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Индексная книга (каталог) CNews*
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Sputnik



12.05.2025 Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов 1
30.01.2023 В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов 1
26.12.2022 Первый белорусский ноутбук внезапно исчез из продаж почти сразу после их начала 1
07.04.2022 В России начались гонения на Google. Пока они не впечатляют 1
24.03.2022 В России заблокировали «Google Новости» 1
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 1
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik 1
20.08.2018 «Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник» 1
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
28.02.2018 «Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии 1
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 1
16.08.2017 Starta Accelerator запускает новый формат поддержки hi-tech стартапов Acceleration-as-a-Service 1
24.01.2017 Ольга Рубцова возглавила «Технософт» 1
31.03.2016 «Россия сегодня» мигрировала с Oracle на PostgreSQL 1
09.12.2015 «Спутник» покажет легальное кино 1
19.11.2015 «Спутник» и «Сибнет» запустили мобильный браузер для сибиряков 1
29.07.2015 «Спутник» добавил к поиску по лекарствам более 300 аптек 1
16.07.2015 Сервисы карт «Спутника» открыты для разработчиков сайтов и приложений 1
11.06.2015 «Спутник» выпустил мобильный браузер для планшетов 1
21.04.2015 «Спутник» запустил поисковик для детей 1
26.03.2015 «Спутник» выпустил новую версию мобильного браузера 1
12.02.2015 «Спутник» представил мобильный браузер 1
12.02.2015 Принадлежащий «Ростелекому» поисковик «Спутник» выпустил собственный браузер 1
16.10.2014 Портал «Спутник» открывает жалобную книгу 1
18.09.2014 «Спутник» запустил афишу мероприятий для детей и родителей 1
23.04.2014 «Госпоисковик» и новый портал госуслуг начнет работу до конца весны 1
02.04.2014 «Ростелеком» создает новый портал госуслуг и коммерческих сервисов 1
28.03.2013 «Ростелеком» готовит собственный интернет-поисковик 1
03.06.2011 Кирилл Булгаков назначен генеральным директором “Техносерв консалтинг” 1
12.10.2010 «Техносерв» купил интегратора BI и BPM-систем 1
30.03.2010 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал сбор задолженности в банке ВТБ24 1
09.03.2010 «Техносерв»: выручка в 2009 г. сократилась на четверть 1
03.02.2010 Sputnik Labs начал работать под новым брендом 1
14.01.2010 «Сбербанк» вложил десятки миллионов в ИТ-систему взаимодействия с «Газпромом» и РЖД 1
12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle 1
07.10.2009 Netgear выпустила беспроводной гигабитный маршрутизатор стандарта N Range Max 1
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Sputnik и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Siebel Systems 512 9
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Google LLC 11932 6
Рексофт - Reksoft 424 4
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Meta Platforms - Facebook 4462 2
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Ростелеком - РТКомм.РУ 372 2
Apple Inc 12251 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
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UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 1
Остелеком 19 1
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Питерская группа связистов 435 1
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Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
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ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Газпром ПАО 1362 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
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Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
Самсон-Фарма 7 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - ПетроАльянс 4 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 90 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
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Связной Банк 104 1
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Связной ГК 1373 1
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