Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту

RPI 4 подорожал

Raspberry Pi (RPI) Trading, занимающаяся разработкой и реализацией популярных одноплатных компьютеров, подняла цены на часть ассортимента своей продукции. Такое происходит в первые в истории компании. По словам ее главы (CEO) Эбена Аптона (Eben Upton), это временная мера, пойти на которую вынудила глобальная нехватка электронных компонентов.

Несмотря на значительно возросший спрос со стороны клиентов RPI, в 2021 г. компания отгрузит всего около 7 млн единиц продукции – примерно столько же, сколько и по итогам 2020 г., сетует Аптон. Проблемы в цепочках поставок не позволили пополнить запасы достаточным количеством одноплатных компьютеров, в особенности это коснулось Raspberry Pi 4 Zero и 2-гигабайтной версии Raspberry Pi 4. В 2022 г. RPI не ожидает существенного улучшения ситуации. Продукция компании, основанная на 40-нанометровых чипах – то есть большая часть до сих пор производимых изделий за исключением Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Compute Module 4 (28-нанометровый техпроцесс) – будет в жесточайшем дефиците.

Поэтому с 20 октября 2021 г. Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти отпускается производителем по $45 за штуку. С конца февраля 2020 г. данную модель можно было приобрести за $35 – именно тогда производитель установил на нее «бессрочную скидку» в $10. Скидка, как тогда заявил Аптон, стала возможной благодаря падению мировых цен на память и была приурочена к восьмилетию организации Raspberry Pi Foundation. Таким образом, теперь цены на 2-гигабайтный RPI 4 вернулись к уровню начала 2020 г.

Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти вновь продается по $45

Одновременно с этим в продажу вернулась 1-гигабайтная модель Raspberry Pi 4 по цене в $35. В марте 2020 г. производство данной модификации одноплатника было свернуто.

Стоимость топовой (с 8 ГБ памяти) и предтоповой (4 ГБ) конфигураций мини-компьютера осталась неизменной – $75 и $55 за штуку соответственно.

Raspberry Pi 4 – это одноплатный компьютер размером с банковскую карту, построенный на базе 64-битного чипа Broadcom BCM2711 (четыре ядра ARM Cortex A72, работающих на частоте 1,5 ГГц). Устройство оснащено аппаратными декодерами HEVC/H.265 (до 60 кадров в секунду при выводе 4K-видео) и H264 (декодирование до 1080p60, кодирование до 1080p30 encode), а также поддержкой графики OpenGL ES 3.0. Обладает двумя портами micro-HDMI и способно выводить 4K-видео на оба одновременно. Что касается сетевых возможностей, следует отметить гигабитный LAN, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,0 ГГц), Bluetooth 5.0, BLE.

Изменение приоритетов

По словам Эбена Аптона, ограниченные запасы 40-нанометровых чипов вынуждают компанию отдавать предпочтение определенным моделям одноплатников предыдущего, третьего поколения. Так, повышенный приоритет от производителя получат Compute Module 3 (вычислительный модуль), его улучшенная версия – Compute Module 3+ и Raspberry Pi 3B, пониженный – Raspberry Pi 3B+.

Представителям бизнеса, желающим увеличить парк «неприоритетных» Raspberry Pi 3B+ Аптон советует закупать 1-гигабайтные версии Raspberry Pi 4. По его словам, эти две модели располагают аналогичными чипсетами беспроводной связи, что позволяет снизить расходы на тестирование оборудование и миграцию в целом.

Краткая история Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

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Сегодня модельный ряд Raspberry Pi включает более десятка различных конфигураций одноплатника. «Облегченные» версии – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10.

Также в январе 2019 г. был анонсирован вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флеш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35.

В феврале 2019 г. Raspberry Pi Foundation открыла свой первый офлайн-магазин в Кембридже (Великобритания), преследуя цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.

В октябре 2020 г. была представлена промышленная версия Raspberry Pi 4 – Compute Module 4. Заявлены вычислительная мощь «большого» Raspberry, поддержка беспроводной связи, обновленный, более компактный форм-фактор, масса вариантов конфигурации – по цене от $25.

В январе 2021 г. свет увидела первая микроконтроллерная плата компании – Raspberry Pi Pico, самое дешевое устройство в ассортименте RPI – $4 за штуку.