Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав

Новый Compute Module

Разработчики из Raspberry Pi Foundation (RPF) объявили о выпуске нового поколения популярных одноплатных мини-компьютеров Raspberry Pi (RPI) в виде вычислительного модуля (Compute Module, CM). Новинка сменила форм-фактор на более компактный, впервые в истории RPI CM получила встроенную поддержку беспроводной связи и будет доступна в 32 вариантах конфигурации.

Compute Module четвертого поколения, по заявлению создателей, является самым производительным устройством в линейке вычислительных модулей RPF. Модуль построен на базе 64-битного чипа Broadcom BCM2711 (четыре ядра ARM Cortex A72, работающих на частоте 1,5 ГГц), как и «большая» версия устройства – Raspberry Pi 4, увидевшая свет в конце июня 2019 г.

Обновление «железа» платформы и рост производительности устройства не отразились на цене новинки: как и в случае с «одноплатниками» предыдущих поколений самая доступная версия Compute Module 4 обойдется потребителю в $25.

Новый «одноплатник» Raspberry Pi Compute Module 4

Raspberry Pi, напомним, позиционируется производителем как основа для создания доступного каждому мультимедийного персонального компьютера. Compute Module (вычислительный модуль), хотя и обладает схожей «начинкой», скорее предназначен для использования в разнообразных приборах и устройствах интернета вещей.

NEC Display Solutions, к примеру, использовала вычислительные модули Raspberry Pi в мультимедиа-решениях для ритейла. Кроме того, Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite лег в основу планшета CutiePi, за счет оригинального корпуса способного превращаться в настольный компьютер.



Отказ от привычного форм-фактора

В новой версии Compute Module разработчики решили отказаться от привычного пользователям форм-фактора в виде платы, предназначенной для установки в разъем типа DDR2 SODIMM (200 контактов). В такой, к примеру, устанавливался Compute Module 3+, выпущенный в январе 2019 г.

В Compute Module 4 используется новый коннектор

Теперь устройство подключаются к плате расширения при помощи двух 100-контактных разъемов, предназначенных для мезонинного присоединения. Это, по словам разработчиков, позволило повысить скорость обмена данными между платами, а также сказалось на габаритах устройства: длина вычислительного модуля уменьшилась с 67,6 до 55 мм. Правда, из-за этого устройство стало чуть больше в ширину: 40 мм вместо прежних 30 мм.

Изобилие конфигураций

Compute Module 4 выпускается в конфигурациях с различным объемом оперативной (1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ или 8 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM) и встроенной флеш-памяти (8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ eMMC Flash) или вовсе без последней.

Опционально плата оснащается модулями беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 Ггц), а также Bluetooth.

В общей сложности покупателю доступны 32 варианта конфигурации устройства по цене от $25 за «легкую» версию, без Wi-Fi и BT, накопителя и с 1 ГБ оперативной памяти. В топовой комплектации плата включает 8 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и все модули беспроводной связи. Цена такой версии Compute Module 4 составит $90.

Сопутствующие устройства

Вместе с вычислительным модулем за $35 можно приобрести фирменную плату расширения Compute Module 4 IO Board, обеспечивающую подключение внешних устройств. В частности, на ней распаяны два полноразмерных HDMI-порта, два порта USB 2.0, слот под карту microSD, разъем PCIe Gen2 x1, сетевой порт Ethernet (поддержка PoE), 40-пиновый GPIO-коннектор.

Compute Module 4, установленный в фирменную IO Board

Кроме того, присутствуют разъем питания, рассчитанный на 12 В, коннектор камеры и часы реального времени. Стоит отметить, что Compute Module 4, в отличие от Raspberry Pi 4 Model B, не поддерживает USB 3.0, поэтому порты соответствующего типа на плате не предусмотрены.

Compute Module 4 Antenna Kit

Также покупателям доступна внешняя антенна беспроводной связи Compute Module 4 Antenna Kit, которая может пригодиться, к примеру, если устройство на базе Compute Module 4 выполнено в металлическом корпусе.

Краткая история Raspberry Pi

Впервые о компьютерах Raspberry Pi стало известно в мае 2011 г., когда сооснователь британской Raspberry Pi Foundation Дэвид Брэбен (David Braben) продемонстрировал первый работоспособный концепт микрокомпьютера. В августе 2011 г. стартовало тестовое производство альфа-версии компьютера Raspberry Pi, а выпуск финальной версии модели Raspberry Pi B начался в феврале 2012 г. Цена на момент релиза составляла $35, а спустя год, в феврале 2013 г., состоялась презентация Raspberry Pi A стоимостью $20.

Сегодня модельный ряд Raspberry Pi состоит из более чем десяти моделей. «Облегченные» версии – Zero и Zero W – увидели свет в ноябре 2015 г. и феврале 2017 г. соответственно, а их рекомендуемая стоимость составила всего лишь $5 и $10.

Также в январе 2019 г. был анонсирован вычислительный модуль Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флеш-памяти и вовсе без нее по цене от $25.

В конце июня 2019 г. был выпущен Raspberry Pi 4. Новинка получила полное обновление основных компонентов, включая процессор, память и интерфейсы, но сохранила старую цену – $35. К февралю 2020 г. цена Raspberry Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти была снижена на $10 – c $45 до $35.

В феврале 2019 г. Raspberry Pi Foundation открыла свой первый офлайн-магазин в Кембридже (Великобритания), преследуя цель по привлечению новых клиентов, тех, кто раньше или вовсе ничего не знал об одноплатных микрокомпьютерах, или лишь вскользь слышал о них.