ИИ-генератор голоса ElevenLabs вновь доступен в России

Российским пользователям вновь доступны услуги передового сервиса для создания высоко реалистичных голосовых записей ElevenLabs.

Платежная система GetPayAll заявила о возможности оплаты нейросети в рублях, к тому же она значительно упрощает процесс использования инструмента и делает его доступным для широкого круга пользователей.

ElevenLabs предлагает интуитивно понятный интерфейс и генерирует реалистичные голоса, создаваемые искусственным интеллектом. За счет высокой степени реалистичности, голоса, сгенерированные этим сервисом, могут использоваться в различных областях, включая аудиокниги, рекламные ролики, аудиорекламу и даже синтез речи для роботов и виртуальных ассистентов.

Помимо впечатляющей реалистичности, основные преимущества ElevenLabs включают: интуитивно понятный интерфейс, который делает работу с сервисом простой и удобной; поддержка пользователей; учет этических аспектов в разработке и использовании сервиса. Все это делает его надежным и эффективным инструментом для решения различных задач.