GUI Graphical User Interface Графический интерфейс пользователя

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Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI. О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++ Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад

Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой ение в пользовательском дистрибутиве) через специальные каналы обмена данными (сокеты). При запуске GUI-приложения Linux автоматически стартует встроенный в Windows 10 RDP-клиент mstsc.exe, кот

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Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей урсами предприятия (ERP) обнаружена уязвимость, из-за которой любой конечный пользователь этого ПО может стать жертвой вымогательства. Изъян кроется в клиенте графического интерфейса пользователя SAP GUI. Через этот клиент осуществляется доступ к серверу SAP, с ним работают SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence и остальные продукты. То есть, клиент установлен на компьютере

Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation Компания IP Innovation, владелец ряда патентов, подала в суд против Apple, обвиняя компанию в нарушении патента США 5.072.412 на изобретение графического интерфейса (GUI) операционных систем ещё в 1984 году. По утверждению истца, компания продаёт систему OS X с «рабочим пространством, состоящим из объектно-ориентированного пользовательского интерфейса, на к