Shutterstock фотобанк


СОБЫТИЯ

28.01.2026 GetPayAll рассказал, как изменился выбор зарубежных сервисов у россиян в 2025 году 1
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков 1
16.09.2021 Андрей Холинов, генеральный директор К2РУ: «Чат-боты, RPA и AI — новый виток развития BPM-сегмента» 1
12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД 1
21.08.2020 8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 2
21.03.2018 Как заманить хакера в ловушку 1
27.04.2016 Почему покупать изображения выгоднее, чем воровать 1
20.05.2014 Бизнес Fotolia растет на 20–30% ежегодно 1
24.07.2013 Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы 1
24.08.2007 Мобильную музыку губят жадные провайдеры 1
14.08.2007 «Инфотелеком»: высокие цены тормозят развитие рынка RBT 1

X Corp - Twitter 2913 2
Apple Inc 12709 2
Meta Platforms - Facebook 4546 2
CyberLink 36 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 22 1
Ростелеком 10385 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
МегаФон 10029 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Oracle Corporation 6895 1
GoPro Inc 62 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 253 1
Google LLC 12316 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Getty Images 29 4
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Sony BMG 185 1
Warner 535 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1057 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
TMT Investments 113 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Фотобанк - Photobank 201 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Маркировка - Marking 1235 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 242 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 108 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2648 1
Flickr - Фотохостинг 256 3
Apple iTunes Store 1115 2
Apple iMovie 70 1
Sony Walkman 285 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Pixabay 205 1
Nokia XpressMusic 65 1
Google WebM - открытый формат контейнера для мультимедиа-файлов 31 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Lenovo Motorola ROKR 8 1
FreePik 1477 1
Sony u-Matic Betamax 30 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Google Android 14772 1
Apple iOS 8300 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Rakuten Viber 654 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Apple iPod 1550 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Apple Wallet 12 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
Чельцов Олег 3 1
Васина Татьяна 1 1
Шипилова Надежда 1 1
Евсеев Артем 39 1
Тимофеева Кристина 1 1
Сыров Антон 1 1
Нефедьев Антон 1 1
Суворов Константин 1 1
Холинов Андрей 18 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Кононенко Олег 41 1
Боярский Сергей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 157961 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 5
Европа 24665 4
Германия - Федеративная Республика 12952 2
Франция - Французская Республика 7990 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46010 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 1
Индия - Bharat 5719 1
Канада 4992 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Ближний Восток 3045 1
Россия - СФО - Новосибирск 4688 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
Украина 7804 1
Нидерланды 3640 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1055 1
Латвия - Рига 98 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 127 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 119 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 384 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Английский язык 6882 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Аренда 2582 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
Экзамены 484 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 500 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 91 1
Финансовый сектор - Инкассация 41 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Ведомости 1277 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415102, в очереди разбора - 727407.
Создано именных указателей - 189645.
