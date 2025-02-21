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Индексная книга (каталог) CNews*
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ElevenLabs

ElevenLabs


21.02.2025 Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений 1
21.10.2024 Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM 1
08.04.2024 ИИ-генератор голоса ElevenLabs вновь доступен в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ElevenLabs и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Figma 43 1
GetPayAll 5 1
Yandex - Яндекс 7449 1
Telegram Group 2034 1
i-Free Just AI 32 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 3
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 274 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3090 3
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 285 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 280 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 845 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 376 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3929 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 328 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 261 1
WAV - Waveform Audio File Format 504 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 36 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 73 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 210 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
i-Free Just AI - Jay Flow 1 1
Google Android 14083 1
Apple iOS 7853 1
Яндекс.Плюс 195 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
Английский язык 6666 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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