165 3
101Hotels.com 456 3
Hyundai Motor Company 436 3
Евросеть 1421 3
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
Getty Images 29 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Композит 99 2
Prada 58 2
TuneIn Radio 8 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
UPS 216 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Walt Disney Company 647 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
LEGO 260 1
UMA - United Music Agency 40 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 12
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 9
OIPF - Open IPTV Forum 5 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 298
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 239
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 230
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 212
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 197
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 190
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 182
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 167
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 165
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 150
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 147
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 136
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 115
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 113
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 113
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 110
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 110
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 106
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 102
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 94
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 93
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 91
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 76
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 72
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Контрастность 3042 70
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 70
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 70
Наушники - Headphones 4478 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 68
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 68
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 65
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 64
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 62
Google Android 15243 200
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 86
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 78
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 77
Google YouTube - Видеохостинг 3002 69
Microsoft Windows 16882 63
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 52
Apple iOS 8583 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 46
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 45
LG Optimus 170 41
Samsung Galaxy 1035 40
Apple iPad 4011 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 35
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 34
HTC Sense 188 33
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 33
HTC Desire - серия смартфонов 153 32
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 30
Sony Bravia 251 28
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 28
Linux OS 11533 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 27
Samsung Electronics TouchWiz 202 26
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Nvidia Optimus 198 25
Microsoft Windows 7 2007 25
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 25
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 23
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 23
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 23
Samsung Galaxy Note 702 22
Apple iPhone 4 800 22
Google Picasa Web Albums 167 21
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 21
Apple AirPlay 133 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Harpalani Sandeep - Харпалани Сандип 3 3
Малевич Казимир 11 2
Horn Scott - Хорн Скотт 8 2
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
Певнев Сергей 22 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Фролов Александр 40 1
Наумов Максим 100 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попова Мария 141 1
Chen John - Чен Джон 30 1
Тищенко Андрей 13 1
Ширшов Павел 76 1
Якимчук Сергей 30 1
Лубнин Кирилл 29 1
Рыбаков Михаил 16 1
Шеховцова Ирина 10 1
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Худякова Наталья 7 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 1
Samsung LE 1 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Капранов Олег 2 1
Тиомнин Константин 1 1
Shiyou He - Шию Хэ 2 1
Wareby Jan - Вареби Ян 16 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Вербова Дарья 1 1
Карклит Валентин 1 1
Christensen Jonathan - Кристенсен Джонатан 2 1
Shu Shawn - Шу Шон 3 1
Rogge Jacques - Рогге Жак 1 1
Путин Владимир 3454 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 220
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 69
Европа 24964 58
Южная Корея - Республика 7052 49
Япония 13807 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Китай - Тайвань 4245 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Азия - Азиатский регион 5920 12
Швеция - Королевство 3782 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Германия - Берлин 732 8
Индия - Bharat 5869 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Канада 5081 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Ближний Восток 3154 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 42
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 22
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 21
Ergonomics - Эргономика 1755 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 14
Английский язык 7030 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Видеокамера - Видеосъёмка 720 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 7
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