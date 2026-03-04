Разделы

OmniVision Technologies Superpix Micro Technology

OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology

04.03.2026 Известный российский производитель выпустил два своих первых смартфона. Они доступны каждому. Цена 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 1
18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 2
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 2
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 2
04.04.2024 Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 2
27.03.2023 Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 1
17.06.2019 10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж 3
07.12.2018 Asus представила новые смартфоны ZenFone Max Pro и ZenFone Max линейки M2 1
06.12.2018 Neoline X-COP 9200 не даст пропасть на дороге 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
17.03.2016 Лучшие видеорегистраторы. Выбор ZOOM 1
15.12.2015 Девять самых производительных смартфонов 1
04.02.2015 Безопасная езда с Prology iReg-7330HD и iReg-7350SHD 1
19.08.2014 Камера Sony поможет водителям видеть в темноте 1
25.11.2013 Большое тестирование трёх лучших автомобильных регистраторов 2
25.10.2013 Все ходы записаны: обзор видеорегистратора с увеличенной матрицей JIO DV-515 2
18.09.2013 «Каркам» представил миниатюрный видеорегистратор QL3 Mini на базе процессора Ambarella A2S60 1
02.08.2013 Motorola официально представила долгожданный смартфон Moto X. ФОТО 1
10.07.2013 «Каркам» представила автомобильный видеорегистратор с функцией поворота к инспектору ДПС 1
18.03.2013 Раскрыты характеристики нового эталонного «гуглофона» Nexus 5 1
06.02.2013 Разработан более производительный аналог чипов ARM Cortex 1
31.10.2012 Две матрицы OmniVision для нового поколения камерофонов 1
24.05.2012 Супер-матрица для простых смартфонов 1
23.05.2012 Новые сенсоры для смартфонов позволяют записывать видео в формате Quad Full HD 1
24.01.2012 Новый шаг к китайской "зеркалке" 2
28.06.2011 Аналитики: дешевый iPhone выпустят этой осенью 1

Sony 6648 10
Samsung Electronics 10748 9
Xiaomi 2058 9
Qualcomm Technologies 1924 6
Apple Inc 12797 6
Huawei 4307 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 520 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 861 5
Toshiba Corporation 2959 4
Google LLC 12372 4
LG Electronics 3687 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1047 3
Neoline - Неолайн 17 3
BBK Realme Design 2 2
Yandex - Яндекс 8673 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 344 2
BBK OPPO Electronics 440 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 166 2
Leica Camera 270 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 261 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 322 2
BBK OnePlus 267 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 50 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 51 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Samm Teknoloji 1 1
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 16 1
Tianma Microelectronics 2 1
Western Digital Corporation - WDC 576 1
Lenovo Group 2377 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Intel Corporation 12601 1
9129 1
ZTE Corporation 777 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 252 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 419 1
BBK Electronics Corp 326 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2758 1
BMW Group 469 1
Volvo Cars 260 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Carl Zeiss AG 304 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Volkswagen Audi Group 227 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota - Lexus 83 1
Dyson 136 1
Новый регистратор 13 1
Крокус Сити Молл 16 1
Геометрия НПО 151 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5361 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5790 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
OpenCores 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25816 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21880 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6340 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10293 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12943 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11230 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9921 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6191 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10388 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14419 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13094 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26257 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1979 10
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2257 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5207 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8249 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8428 9
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 919 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2293 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3753 8
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1340 8
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 463 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1189 8
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 762 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1967 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7722 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1672 7
Фотокамеры - Объектив - Lens 1408 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2381 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7733 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2225 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3152 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4849 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29018 6
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 6
Наушники - Headphones 4327 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6266 6
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 225 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 14
Google Android 14863 10
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7433 9
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1184 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 839 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 410 6
Samsung Galaxy 1005 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 530 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 3
Apple iPhone 5 782 3
BBK Realme UI 61 3
BBK Realme - серия смартфонов 62 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 267 3
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 177 3
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 3
Google Android 14 91 2
Google Android 15 69 2
Microsoft LTW 2 2
Linux OS 11073 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 145 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 281 2
Huawei Mate - серия смартфонов 414 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 399 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 422 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
Apple iPhone 4 795 2
Meizu - Серия смартфонов 53 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 135 2
Meizu Flyme Android OS 58 2
Microsoft Phone Link - Microsoft Your Phone Companion 17 2
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 2
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 1
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Nelson Zach - Нельсон Зак 7 1
Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
Sacconaghi Toni - Саччонаги Тони 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 11
Европа 24713 5
Франция - Французская Республика 8017 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 5
Германия - Федеративная Республика 12977 4
Япония 13584 3
Индия - Bharat 5741 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 3
Южная Корея - Республика 6895 2
Бельгия - Королевство 1175 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
США - Калифорния 4785 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Ямагата 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 1
Азия - Азиатский регион 5785 1
Ирландия - Республика 1030 1
Швеция - Королевство 3721 1
Сингапур - Республика 1916 1
Канада 5002 1
Африка - Африканский регион 3585 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1794 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Китай - Тайвань 4155 1
Солнечная система - Solar system 2550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 1
Турция - Турецкая республика 2513 1
Индонезия - Республика 1023 1
Испания - Королевство 3776 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1421 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 1
Америка Латинская 1894 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1078 1
Нидерланды 3653 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Малайзия 902 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 7
Видеокамера - Видеосъёмка 706 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5304 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 18 3
Металлы - Золото - Gold 1206 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5334 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5941 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7043 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3198 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 2
Зоология - наука о животных 2799 2
Литий - Lithium - химический элемент 615 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1185 2
Ergonomics - Эргономика 1695 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1618 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 914 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1755 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1450 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1450 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 375 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
DigiTimes - Издание 1327 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
AppleInsider 398 2
FT - Financial Times 1267 1
The Register - The Register Hardware 1736 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
GSM Arena 76 1
Fortune 210 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
IDC - International Data Corporation 4952 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
