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GUI Graphical User Interface Графический интерфейс пользователя

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

кое обновление для операционной системы Microsoft Windows 11 может препятствовать корректной работе графического приложения для управления корпоративным ПО экосистемы немецкого разработчика SAP – SAP GUI, пишет Windows Latest. Список уже известных проблем патча KB5055523, который нацелен на персональные компьютеры под управлением ОС Windows 11 версии 24H2 (с обновлением функциональности от

07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки

проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI. О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++ Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад
23.04.2021 Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой

ение в пользовательском дистрибутиве) через специальные каналы обмена данными (сокеты). При запуске GUI-приложения Linux автоматически стартует встроенный в Windows 10 RDP-клиент mstsc.exe, кот
16.10.2020 Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux

Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» модернизировал кроссплатформенную программу-профилировщик Linux perf GUI (Hotspot). Бесплатный продукт с открытым исходным кодом предназначен для тестирования производительности программного обеспечения. Решение позволит повышать производительность программного

24.03.2017 Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей

урсами предприятия (ERP) обнаружена уязвимость, из-за которой любой конечный пользователь этого ПО может стать жертвой вымогательства. Изъян кроется в клиенте графического интерфейса пользователя SAP GUI. Через этот клиент осуществляется доступ к серверу SAP, с ним работают SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence и остальные продукты. То есть, клиент установлен на компьютере

26.04.2007 Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation

Компания IP Innovation, владелец ряда патентов, подала в суд против Apple, обвиняя компанию в нарушении патента США 5.072.412 на изобретение графического интерфейса (GUI) операционных систем ещё в 1984 году. По утверждению истца, компания продаёт систему OS X с «рабочим пространством, состоящим из объектно-ориентированного пользовательского интерфейса, на к
07.02.2002 Начался конкурс GUI Olympics

яться, по мере того как в Солт-Лэйк Сити готовят снаряжение для Зимних Игр, она не обошла и сферу программного обеспечения. Несколько компаний объединились для проведения конкурса по созданию первого GUI Olympics - дизайна пользовательского интерфейса. В рамках конкурса пользователи со всего мира имеют возможность прислать на сайт GUI Olympics созданные ими скины WindowBlinds. В каче

Публикаций - 370, упоминаний - 375

GUI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
9594 26
Intel Corporation 12811 20
Oracle Corporation 7074 18
SAP SE 5601 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Google LLC 12688 12
Samsung Electronics 11064 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Apple Inc 13154 11
Broadcom - VMware 2610 9
HP Inc. 5883 9
Telegram Group 2940 9
Softline - Софтлайн 3743 8
Sony 6739 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 7
Dell EMC 5180 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Directum - Директум 1268 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Naumen - Наумен 752 7
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Yandex - Яндекс 9216 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Citrix Systems 868 5
Selectel - Селектел 544 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 5
Nvidia Corp 4002 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Почта России ПАО 2370 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
КиШ - Король и Шут 19 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Транснефть 335 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 2
Uber 357 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Daewoo 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
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EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
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Индия - Bharat 5869 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 4
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Америка - Американский регион 2206 3
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Италия - Итальянская Республика 4508 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Европа Западная 1496 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 3
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
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