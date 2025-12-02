Разделы

Upton Eben Аптон Эбен


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Производитель культовых ультрадешевых ПК резко задрал цены на все модели и выпустил новую с издевательски крошечной памятью 2
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 2
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 2
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 2
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 2
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 2
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 2
03.11.2020 Raspberry выпустила полноценный ПК внутри клавиатуры. Видео 2
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 2
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 2
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

Upton Eben и организации, системы, технологии, персоны:

Raspberry Pi Foundation - RPF 46 9
Shenzhen Xunlong Software 16 3
Raspberry Pi Trading 3 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1577 2
Radxa 10 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 8 1
BeagleBone 4 1
FriendlyELEC 4 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
Qilinlog 3 1
Samm Teknoloji 1 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1020 1
Microsoft Corporation 25228 1
Apple Inc 12612 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Allwinner Technology 19 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5221 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7654 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9846 9
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 521 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4025 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12957 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21795 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10311 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6168 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2161 6
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 86 6
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 85 5
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2736 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8161 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8387 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14362 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6140 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2691 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13037 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2712 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10522 2
Аксессуары 4123 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1824 2
USB micro 971 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1284 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3786 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1029 2
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 220 2
USB Type-A - USB-A 616 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6306 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 388 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7367 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 131 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 631 1
Clone - Клонирование 526 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 208 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 9
Broadcom BCM chip 65 8
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 7
Raspberry Pi Zero 28 6
Linux OS 10871 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 5
Raspberry Pi B Model 29 5
Raspberry Pi Compute Module 21 4
Raspberry Pi A Model 10 4
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 11 4
Linux - Debian GNU 529 3
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 24 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 61 3
Raspberry Pi Pico 13 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 934 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 2
Sinclair ZX Spectrum 28 1
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 434 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 1
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 1
Nintendo 64 - N64 29 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1622 1
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 1
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4090 1
Raspberry Pi OS 14 1
Google Android 14656 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 1
Radxa Rock Pi X 5 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 617 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 87 1
Google Android TV 350 1
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13563 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 4
Великобритания - Кембридж 261 3
Германия - Федеративная Республика 12930 2
Италия - Итальянская Республика 4427 2
Франция - Французская Республика 7974 2
Испания - Королевство 3758 2
Россия - РФ - Российская федерация 156500 2
Турция - Турецкая республика 2482 1
Нидерланды 3630 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Канада 4984 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1778 1
Новая Зеландия 731 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3380 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 3
Английский язык 6868 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5275 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 1
НКО - Некоммерческая организация 586 1
CNX Software 17 1
Tom’s Hardware 513 1
The Register - The Register Hardware 1693 1
Phoronix 49 1
