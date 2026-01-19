ZTE Corporation

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США Huawei и ZTE, на выход Китайские компании Huawei и ZTE, известные во всем мире техногиганты, могут в очень скором будущем лишиться крупных клиентов в лице фирм – представителей европейской критич

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке Урегулирование конфликта Китайский телекоммуникационный гигант ZTE может заплатить более $1 млрд правительству США для урегулирования многолетних обвинений в коррупции, пишет Reuters. Ситуация вокруг ZTE разворачивается в контексте глобального техно

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе ное положение по сравнению с китайскими конкурентами. Freepik - wirestock Китай ограничил использование ИТ-оборудования Nokia и Ericsson в сетевых сетях связи, это ответ за нападки запада на Huawei и ZTE По данным аналитиков Dell'Oro Group, такой порядок согласования закупок уже сократил долю продукции Nokia и Ericsson на китайском рынке с 12% до 4% по сравнению с 2020 г. В случае с Nokia н

США заплатят $3 миллиарда, чтобы изгнать из Америки Huawei и ZTE шение безопасности США и устранение рисков, связанных с использованием технологий компаний Huawei и ZTE, а также данный шаг призван минимизировать потенциальные угрозы безопасности в Америке. З

Российский топ-менеджер ZTE из-за санкций сменил китайскую ИТ-компанию на российскую ZTE испугалась вторичных санкций Cтарший вице-президент по России компании «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» (российское представительство китайской компании ZTE) Тигран Погосян ушел на должность вице-президента по стратегическому развитию компании Icon Group. Причиной перехода он назвал застой в работе, поскольку «руководство ZTE боится амер

На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6 Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN. На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лишенная антенны и поддержки SMS и USSD, но наделённая дополнительным USB-разъемом и еще рядом опций. Модем F3

В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи модема с функцией роутера ZTE F30 Pro В «Ситилинке» начались эксклюзивные продажи модема ZTE F30 Pro. Новинка отличается компактными размерами, стандартом Wi-Fi 6 и возможностью использования не только в качестве модема, но и в качестве роутера. Модель поддерживает одновременное по

В «Ситилинке» появился новый портативный модем ZTE U10S Pro В «Ситилинке» стартовали продажи нового портативного модема ZTE U10S Pro. Среди особенностей модели стоит отметить цветной ЖК-дисплей с основной информацией о работе устройства, стандарт связи Wi-Fi 6, аккумулятор на 3000 мАч, компактные размеры корпуса

У американских операторов проблемы с заменой запрещенного «железа» Huawei и ZTE. Не хватает $3 миллиардов У FCC кончаются деньги на замену оборудования Huawei и ZTE Программа США по замене телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний столкнулась с дефицитом финансирования, который на пятый год ее реализации достиг $3 млрд. Федерал

Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника Чудеса все еще случаются Китайская компания ZTE, один из крупнейших производителей оборудования для сотовых сетей в мире и крупный вендор

Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет Ультратонкие флагманские смартфоны возвращаются Китайская компания ZTE, разработала флагманский смартфон Red Magic 9 Pro наделенный ультратонким корпусом и трой

ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане Набор штата в СНГ Как выяснил CNews, китайский производитель телеком оборудования ZTE массово набирает штат сотрудников в Казахстане и Узбекистане. В описаниях вакансий указано, что английский язык будет являться рабочим. Но во многих из них от кандидата требуется знание рус

Американцы по-хитрому изгнали Huawei из страны. Придумана лазейка, угрожающая всем ИТ-компаниям Китая телекоммуникационных компаний, пишет The Register. Нововведения коснулись в первую очередь Huawei и ZTE, но зацепили и некоторых других поставщиков. К новым ограничениям приложила руку Федераль

Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию новых антироссийских санкций, решили оставить в покое китайского производителя телеком-оборудования ZTE, которого преследовали c 2017 г. Как пишет The Wall Street Journal, решение больше не тре

ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB превысило миллион. Также компания представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB: две модели ZTE 5G Indoor CPE MC888, две модели ZTE 5G Outdoor CPE MC889 и портативный ZTE

MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40 Компания ZTE представила новую серию смартфонов ZTE Blade V40: ZTE Blade V40 5G, ZTE<

ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices, производителя мобильной электроники, объявляет о старте продаж смартфона ZTE Blade L9. Новинка отличается доступной ценой – всего 4790 руб. Новый смартфон ZTE

Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео Памяти больше, чем в компьютерах Компания ZTE начала продажи уникального смартфона Axon 30 5G с 20 ГБ оперативной памяти. Как пишет пор

«Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE «Мегафон» будет развивать собственную сеть в ближайшие семь лет в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE. Компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области уже в этом году. Выбранное оборудование

ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет смартфон ZTE Blade A31 Lite. Устройство поддерживает 4G LTE, обладает лаконичным дизайном, сочетает в себе высокую производительность и доступную стоимост

ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представляет ZTE Blade A71 —смартфон с большим экраном и камерой, оснащенной искусственным интеллектом, которая самостоятельно устанавливает оптимальные параметры для

ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM ости, направленной на улучшение пользовательского опыта. Благодаря виртуализированной платформе SDM ZTE Beeline смог повысить производительность сети, снизив при этом общие операционные расходы

ZTE и CUP Data объявили о создании первой открытой лаборатории обмена сообщениями 5G в финансовой индустрии ZTE Corporation объявила, что ZTE и China UnionPay Data (CUP Data) подписали соглашение о сотрудничестве и представили перв

Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования. Компания ZTE хорошо известна на р

Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой одобрено штаб-квартирой TeliaSonera, которая не хотела включения этой суммы в отчеты компании. Как ZTE помог перевести деньги дочери узбекского президента Между тем, осенью того же года вокруг

ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» с на реализацию проекта IPBH. С учетом анализа существующей сети «Мегафона» и ее развития в будущем ZTE предложила решение с использованием роутеров уровня агрегации и ядра серии M6000-S, а так

«Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области work) в Челябинской области. Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора на оборудовании ZTE в Челябинске и Челябинской области в объеме более 2 тыс. базовых станций, включая 2/3/4G.

ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты междоменных сбоев и даже при отключении системы управления и контроля или устройства SPN. Компания ZTE разрабатывает и поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексн

ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей ешней неопределенной среды», — отметил Чжан Цзяньпэн (James Zhang), старший вице-президент компании ZTE, которая приняла участие в форуме в качестве партнера, а ее представители поделились свои

Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми Англия без Huawei и ZTE Китайские компании Huawei и ZTE могут лишиться возможности работать в Великобритании. Это может коснуться как продаж их смартфонов, так и использования их телеком-оборудования для ст

ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений ,3 Гбит / с и увеличив пропускную способность сети в три раза. Новейший сверхширокополосный продукт ZTE 5G QCell обладает самой высокой в отрасли выходной мощностью 4х750 мВт и поддерживает диа

ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае щей коммерциализации 5G на 2,1 ГГц. Являясь одним из основных поставщиков – участников верификации, ZTE завершила первую в отрасли систематическую проверку сетей 2.1 ГГц SA, первую проверку сов

ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде ильной связи, планирует создать собственную сеть 5G с использованием продуктов и сервисов 5G RAN от ZTE. В число продуктов, которые по условиям соглашения китайский разработчик предоставит True

ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G Компания ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных

ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices представило смартфон ZTE Blade V2020 с бесшовным 6,53-дюймовым дисплеем, квадрокамерой с разрешением 48 МП и мощным аккумулятором. Новинка появится в России в середине

ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G печивает быстрое и экономичное развертывание 5G для реализации широкого спектра сервисов. В решении ZTE Combo PON Plus используется карта Combo PON Plus для подключения макро-сот 5G через платф

ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения вающих пациентам удобный доступ к разнообразным медицинским услугам. Давние стратегические партнеры ZTE и Институт промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду учредили совместную Лаборато

Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе» Первый среди флагманов Компания ZTE разработала новейший флагманский смартфон Axon 10s Pro, не имеющий аналогов в мире. Он ст

ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии дицинского центра при Сычуаньском университете. Учитывая сложившуюся на местах обстановку, компания ZTE применила собственное оборудование СРЕ для предоставления сервисов 5G посредством внешних