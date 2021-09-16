ZTE Corporation

ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite 1

ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM 2

Российским призывникам запретили иметь смартфоны 2

GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 1

ZTE и CUP Data объявили о создании первой открытой лаборатории обмена сообщениями 5G в финансовой индустрии 5

Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества 5

ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты 3

Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone 1

ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений 6

ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде 5

ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G 1

ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G 4