Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max
«Дочка» китайской ZTE, которую пытались уничтожить американские власти, создала смартфон Redmagic 10 Pro. Это флагманская модель с продвинутой активной системой охлаждения и аккумулятором более чем на 7000 мАч, но стоит она почти в два раза дешевле iPhone 16 Pro Max в базовой комплектации, хотя и превосходит его по всем основным параметрам.
Матрешка из брендов
Компания Redmagic подготовила к глобальному релизу свой новейший смартфон 10 Pro, позиционируемый как игровой, но имеющий характеристики флагманской модели. Redmagic – это дочерний бренд Nubia, тоже ставшей отдельной фирмой лишь совсем недавно.
Раньше так называлась линейка смартфонов китайского ИТ-гиганта ZTE – компании, известной не только мобильниками, но также телеком-оборудованием и тем, что в течение многих лет была мишенью для властей США. Последовав примеру компании Xiaomi, в начале 2019 г. выделившей линейку смартфонов в отдельный одноименный бренд, ZTE поступила так же с Nubia.
Смартфон Redmagic 10 Pro был показан в Китае в середине ноября 2024 г. Теперь же речь о глобальной его версии, которая будет отличаться в первую очередь цветами корпуса. Из доступных оттенков убрали кристально-белый, остальные же в наличии.
На международном рынке стоимость Redmagic 10 Pro будет начинаться от $649 (68,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 декабря 2024 г.) за комплектацию с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Это даже дешевле, чем в Китае, где такая версия стоит 4999 юаней или 72,8 тыс. руб., что бывает крайне редко.
Стоимость других конфигураций смартфона 10 Pro на глобальном рынке Redmagic пока не раскрывает. В КНР модель 16/512 ГБ стоит 5999 юаней (87,3 тыс. руб.). Для глобального рынка также будет доступна версия 24/1024 ГБ.
Для сравнения, самый доступный iPhone 16 Pro Max стоит в США $1199, то есть почти вдвое дороже базовой версии Redmagic 10 Pro. За эти деньги он предложит лишь 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.
Главная «фишка»
Среди подавляющего большинства современных смартфонов Redmagic 10 Pro выделяется не только внушительными объемами памяти, но и весьма необычной системой охлаждения. Она здесь активная, то есть внутри смартфона спрятан небольшой вентилятор, вращающийся со скоростью 23 тыс. оборотов в минуту. Толщина лопастей – 0,1 мм, а общее число этих лопастей – 58.
Redmagic уверяет, что пользователь не будет слышать, как работает кулер, заявляя, что громкость издаваемого им шума не превышает 4 дБ. Наряду с вентилятором в составе системы охлаждения есть испарительная камера площадью 12 тыс. кв. мм, слой графена и медная пластина под дисплеем, а также нанесенный на кристалл процессора жидкий металл с теплопроводностью 80 Вт/мК в качестве термоинтерфейса.
Заряда хватит
Вторая особенность смартфона – это увеличенная по сравнению с большинством мобильников на рынке емкость аккумулятора. Она составляет 7050 мАч против 6500 мАч в версии смартфона для китайского рынка и 4685 мАч в iPhone 16 Pro Max.
Поддержка быстрой зарядки реализована – можно подключать 100-ваттный блок питания, который входит в комплект поставки. Также в коробке покупателя будет ждать базовый прозрачный силиконовый чехол.
Быстрая в смартфоне не только зарядка, но и память. Чип ОЗУ здесь – это LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), а в качестве накопителя используется флеш-модуль UFS (Universal Flash Storage) 4.0. Это самая скоростная модификация данного типа памяти на момент выхода материала – скорость последовательного чтения в ее случае составляет 4200 МБ/с, последовательной записи – 2800 МБ/с против 2100 и 1200 МБ/с у предыдущего стандарта – UFS 3.1.
Экран, камеры и процессор
В глобальной версии Redmagic 10 Pro установлен экран производства компании ВОЕ. Это AMOLED-панель с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2688х1216 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, соотношением сторон 20:9 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.
Смартфон собран на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нм и восемью ядрами. Два из них – это Oryon Phoenix L на частоте 4,32 Ггц, оставшиеся шесть – Oryon Phoenix M на 3,53 ГГц. В процессор встроена видеокарта Adreno 830, а сам он набирает около 3,18 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 10.
Тыльная камера состоит из трех модулей – два по 50 МП, один на 2 МП. Главный сенсор – OmniVision OV50E. Есть поддержка оптической стабилизации. Фронтальная камера снимает в разрешении 16 МП.
Прочие спецификации
В стоимость Redmagic 10 Pro входят два стереодинамика, скоростной порт USB 3.2, Type-C, отдельный вход под проводные наушники, два SIM-слота и металлическое шасси корпуса. Тыльная панель выполнена из стекла.
Смартфон работает на Android 15 с прошивкой Redmagic OS и весит 229 граммов при толщине 8,9 мм. Из модулей беспроводной связи есть GPS, NFC, 5G, 4G, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6E с поддержкой частот 2,4, 5 и 6 ГГц.