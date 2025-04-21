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GUI Graphical User Interface Графический интерфейс пользователя
СОБЫТИЯ
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|21.04.2025
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После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP
кое обновление для операционной системы Microsoft Windows 11 может препятствовать корректной работе графического приложения для управления корпоративным ПО экосистемы немецкого разработчика SAP – SAP GUI, пишет Windows Latest. Список уже известных проблем патча KB5055523, который нацелен на персональные компьютеры под управлением ОС Windows 11 версии 24H2 (с обновлением функциональности от
|07.04.2023
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Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки
проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI. О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++ Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад
|23.04.2021
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Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой
ение в пользовательском дистрибутиве) через специальные каналы обмена данными (сокеты). При запуске GUI-приложения Linux автоматически стартует встроенный в Windows 10 RDP-клиент mstsc.exe, кот
|16.10.2020
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Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux
Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» модернизировал кроссплатформенную программу-профилировщик Linux perf GUI (Hotspot). Бесплатный продукт с открытым исходным кодом предназначен для тестирования производительности программного обеспечения. Решение позволит повышать производительность программного
|24.03.2017
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Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей
урсами предприятия (ERP) обнаружена уязвимость, из-за которой любой конечный пользователь этого ПО может стать жертвой вымогательства. Изъян кроется в клиенте графического интерфейса пользователя SAP GUI. Через этот клиент осуществляется доступ к серверу SAP, с ним работают SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence и остальные продукты. То есть, клиент установлен на компьютере
|26.04.2007
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Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation
Компания IP Innovation, владелец ряда патентов, подала в суд против Apple, обвиняя компанию в нарушении патента США 5.072.412 на изобретение графического интерфейса (GUI) операционных систем ещё в 1984 году. По утверждению истца, компания продаёт систему OS X с «рабочим пространством, состоящим из объектно-ориентированного пользовательского интерфейса, на к
|07.02.2002
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Начался конкурс GUI Olympics
яться, по мере того как в Солт-Лэйк Сити готовят снаряжение для Зимних Игр, она не обошла и сферу программного обеспечения. Несколько компаний объединились для проведения конкурса по созданию первого GUI Olympics - дизайна пользовательского интерфейса. В рамках конкурса пользователи со всего мира имеют возможность прислать на сайт GUI Olympics созданные ими скины WindowBlinds. В каче
GUI и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Вадим 104 6
|Махлин Дмитрий 123 3
|Скрипниченко Павел 64 3
|Сахарова Наталья 99 3
|Федоров Антон 23 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Чернышев Андрей 74 2
|Serafin Zig - Серафин Зиг 6 2
|Чепрак Артем 21 2
|Юрьев Михаил 24 2
|Оберемок Надежда 45 2
|Трубочев Алексей 34 2
|Артюхов Сергей 66 2
|Варламов Леонид 21 2
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Петров Дмитрий 79 2
|Макарьин Сергей 33 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Михайлик Константин 44 2
|Исаев Дмитрий 58 2
|Лаптева Марина 114 1
|Газаров Артур 77 1
|Капцов Сергей 12 1
|Ромашкин Алексей 16 1
|Шакиров Шамиль 32 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Комаров Андрей 15 1
|Орлов Сергей 29 1
|Карпицкий Олег 84 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Голицын Сергей 54 1
|Лежнев Федор 47 1
|Баринов Сергей 5 1
|Позолотина Елена 3 1
|Карлсон Галина 3 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Кусеров Олег 22 1
|Полоновская Ольга 13 1
|N+1 - Издание 188 2
|VNUNet.com 214 1
|allNetDevices 160 1
|Millennial Media 3 1
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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