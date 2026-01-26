Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189551
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26548
Персоны 82226
География 3018
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Raspberry Pi Pico


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.01.2026 Microsoft сдала ФБР ключи шифрования для взлома защищенного ноутбука 1
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi 2
09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео 2
14.06.2024 Банковский гигант уволил хитрых сотрудников, которые имитировали работу за ПК с помощью симулятора движений мышки и нажатий клавиатуры 1
21.05.2024 В России началось производство суверенных «убийц» Raspberry Pi и Arduino на российских процессорах 1
07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео 1
29.06.2023 Выпущен крошечный компьютер на Linux за $29 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 2
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Raspberry Pi Pico и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 47 6
Microsoft Corporation 25301 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1595 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1035 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Radxa 10 2
Alibaba Group - T-Head Semiconductor 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3151 1
Lenovo Group 2370 1
Intel Corporation 12568 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
AMD - Advanced Micro Devices 4486 1
GitHub 982 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 1
Red Hat 1346 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 452 1
Amlogic 56 1
Shenzhen Xunlong Software 17 1
Raspberry Pi Trading 3 1
Google LLC 12313 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Arduino Software 69 1
Iconikal 2 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 50 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 11
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13029 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7695 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6177 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2190 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 88 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6923 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4054 4
ARM - Advanced RISC Machine 465 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2766 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 801 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 570 3
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 223 3
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 87 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
USB micro 971 3
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1130 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3726 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3554 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 649 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
USB Type-A - USB-A 630 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 391 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1017 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 210 12
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1177 8
Linux OS 10982 6
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 519 4
Raspberry Pi Compute Module 21 4
Raspberry Pi Zero 29 4
Broadcom BCM chip 65 4
Raspberry Pi A Model 10 3
Raspberry Pi B Model 28 3
Linux - Debian GNU 540 3
Apple macOS 2272 2
Linux KDE Plasma 251 2
Microsoft Windows 16402 2
Microsoft Windows XP 2422 2
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 88 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 251 2
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 11 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
Raspberry Pi Camera 1 1
Linux - Debian GNU - SysLinuxOS 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Google Android 14768 1
Microsoft Windows 10 1896 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Intel x86 - архитектура процессора 1989 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 1
Huawei Mate - серия смартфонов 408 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
JavaScript - JS - язык программирования 1338 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google TensorFlow 94 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 3
Upton Eben - Аптон Эбен 11 2
Васильев Вадим 9 1
Hausmann Simon - Хаусманн Саймон 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 6
Россия - РФ - Российская федерация 157910 3
Великобритания - Кембридж 261 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 2
Канада 4992 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4106 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3598 1
Германия - Федеративная Республика 12951 1
Россия - СФО - Новосибирск 4686 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1903 1
Китай - Тайвань 4141 1
Германия - Берлин 729 1
Новая Зеландия 732 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 911 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1348 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Tom’s Hardware 528 4
CNX Software 17 2
The Register - The Register Hardware 1712 1
Bloomberg 1429 1
Liliputing 72 1
Phoronix 49 1
DistroWatch 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414635, в очереди разбора - 727574.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще