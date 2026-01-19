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ZTE Corporation

ZTE Corporation

ZTE – открытое акционерное общество, зарегистрированное на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня. Будучи одним из производителей смартфонов, ZTE занимается исследованиями, разработкой и производством мобильных устройств с 1998 года. ZTE имеет офисы более чем в 160 странах и регионах мира. 

СОБЫТИЯ

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19.01.2026 Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Huawei и ZTE, на выход Китайские компании Huawei и ZTE, известные во всем мире техногиганты, могут в очень скором будущем лишиться крупных клиентов в лице фирм – представителей европейской критич
11.12.2025 ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

Урегулирование конфликта Китайский телекоммуникационный гигант ZTE может заплатить более $1 млрд правительству США для урегулирования многолетних обвинений в коррупции, пишет Reuters. Ситуация вокруг ZTE разворачивается в контексте глобального техно
02.10.2025 Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

ное положение по сравнению с китайскими конкурентами. Freepik - wirestock Китай ограничил использование ИТ-оборудования Nokia и Ericsson в сетевых сетях связи, это ответ за нападки запада на Huawei и ZTE По данным аналитиков Dell'Oro Group, такой порядок согласования закупок уже сократил долю продукции Nokia и Ericsson на китайском рынке с 12% до 4% по сравнению с 2020 г. В случае с Nokia н
09.12.2024 США заплатят $3 миллиарда, чтобы изгнать из Америки Huawei и ZTE

шение безопасности США и устранение рисков, связанных с использованием технологий компаний Huawei и ZTE, а также данный шаг призван минимизировать потенциальные угрозы безопасности в Америке. З
29.10.2024 Российский топ-менеджер ZTE из-за санкций сменил китайскую ИТ-компанию на российскую

ZTE испугалась вторичных санкций Cтарший вице-президент по России компании «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» (российское представительство китайской компании ZTE) Тигран Погосян ушел на должность вице-президента по стратегическому развитию компании Icon Group. Причиной перехода он назвал застой в работе, поскольку «руководство ZTE боится амер
08.10.2024 На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6

Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лишенная антенны и поддержки SMS и USSD, но наделённая дополнительным USB-разъемом и еще рядом опций. Модем F3
08.10.2024 В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи модема с функцией роутера ZTE F30 Pro

В «Ситилинке» начались эксклюзивные продажи модема ZTE F30 Pro. Новинка отличается компактными размерами, стандартом Wi-Fi 6 и возможностью использования не только в качестве модема, но и в качестве роутера. Модель поддерживает одновременное по
28.06.2024 В «Ситилинке» появился новый портативный модем ZTE U10S Pro

В «Ситилинке» стартовали продажи нового портативного модема ZTE U10S Pro. Среди особенностей модели стоит отметить цветной ЖК-дисплей с основной информацией о работе устройства, стандарт связи Wi-Fi 6, аккумулятор на 3000 мАч, компактные размеры корпуса
03.05.2024 У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов

У FCC кончаются деньги на замену оборудования Huawei и ZTE Программа США по замене телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний столкнулась с дефицитом финансирования, который на пятый год ее реализации достиг $3 млрд. Федерал
19.02.2024 Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника

Чудеса все еще случаются Китайская компания ZTE, один из крупнейших производителей оборудования для сотовых сетей в мире и крупный вендор
14.11.2023 Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет

Ультратонкие флагманские смартфоны возвращаются Китайская компания ZTE, разработала флагманский смартфон Red Magic 9 Pro наделенный ультратонким корпусом и трой
03.10.2023 ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

Набор штата в СНГ Как выяснил CNews, китайский производитель телеком оборудования ZTE массово набирает штат сотрудников в Казахстане и Узбекистане. В описаниях вакансий указано, что английский язык будет являться рабочим. Но во многих из них от кандидата требуется знание рус
28.11.2022 Американцы по-хитрому изгнали Huawei из страны. Придумана лазейка, угрожающая всем ИТ-компаниям Китая

телекоммуникационных компаний, пишет The Register. Нововведения коснулись в первую очередь Huawei и ZTE, но зацепили и некоторых других поставщиков. К новым ограничениям приложила руку Федераль
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию

новых антироссийских санкций, решили оставить в покое китайского производителя телеком-оборудования ZTE, которого преследовали c 2017 г. Как пишет The Wall Street Journal, решение больше не тре
02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB

превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE

01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40

Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE<
02.11.2021 ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE

09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео

Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет пор
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE

«Мегафон» будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE. Компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области уже в этом году. Выбранное оборудование
01.06.2021 ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в себе высокую производительность и доступную стоимост
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, которая самостоятельно устанавливает оптимальные параметры для

22.04.2021 ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM

ости, направленной на улучшение пользовательского опыта. Благодаря виртуализированной платформе SDM ZTE Beeline смог повысить производительность сети, снизив при этом общие операционные расходы
29.01.2021 ZTE и CUP Data объявили о создании первой открытой лаборатории обмена сообщениями 5G в финансовой индустрии

ZTE Corporation объявила, что ZTE и China UnionPay Data (CUP Data) подписали соглашение о сотрудничестве и представили перв
26.01.2021 Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества

Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования. Компания ZTE хорошо известна на р
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой

одобрено штаб-квартирой TeliaSonera, которая не хотела включения этой суммы в отчеты компании. Как ZTE помог перевести деньги дочери узбекского президента Между тем, осенью того же года вокруг
13.01.2021 ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона»

с на реализацию проекта IPBH. С учетом анализа существующей сети «Мегафона» и ее развития в будущем ZTE предложила решение с использованием роутеров уровня агрегации и ядра серии M6000-S, а так
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области

work) в Челябинской области. Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора на оборудовании ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 2 тыс. базовых станций, включая 2/3/4G.
23.11.2020 ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты

междоменных сбоев и даже при отключении системы управления и контроля или устройства SPN. Компания ZTE разрабатывает и поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексн
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей

ешней неопределенной среды», — отметил Чжан Цзяньпэн (James Zhang), старший вице-президент компании ZTE, которая приняла участие в форуме в качестве партнера, а ее представители поделились свои
27.08.2020 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми

Англия без Huawei и ZTE Китайские компании Huawei и ZTE могут лишиться возможности работать в Великобритании. Это может коснуться как продаж их смартфонов, так и использования их телеком-оборудования для ст
06.08.2020 ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений

,3 Гбит / с и увеличив пропускную способность сети в три раза. Новейший сверхширокополосный продукт ZTE 5G QCell обладает самой высокой в отрасли выходной мощностью 4х750 мВт и поддерживает диа
05.08.2020 ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае

щей коммерциализации 5G на 2,1 ГГц. Являясь одним из основных поставщиков – участников верификации, ZTE завершила первую в отрасли систематическую проверку сетей 2.1 ГГц SA, первую проверку сов
30.07.2020 ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде

ильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN от ZTE. В число продуктов, которые по условиям соглашения китайский разработчик предоставит True
21.07.2020 ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G

Компания ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных

13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощным аккумулятором. Новинка появится в России в середине
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G

печивает быстрое и экономичное развертывание 5G для реализации широкого спектра сервисов. В решении ZTE Combo PON Plus используется карта Combo PON Plus для подключения макро-сот 5G через платф
04.06.2020 ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения

вающих пациентам удобный доступ к разнообразным медицинским услугам. Давние стратегические партнеры ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду учредили совместную Лаборато
07.02.2020 Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе»

Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он ст
28.01.2020 ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии

дицинского центра при Сычуаньском университете. Учитывая сложившуюся на местах обстановку, компания ZTE применила собственное оборудование СРЕ для предоставления сервисов 5G посредством внешних
28.01.2020 ZTE стала официальным партнером ФК «Спартак-Москва»

