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Broadcom BCM chip



25.02.2025 Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором 1
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 1
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 1
25.04.2024 Начались продажи улучшенного «промышленного» варианта легендарного Raspberry Pi. Купить его смогут не все 2
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 2
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 1
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 1
21.02.2020 Dell, HP и Lenovo и признали, что периферия их ПК несет им долгосрочную угрозу 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 1
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 2
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 1
28.02.2018 D-Link представила обновленные версии IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 2
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
17.01.2017 Производители разогнали «компьютерный модуль» Raspberry Pi в 10 раз 1
30.06.2016 Узаконен Wi-Fi нового типа в 2 раза быстрее современного 1
17.07.2014 Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года 1
05.03.2014 2,5 миллиона Raspberry Pi B за два года 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 2
10.06.2013 Тест планшета Lenovo IdeaTab Lynx K3011w: Windows 8 снова в игре 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
20.03.2013 Обзор сверхдоступного Wi-Fi роутера от Upvel: сказ о том, как сеть в массы шла 1
27.04.2012 IPS в помощь GPS 1

Публикаций - 56, упоминаний - 61

Broadcom BCM chip и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 44 20
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 15
Shenzhen Xunlong Software 16 8
Apple Inc 12154 8
Samsung Electronics 10292 6
Intel Corporation 12222 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 5
Microsoft Corporation 24675 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 4
Qualcomm Technologies 1831 4
HTC Corporation 1499 4
AMD - Advanced Micro Devices 4251 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 3
Radxa 10 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
MediaTek - Ralink 528 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 3
D-Link - Д-Линк Трейд 365 3
Netgear 238 3
Google LLC 11831 2
Amlogic 35 2
Raspberry Pi Trading 3 2
Iconikal 2 2
Qilinlog 3 2
Dell EMC 5037 2
Huawei 3955 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 2
Lenovo Group 2297 2
Xiaomi 1754 2
HP Inc. 5694 2
ZTE Corporation 749 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 2
ZyXEL Communications 297 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Цифра ГК 2439 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 9
Carl Zeiss AG 303 3
Kickstarter 128 2
Евросеть 1405 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
Symbian Foundation 38 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9370 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 39
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10019 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3843 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 26
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 451 23
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3651 22
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 1928 15
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10166 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3494 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 14
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 785 12
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6069 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2493 9
DDR - Double data rate 2741 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1261 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8288 8
USB micro 965 8
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 594 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 8
Наушники - Headphones 4034 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 27
Linux OS 10025 22
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 793 21
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 50 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 16
Linux - Debian GNU 473 12
Google Android 14072 11
Raspberry Pi B Model 25 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 8
Raspberry Pi Compute Module 18 8
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 18 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 8
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 57 7
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 6
Raspberry Pi Zero 24 5
Microsoft Windows 10 1770 5
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 5
Microsoft Windows 15732 5
Apple iPhone 4 783 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 5
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 4
Red Hat - Linux Fedora 221 4
Raspberry Pi A Model 10 4
Raspberry Pi OS 13 4
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1560 4
Raspberry Pi Pico 13 4
Linux Slackware 29 4
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 4
ZyXEL Keenetic 36 4
Intel x86 - архитектура процессора 1865 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 3
Sinclair ZX Spectrum 28 3
Apple macOS 2074 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Apple iOS 7848 3
Nokia Symbian OS 1400 3
Samsung Galaxy 959 3
Google Android Things 8 3
Upton Eben - Аптон Эбен 10 8
Braben David - Брэбен Дэвид 8 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 193 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Путин Владимир 3192 1
Зайцев Михаил 269 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Малис Александр 157 1
Евтушенков Владимир 207 1
Лопатин Виктор 25 1
Терентьев Константин 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 14
Россия - РФ - Российская федерация 145478 14
Финляндия - Финляндская Республика 3610 4
Германия - Федеративная Республика 12708 3
Великобритания - Кембридж 261 3
Южная Корея - Республика 6665 3
Китай - Тайвань 4002 3
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Франция - Французская Республика 7863 2
Испания - Королевство 3717 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 2
Канада 4894 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 160 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Япония 13309 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Турция - Турецкая республика 2371 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Нидерланды 3531 1
Новая Зеландия 719 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Португалия - Португальская Республика 920 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 7
Английский язык 6661 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 3
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 2
Ergonomics - Эргономика 1602 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4851 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3562 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 132 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Физика - Градус Фаренгейта 44 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5174 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 1
Металлы - Медь - Copper 795 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2675 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 7
Liliputing 62 6
CNX Software 17 5
Tom’s Hardware 406 4
Phoronix 41 2
AppleInsider 396 2
LinuxGizmos 2 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5924 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 423 1
ComputerWire 51 1
Dell'Oro Group 62 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День молодёжи - 27 июня 904 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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