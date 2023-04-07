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GUI Graphical User Interface Графический интерфейс пользователя



07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки

проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI. О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++ Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой

ение в пользовательском дистрибутиве) через специальные каналы обмена данными (сокеты). При запуске GUI-приложения Linux автоматически стартует встроенный в Windows 10 RDP-клиент mstsc.exe, кот
16.10.2020 Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux

Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» модернизировал кроссплатформенную программу-профилировщик Linux perf GUI (Hotspot). Бесплатный продукт с открытым исходным кодом предназначен для тестирования производительности программного обеспечения. Решение позволит повышать производительность программного

24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей

урсами предприятия (ERP) обнаружена уязвимость, из-за которой любой конечный пользователь этого ПО может стать жертвой вымогательства. Изъян кроется в клиенте графического интерфейса пользователя SAP GUI. Через этот клиент осуществляется доступ к серверу SAP, с ним работают SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence и остальные продукты. То есть, клиент установлен на компьютере

26.04.2007 Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation

Компания IP Innovation, владелец ряда патентов, подала в суд против Apple, обвиняя компанию в нарушении патента США 5.072.412 на изобретение графического интерфейса (GUI) операционных систем ещё в 1984 году. По утверждению истца, компания продаёт систему OS X с «рабочим пространством, состоящим из объектно-ориентированного пользовательского интерфейса, на к
07.02.2002 Начался конкурс GUI Olympics

яться, по мере того как в Солт-Лэйк Сити готовят снаряжение для Зимних Игр, она не обошла и сферу программного обеспечения. Несколько компаний объединились для проведения конкурса по созданию первого GUI Olympics - дизайна пользовательского интерфейса. В рамках конкурса пользователи со всего мира имеют возможность прислать на сайт GUI Olympics созданные ими скины WindowBlinds. В каче

Публикаций - 189, упоминаний - 193

GUI замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23968 36
Intel Corporation 11855 16
7537 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 12
IBM - International Business Machines Corp 9317 11
SAP SE 5073 11
Samsung Electronics 9915 10
Google LLC 11318 9
Oracle Corporation 6477 9
HP Inc. 5610 8
Sony 6478 8
Broadcom - VMware 2244 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 7
Apple Inc 11564 6
Dell EMC 4966 6
Naumen - Наумен 573 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 5
OpenText - Micro Focus - Novell 869 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 5
Citrix Systems 796 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 198 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 161 4
Telegram Group 1372 4
Ростех - Автоматика Концерн 1535 4
GitHub 656 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1569 4
Meta Platforms - Facebook 4364 4
AMD - Advanced Micro Devices 3981 4
Lenovo Motorola 3489 4
Cisco Systems 4988 4
Adobe Systems 1524 3
Netgear 235 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 376 3
LG Electronics 3560 3
JVC Kenwood 409 3
5nine Software 1924 3
Nvidia Corp 3289 3
InfoWatch - Инфовотч 962 3
Mitsubishi Electric 359 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 7
Роснефть НК - нефтяная компания 499 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 3
Газпром нефть 543 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 488 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
РЖД - Российские железные дороги 1754 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 2
Альфа-Банк 1651 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 2
Транснефть 281 2
Меркури - Mercury 213 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 159 1
Открытие ФК - Банк Открытие 523 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 111 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 83 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 1
Pixar 46 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 194 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Royal Dutch Shell - Шелл 196 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 16 1
Газпром ПАО 1213 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 273 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 1
ГПБ - Газпромбанк 1005 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 163 1
МКБ - Московский кредитный банк 513 1
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Президент Российской Федерации 3975 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 2
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 2
Судебная власть - Judicial power 2197 2
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Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 78 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 73 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 282 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 80 1
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Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 72 1
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 1
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Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 226 1
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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