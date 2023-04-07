Разрабтчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки

Встречайте Slint

Компания SkyFPS представила первый значимый выпуск (1.0) кроссплатформенного инструментария для создания графических интерфейсов Slint. Код проекта, в первую очередь ориентированного на настольные и встраиваемые (embedded) системы целиком написан на модном типобезопасном языке программирования Rust.

В числе главных достоинств тулкита, который ранее назывался SixtyFPS, – легковесность. Приложения с графическим интерфейсом на его основе, по заверению разработчиков, можно запускать в системах с менее чем 300 КБ оперативной памяти. В частности, для этих целей подойдет микроконтроллер Raspberry Pi Pico, который несет на борту ОЗУ емкостью 264 КБ и процессор ARM Cortex-M0+. Самый маленький одноплатник семейства Raspberry Pi был анонсирован в начале 2021 г., рекомендуемая розничная цена устройства на старте продаж составила $4 за штуку.

Разработчиками заявлена поддержка Slint аппаратных платформ Arm Cortex-M и Cortex-A, Intel x86, RISC-V, Cadence Tensilica и других; таких программных платформ как Linux (десктопных и встраиваемых), macOS, Windows, BlackberryQNX, WebAssembly (работа непосредственно в браузере).

Для отрисовки интерфейса предусмотрены бэкенды OpenGL ES 2.0, Skia, а также программный рендеринг (используется только CPU, без подключения сторонних зависимостей) и Qt.

В настоящее время Slint располагает API для языков программирования C++, JavaScript и собственно Rust. В будущем разработчики обещают пополнение этого перечня за счет Python и Go.

Встроенный язык, похожий на CSS

Slint предлагает программистам и дизайнерам собственный декларативный язык .slint для описания пользовательского интерфейса приложения, концептуально схожий с QML (Qt Modeling Language) или XAML, разработанный Microsoft.

Создатели Slint, по собственному признанию питающие нежные чувства к QML, хотели в результате получить язык, позволяющий добиться более четкого разделения логики приложения и его интерфейса. Кроме того, они стремились к максимальной схожести нового языка с CSS, который широко используется для описания внешнего вида веб-страниц. Им владеет огромное количество специалистов по всему миру, для которых, таким образом, освоить новый тулкит не составит большого труда, а значит компании будет проще пополнять клиентскую базу.

Для удобства проектирования интерфейса проектом Slint подготовлен подключаемый модуль для среды разработки Microsoft Visual Studio Code, который позволяет в реальном времени наблюдать, как отражаются правки в коде на макете проектируемого GUI.

О разработчиках, разработке и сознательном отказе от C++

Процесс создания Slint – от идеи и до его готовности к применению в рабочих проектах – занял чуть меньше трех лет. Всего свой вклад в разработку продукта внесло более 50 человек, следует из информации, опубликованной на его официальном сайте.

Возглавляют команду разработчиков Slint Оливье Гоффар (Olivier Goffart) и Саймон Хаусманн (Simon Hausmann).

Сооснователи стартапа SixtyFPS GmbH, который стоит за Slint, познакомились во время работы в норвежской Trolltech, которая прежде всего известна как разработчик Qt – написанного на C++ фреймворка для проектирования GUI, на основе которого, в частности, построено популярное окружение KDE Plasma (ранее – KDE) для Unix-подобных операционных систем.

В 2008 г. Trolltech перешла под контроль Nokia, а в 2011 г. была продана другой финской компании – Digia. В 2014 г. Digia создала подразделение The Qt Company, которое по сей день ведет проект Qt.

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В 2020 г. Гоффар переехал в Берлин (Германия), где и основал новую компанию для работы над Slint, при этом оба программиста-предпринимателя продолжили параллельно трудиться в экосистеме Qt.

«У нас было весьма хорошее представление о том, с какими проблемами сталкиваются люди при создании сложных пользовательских интерфейсов для встраиваемых устройств или десктопов, – вспоминает Хаусманн в интервью порталу DevClass. – Мы также знали, что Qt накопил значительный багаж, сделавший продукт тяжеловесным, громоздким и лишенным гибкости в определенных аспектах. Мы почувствовали, что пришло время для нового старта».

По его словам, отказ от C++ в проекте – сознательное решение, несмотря на то, что разработчики, в своей работе использующие именно этот язык, являются целевой аудиторией Slint.

«Через 15-20 лет найти программистов на C++ будет сложно, – говорит Хаусманн. – Мы хотели понять, возможно ли построить что-то подготовленное к будущему и не завязанное на C++».

Бизнес-модель SixtyFPS

Slint – это проект с открытым исходным кодом с публично доступным репозиторием на хостинге ИТ-проектов GitHub.

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Бизнес-модель Slint построена на основе схемы двойного лицензирования. Это значит, что инструментарий доступен на условиях сразу двух лицензий: свободной GPLv3 и особой проприетарной. Последняя предусматривает взимание платы с тех разработчиков GUI на Slint, которые, к примеру, не хотят открывать исходный код своих проектов по требованию клиентов, к чему их обязывает GPL.

Кроме того, в случаях коммерческого применения продукта на самом деле можно и не открывать исходный код проекта, и при этом ничего не платить (так называемая Ambassador License). В обмен на это команда Slint оставляет за собой право ссылаться на такие проекты в собственных маркетинговых и коммуникационных каналах.

По словам Оливье Гоффара, в компании прекрасно осознают, что существует сразу несколько целевых платформ, на которых Slint как коммерческий продукт заведомо неконкурентоспособен. Это веб- и мобильные приложения – сегменты, насыщенные мощными и в то же время полностью бесплатными инструментами вроде Electron и Flutter. Ambassador License нужна для того, чтобы попытаться занять эту нишу.

Совершенно иная ситуация на рынке встраиваемых устройств, и именно в него в первую очередь метит Slint. Здесь, по мнению Гоффара, у продукта его компании есть важное конкурентное преимущество – он позиционируется в качестве легковесной альтернативы давно существующим решениям. Предприниматель считает, что выбравшие Slint за эту особенность скорее предпочтут купить проприетарную лицензию, нежели позволят использовать собственные продукты в маркетинговых материалах SixtyFPS из соображений сохранения конфиденциальности.