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольным клубом «Спа

Публикаций - 800, упоминаний - 1074

ZTE Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 380
Samsung Electronics 11065 248
Apple Inc 13156 186
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 169
LG Electronics 3735 155
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 122
HTC Corporation 1512 111
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 110
Google LLC 12690 99
Qualcomm Technologies 1974 88
Microsoft Corporation 25775 84
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 82
МегаФон 10742 82
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 79
Xiaomi - Сяоми 2232 79
Lenovo Group 2447 73
Lenovo Motorola 3566 66
Sony 6739 62
China Mobile 436 60
Ростелеком 10948 54
Intel Corporation 12811 51
Cisco Systems 5372 50
AT&T Inc 1726 45
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 35
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 34
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 33
BBK OPPO Electronics 484 33
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 31
HP Inc. 5883 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 29
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 28
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 26
MediaTek - Ralink 595 26
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 26
Acer Group - Acer Inc 2776 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 25
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 25
Евросеть 1421 31
Связной ГК 1401 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
SoftBank Group 284 10
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 7
Carl Zeiss AG 307 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
BMW Group 482 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Volvo Cars 262 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 4
101Hotels.com 456 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Ferrari NV 159 3
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Sino Advisor International 3 3
Геометрия НПО 165 3
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Kickstarter 136 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 48
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 34
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 13
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 71
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
Демократическая политическая партия США 122 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
WiMAX Forum 69 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 449
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 243
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 190
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 171
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 155
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 150
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 148
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 136
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 127
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 126
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 125
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 125
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 121
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 114
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 112
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 93
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 88
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 83
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 81
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 77
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 73
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 72
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 61
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 59
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 55
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 53
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 51
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 50
Google Android 15244 229
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 104
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 83
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 77
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 68
Apple iOS 8583 59
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Microsoft Windows 16882 40
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
Samsung Galaxy 1035 34
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 32
Linux OS 11533 29
Mozilla Firefox - браузер 1951 26
Mozilla Firefox OS 93 26
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 25
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 25
Apple iPhone 6 4861 25
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 25
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 24
Apple iPhone 5 783 23
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 21
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Samsung Galaxy Note 702 20
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 20
Apple iPad 4012 20
Nokia Symbian OS 1411 20
Apple iPhone 4 800 19
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 19
Rakuten Viber 665 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 18
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 18
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 17
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 16
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 16
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 33
Путин Владимир 3454 14
Евтушенков Владимир 217 12
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 11
Свириденко Андрей 99 11
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 9
Мартынов Владислав 115 7
Асланян Сергей 104 7
Погосян Тигран 26 7
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 6
Адоньев Сергей 36 6
Авдолян Альберт 32 6
Чайка Владимир 29 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Герчук Михаил 88 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 5
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 5
Солонин Виталий 90 5
Мурзалиев Азамат 21 5
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 5
Осеевский Михаил 350 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Чемезов Сергей 147 4
Иванов Сергей 405 4
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Кусков Денис 221 4
Зарицкий Владимир 8 4
Beard Chris - Крис Берд 14 4
Бакиев Курманбек 51 4
Кузьменко Валерия 62 4
Абеков Алмазбек 11 4
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 4
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 4
Рейман Леонид 1065 4
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Никифоров Николай 1138 3
Малис Александр 158 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 452
Россия - РФ - Российская федерация 166168 451
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 239
Европа 24964 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 82
Южная Корея - Республика 7052 68
Япония 13807 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Азия - Азиатский регион 5920 46
Финляндия - Финляндская Республика 3697 46
Индия - Bharat 5870 44
Китай - Тайвань 4245 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 36
Швеция - Королевство 3782 36
Канада 5082 33
Испания - Королевство 3840 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 26
Украина 7928 26
Иран - Исламская Республика Иран 1155 26
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 23
Испания - Каталония - Барселона 752 21
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Бразилия - Федеративная Республика 2520 20
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Китай - Пекин - Beijing 1096 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Узбекистан - Республика 2005 14
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Казахстан - Республика 6048 13
Африка - Африканский регион 3641 12
Китай - Шанхай 833 12
Америка - Американский регион 2206 12
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 99
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 77
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 45
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 38
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 31
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 25
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 24
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
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ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
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Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 7 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 17 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 48
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
Связь-Экспокомм 276 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Red Dot Design Award 57 4
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
CeBIT 614 2
iF Design Awards 26 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
IPTV Forum 17 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Samsung Unpacked 41 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
Lenovo Tech World 4 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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