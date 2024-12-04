Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max

«Дочка» китайской ZTE, которую пытались уничтожить американские власти, создала смартфон Redmagic 10 Pro. Это флагманская модель с продвинутой активной системой охлаждения и аккумулятором более чем на 7000 мАч, но стоит она почти в два раза дешевле iPhone 16 Pro Max в базовой комплектации, хотя и превосходит его по всем основным параметрам.

Матрешка из брендов

Компания Redmagic подготовила к глобальному релизу свой новейший смартфон 10 Pro, позиционируемый как игровой, но имеющий характеристики флагманской модели. Redmagic – это дочерний бренд Nubia, тоже ставшей отдельной фирмой лишь совсем недавно.

Раньше так называлась линейка смартфонов китайского ИТ-гиганта ZTE – компании, известной не только мобильниками, но также телеком-оборудованием и тем, что в течение многих лет была мишенью для властей США. Последовав примеру компании Xiaomi, в начале 2019 г. выделившей линейку смартфонов в отдельный одноименный бренд, ZTE поступила так же с Nubia.

Смартфон Redmagic 10 Pro был показан в Китае в середине ноября 2024 г. Теперь же речь о глобальной его версии, которая будет отличаться в первую очередь цветами корпуса. Из доступных оттенков убрали кристально-белый, остальные же в наличии.

На международном рынке стоимость Redmagic 10 Pro будет начинаться от $649 (68,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 декабря 2024 г.) за комплектацию с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Это даже дешевле, чем в Китае, где такая версия стоит 4999 юаней или 72,8 тыс. руб., что бывает крайне редко.

Redmagic Redmagic 10 Pro

Стоимость других конфигураций смартфона 10 Pro на глобальном рынке Redmagic пока не раскрывает. В КНР модель 16/512 ГБ стоит 5999 юаней (87,3 тыс. руб.). Для глобального рынка также будет доступна версия 24/1024 ГБ.

Для сравнения, самый доступный iPhone 16 Pro Max стоит в США $1199, то есть почти вдвое дороже базовой версии Redmagic 10 Pro. За эти деньги он предложит лишь 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти.

Главная «фишка»

Среди подавляющего большинства современных смартфонов Redmagic 10 Pro выделяется не только внушительными объемами памяти, но и весьма необычной системой охлаждения. Она здесь активная, то есть внутри смартфона спрятан небольшой вентилятор, вращающийся со скоростью 23 тыс. оборотов в минуту. Толщина лопастей – 0,1 мм, а общее число этих лопастей – 58.

Redmagic У китайской версии на один оттенок корпуса больше

Redmagic уверяет, что пользователь не будет слышать, как работает кулер, заявляя, что громкость издаваемого им шума не превышает 4 дБ. Наряду с вентилятором в составе системы охлаждения есть испарительная камера площадью 12 тыс. кв. мм, слой графена и медная пластина под дисплеем, а также нанесенный на кристалл процессора жидкий металл с теплопроводностью 80 Вт/мК в качестве термоинтерфейса.

Заряда хватит

Вторая особенность смартфона – это увеличенная по сравнению с большинством мобильников на рынке емкость аккумулятора. Она составляет 7050 мАч против 6500 мАч в версии смартфона для китайского рынка и 4685 мАч в iPhone 16 Pro Max.

Поддержка быстрой зарядки реализована – можно подключать 100-ваттный блок питания, который входит в комплект поставки. Также в коробке покупателя будет ждать базовый прозрачный силиконовый чехол.

Redmagic Сложно найти современный смартфон со столь же большим аккумулятором

Быстрая в смартфоне не только зарядка, но и память. Чип ОЗУ здесь – это LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), а в качестве накопителя используется флеш-модуль UFS (Universal Flash Storage) 4.0. Это самая скоростная модификация данного типа памяти на момент выхода материала – скорость последовательного чтения в ее случае составляет 4200 МБ/с, последовательной записи – 2800 МБ/с против 2100 и 1200 МБ/с у предыдущего стандарта – UFS 3.1.

Экран, камеры и процессор

В глобальной версии Redmagic 10 Pro установлен экран производства компании ВОЕ. Это AMOLED-панель с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2688х1216 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, соотношением сторон 20:9 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Redmagic На камерах акцент в Redmagic 10 Pro явно не делали

Смартфон собран на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нм и восемью ядрами. Два из них – это Oryon Phoenix L на частоте 4,32 Ггц, оставшиеся шесть – Oryon Phoenix M на 3,53 ГГц. В процессор встроена видеокарта Adreno 830, а сам он набирает около 3,18 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 10.

Тыльная камера состоит из трех модулей – два по 50 МП, один на 2 МП. Главный сенсор – OmniVision OV50E. Есть поддержка оптической стабилизации. Фронтальная камера снимает в разрешении 16 МП.

Прочие спецификации

В стоимость Redmagic 10 Pro входят два стереодинамика, скоростной порт USB 3.2, Type-C, отдельный вход под проводные наушники, два SIM-слота и металлическое шасси корпуса. Тыльная панель выполнена из стекла.

Смартфон работает на Android 15 с прошивкой Redmagic OS и весит 229 граммов при толщине 8,9 мм. Из модулей беспроводной связи есть GPS, NFC, 5G, 4G, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6E с поддержкой частот 2,4, 5 и 6 ГГц.