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ALUMNI partners Bryan Cave Leighton Paisner Goltsblat BLP

ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2026 ГК Swordfish Security привлекла инвестиции для развития направлений защиты ИИ-систем и безопасной разработки ПО 1
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков 1
12.11.2021 Цифровизация и технологии в праве: актуальные вопросы 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 1
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 1
20.08.2018 «Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник» 1
13.08.2018 Банкротство «Ангстрем-Т» спасло ему 164 миллиона 1
31.07.2009 Skype могут закрыть глобально 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

ALUMNI partners и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11069 3
Yandex - Яндекс 9419 2
VK - Mail.ru Group 3624 2
СмартПарк 8 1
Ростелеком Интернэшнл Лимитед - Rostelecom International Ltd 4 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 24 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн ЦИЭ - Центр информатики и электроники 2 1
Joltid 8 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16216 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Oracle Corporation 7114 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1280 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 567 1
IXcellerate - Икселерейт 154 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 411 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 1
Data Matrix - Дата Матрикс 94 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 420 1
Ангстрем-М 31 1
Google LLC 12828 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 28 1
Ростелеком - Спутник ПП - поисковый портал 5 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Digimax Limited 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2111 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9126 1
eBay Inc 1642 1
Почта России ПАО 2401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1406 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
BLF Partners 13 1
Судебная власть - Judicial power 2531 3
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13959 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 30 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 414 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1009 1
Федеральное казначейство России 1962 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 83 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 5 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1154 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10897 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13190 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13053 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2483 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3239 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12411 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23271 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2873 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26646 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4882 1
Аксессуары 4336 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2076 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1893 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3818 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 1
Оповещение и уведомление - Notification 6187 1
Фотобанк - Photobank 210 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 508 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 860 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 374 1
Файлообменная технология - File sharing 248 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10087 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24179 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5369 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18444 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26539 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34067 1
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3471 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1392 2
Shutterstock - фотобанк 13 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
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Google Chromium Authors - Chromium - браузер 302 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Apple iPhone 6 4860 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1061 1
Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа 9 1
Путин Владимир 3482 3
Гусев Антон 1 1
Вахитов Рустам 1 1
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Орешин Евгений 1 1
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Парамонов Дмитрий 3 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34418 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2219 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6238 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3145 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 130 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8595 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2595 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 875 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 304 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 95 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1458 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2513 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6135 1
Sputnik 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8688 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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