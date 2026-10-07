Российская компания предлагает «конструктор» для национальной операционной системы Армении

Российская ИТ-компания «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, готова поддержать Армению в создании национальной, независимой ИТ-инфраструктуры. Сделать это можно с помощью «Альт Платформы» – технологического комплекса-«конструктора» для сборки программных продуктов, от операционных систем до прикладных программ. На его базе уже созданы национальные операционные системы в Узбекистане и Казахстане. Применение комплекса рассматривают в Белоруссии, Индии и Индонезии. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Особое внимание российские разработчики уделяют безопасности, адаптации решений под технические потребности заказчика и локальное законодательство, а также переводу интерфейсов на национальные языки.

Конструктор позволяет развернуть собственные платформы для самостоятельной сборки необходимого ПО, собрать операционные системы, инфраструктурные инструменты для эффективного управления компьютерами, программами и работой пользователей, а также прикладные программы – от «легких» офисных приложений до сложных инженерных систем. На таких продуктах можно построить целостную ИТ-инфраструктуру и бизнеса, и государства, рассказал Sputnik Армения генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

«Альт платформа» создана на основе банка (репозитория) свободных (open source) программ с открытым исходным кодом «Сизиф» (Sisyphus). Это один из крупнейших в мире репозиториев, развитием которого полностью управляют российские ИТ-специалисты.

«Крайне важно создать не только программные продукты, но и собственную независимую инфраструктуру для их дальнейшего развития. Мы готовы предоставить коллегам наш “конструктор”, который позволяет быстро, без больших затрат времени и средств, развернуть такую инфраструктуру», — сказал Сергей Трандин.

Учитывая безопасность клиентов, из указанного банка программных кодов платформа использует только тщательно протестированное ПО, отмечает он.

Помимо самого технологического комплекса, российские специалисты готовы делиться документацией, методическими материалами и богатым профессиональным опытом, приобретенным за 25 лет работы «Базальт СПО».

«Мы открыты для международного сотрудничества. Наша компания выстраивает доверительные и долгосрочные отношения с каждым партнером», — сказал Трандин.

Свои новые продукты компания представляет на армянском рынке при поддержке Торгового представительства России в Армении.