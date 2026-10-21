Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ALUMNI partners Bryan Cave Leighton Paisner Goltsblat BLP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 10
ALUMNI partners и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3482 3
|Гусев Антон 1 1
|Вахитов Рустам 1 1
|Дедова Екатерина 1 1
|Орешин Евгений 1 1
|Муравин Александр 1 1
|Парамонов Дмитрий 3 1
|Храмкин Денис 1 1
|Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
|Friis Janus - Фриис Янус 28 1
|Абдюханов Гаяр 1 1
|Абасова Заира 1 1
|Бахтадзе Эльмира 1 1
|Donahoe John - Донахью Джон 31 1
|Малинская Римма 3 1
|Евсеев Артем 55 1
|Donahue John - Донахью Джон 8 1
|Тимофеева Кристина 1 1
|Сыров Антон 1 1
|Нефедьев Антон 1 1
|Суворов Константин 1 1
|Рейман Леонид 1066 1
|Осеевский Михаил 356 1
|Шадаев Максут 1238 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Калинин Алексей 78 1
|Калинин Александр 189 1
|Урнышев Роман 34 1
|Каплунов Павел 46 1
|Бирюков Александр 6 1
|Сорокин Максим 16 1
|Первяков Владимир 2 1
|Греков Антон 2 1
|Кононенко Олег 41 1
|Акатов Олег 1 1
|Назаренко Егор 1 1
|Иванов Юрий 33 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Афанасьев Юрий 3 1
|Боронина Евгения 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8688 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 1
|Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480558, в очереди разбора - 724512.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.