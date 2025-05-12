Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sputnik
Sputnik и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 112 6
|Баев Юрий 19 5
|Ананьев Алексей 110 5
|Путин Владимир 3233 3
|Горелкин Антон 99 3
|Басов Алексей 115 3
|Козлов Михаил 175 3
|Соловьев Владимир 107 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Боярский Сергей 28 2
|Пушков Алексей 12 2
|Ананьев Дмитрий 79 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Данилин Алексей 22 1
|Каримова Гульнара 92 1
|Каримов Ислам 95 1
|Кабисов Георгий 7 1
|Щуков Дмитрий 5 1
|Кабисова Анна 1 1
|Джиоев Мириан 6 1
|Тибилов Леонид 2 1
|Чебиров Людвиг 1 1
|Елисеев Алексей 15 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Текебаев Омурбек 10 1
|Шыкмаматов Алмамбет 2 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Маевский Леонид 57 1
|Бакиев Максим 41 1
|Атамбаев Алмазбек 10 1
|Салянова Аида 5 1
|Маевский Игорь 36 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Овчинников Дмитрий 19 1
|Печатников Анатолий 37 1
|Стояновский Анатолий 2 1
|Коняев Андрей 16 1
|Овчинников Роман 11 1
|Ананьин Алексей 82 1
|Роженцов Олег 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 3
|IDC - International Data Corporation 4917 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
|DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1556 1
|НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.