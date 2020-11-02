Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео

Новое – очень хорошо забытое старое

Некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation (RPF), разработчик и поставщик недорогих популярных одноплатных микрокомпьютеров Raspberry Pi, представила свой первый полноценный настольный ПК Raspberry Pi 400 по цене от $70.

Новинка представляет собой сверхкомпактный настольный ПК на базе представленной в 2019 г. платы Raspberry Pi 4 «с производительностью как у десктопа», которую до этого можно было купить отдельно или в виде конструктора для самостоятельной сборки. Внешне Pi 400 выглядит как небольшая 78-кнопочная клавиатура (без правого блока цифровых кнопок) габаритами всего 286 х 122 х 23 мм.

Дизайн Pi 400 напоминает исполнение популярных в конце 1980-х годов микрокомпьютеров, таких как Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 800XL или «Радио-86РК». Представители Raspberry Pi Foundation отмечают, что новинка ориентирована на новичков в компьютерном мире, делающих первые шаги в области изучения программирования.

«Пользователи, слабо подкованные технически, испытывают проблемы при настройке устройства с большим количеством деталей, и часто лишены практической поддержки из-за ограничений пандемии COVID 19», – сказал Эбен Аптон (Eben Upton), генеральный директор Raspberry Pi. – Форм-фактор «все-в-одном» упрощает настройку для желающих использовать свой Raspberry Pi в качестве ПК. Меньшее компонентов на столе – меньший беспорядок, быстрее установка и демонтаж».

Как это выглядит и работает

Внутри Pi 400 располагается стандартная плата Raspberry Pi 4 на базе процессора Broadcom BCM2711 (четыре 64-битных ARM v8 ядра Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц), оснащенная 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200, 2-диапазонным (2,4/5 ГГц) модулем Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac.

Внешний вид ПК Raspberry Pi 400

Плата Raspberry Pi 4 оснащена встроенным интерфейсом Bluetooth 5.0 BLE, LAN-портом Gigabit Ethernet, двумя портами USB 3.0, одним портом USB 2.0, двумя портами micro HDMI с поддержкой видеовыхода до 4K/60p.

Raspberry Pi 400 «в разрезе»

Встроенный слот под карты памяти MicroSD одновременно служит для загрузки операционной системы и хранения данных. Универсальный горизонтальный 40-контактный слот GPIO для экспериментов с дополнительной периферией выведен на тыльную сторону корпуса Pi 400.

Сам по себе компьютер Raspberry Pi 400 обойдется в $70, однако при заказе комплекта Raspberry Pi 400 Personal Computer Kit за $100 покупатель получит готовый комплект для подключения к монитору или телевизору. Помимо системы, в него входит официальная USB-мышка Raspberry Pi, блок питания с портом USB-C и метровый кабель microHDMI – HDMI.

Комплект поставки Raspberry Pi 400 Kit

В дополнение, в комплекте также идет карта памяти формата SD емкостью 16 ГБ с предустановленной операционной системой Raspberry Pi OS (Linux-система на базе Debian) и официальное руководство пользователя Raspberry Pi Beginner's Guide. На момент анонса Raspberry Pi 400 был доступен с 78/79-клавишной клавиатурой под английский (США и Великобритании), французский, итальянский, немецкий и испанский языки, в комплекте с руководством пользователя на соответствующем языке и подходящим блоком питания. Выпуск ПК с клавиатурами под другие языки – в «ближайших планах» компании.

Варианты клавиатуры Pi 400 для США и Германии

Как уточнили в Raspberry Pi Foundation, в настоящее время у компании нет планов по выпуску Pi 400 на базе бюджетной платы Pi 4 с 2 ГБ оперативной памяти, поскольку экономия на затратах была бы «довольно непропорциональна». Однако в компании есть более мощное предложение «для крупных корпоративных или образовательных проектов, где кумулятивный эффект экономии» проявится со временем.