GUI Graphical User Interface Графический интерфейс пользователя
|07.04.2023
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Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки
проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI. О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++ Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад
|23.04.2021
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Windows 10 научилась запускать «навороченные» Linux-программы с графикой
ение в пользовательском дистрибутиве) через специальные каналы обмена данными (сокеты). При запуске GUI-приложения Linux автоматически стартует встроенный в Windows 10 RDP-клиент mstsc.exe, кот
|16.10.2020
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Концерн «Автоматика» разработал программу-профилировщик для Linux
Новосибирский институт программных систем (НИПС) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» модернизировал кроссплатформенную программу-профилировщик Linux perf GUI (Hotspot). Бесплатный продукт с открытым исходным кодом предназначен для тестирования производительности программного обеспечения. Решение позволит повышать производительность программного
|24.03.2017
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Россияне нашли в SAP «дыру», через которую можно требовать выкуп с миллионов пользователей
урсами предприятия (ERP) обнаружена уязвимость, из-за которой любой конечный пользователь этого ПО может стать жертвой вымогательства. Изъян кроется в клиенте графического интерфейса пользователя SAP GUI. Через этот клиент осуществляется доступ к серверу SAP, с ним работают SAP ERP, SAP Business Suite, SAP Business Intelligence и остальные продукты. То есть, клиент установлен на компьютере
|26.04.2007
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Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation
Компания IP Innovation, владелец ряда патентов, подала в суд против Apple, обвиняя компанию в нарушении патента США 5.072.412 на изобретение графического интерфейса (GUI) операционных систем ещё в 1984 году. По утверждению истца, компания продаёт систему OS X с «рабочим пространством, состоящим из объектно-ориентированного пользовательского интерфейса, на к
|07.02.2002
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Начался конкурс GUI Olympics
яться, по мере того как в Солт-Лэйк Сити готовят снаряжение для Зимних Игр, она не обошла и сферу программного обеспечения. Несколько компаний объединились для проведения конкурса по созданию первого GUI Olympics - дизайна пользовательского интерфейса. В рамках конкурса пользователи со всего мира имеют возможность прислать на сайт GUI Olympics созданные ими скины WindowBlinds. В каче
GUI замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Федоров Антон 22 3
|Натрусов Артем 246 2
|Врацкий Андрей 92 2
|Шадаев Максут 801 2
|Serafin Zig - Серафин Зиг 5 2
|Чепрак Артем 14 2
|Оберемок Надежда 14 2
|Никифоров Николай 1173 2
|Яценко Вадим 19 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Черногоров Андрей 65 1
|Малков Константин 3 1
|Касперская Наталья 280 1
|Хайретдинов Рустэм 69 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
|Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 5 1
|Демидов Михаил 133 1
|Молодцов Александр 17 1
|Филиппов Денис 34 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Кравченко Константин 78 1
|Урусов Виктор 88 1
|Бобров Антон 24 1
|Su Bill - Су Билл 5 1
|Горшков Георгий 9 1
|Попова Мария 140 1
|Тен Антон 25 1
|Киреев Александр 30 1
|Садовенко Илья 65 1
|Михайлик Константин 16 1
|Осипов Александр 71 1
|Китляр Владимир 19 1
|Гутин Александр 15 1
|Сивцев Илья 96 1
|Лашин Ренат 54 1
|Беляев Алексей 29 1
|Вещиков Алексей 3 1
|Шаров Артем 3 1
|Кабанов Владимир 176 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
|CNews - ZOOM.CNews 1816 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
|Inquirer 463 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
|Phoronix 37 1
|New Scientist 1447 1
|Millennial Media 3 1
|VNUNet.com 214 1
|allNetDevices 160 1
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