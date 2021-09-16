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ZTE Corporation


16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 2
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
02.06.2021 На российском рынке смартфонов тектонические изменения. В топ-5 два новых лидера, один из них российский 1
01.06.2021 ZTE представляет производительный и доступный смартфон ZTE Blade A31 Lite 1
19.05.2021 Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного? 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 2
22.04.2021 ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM 2
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
05.04.2021 LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 2
30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 3
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
29.01.2021 ZTE и CUP Data объявили о создании первой открытой лаборатории обмена сообщениями 5G в финансовой индустрии 5
26.01.2021 Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества 5
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 9
14.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне купили рекордные 31,5 млн смартфонов в 2020 году 1
13.01.2021 ZTE выиграла тендер на поставку IPBH-оборудования для транспортной сети «Мегафона» 10
17.12.2020 «Мегафон» и ZTE завершили проект по модернизации сети RAN оператора в Челябинской области 11
12.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны 1
23.11.2020 ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты 3
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 11
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 1
18.09.2020 Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
27.08.2020 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми 7
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 2
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи 1
06.08.2020 ZTE тестирует технологию цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений 6
05.08.2020 ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае 3
30.07.2020 ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде 5
21.07.2020 ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G 1
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G 4
05.06.2020 Жителей Крыма оставляют без связи 1
04.06.2020 ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения 4
22.05.2020 A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть 1
15.04.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля китайских брендов смартфонов достигла 60% 1

Публикаций - 550, упоминаний - 1327

ZTE Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 197
Apple Inc - Эппл Рус 7692 91
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 90
Microsoft Corporation 11060 64
Xiaomi 904 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 52
Huawei 2730 51
Google LLC 7144 48
Lenovo Group 1636 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 29
OPPO Electronics 222 17
Qualcomm Technologies 1002 17
Cisco Systems 2038 16
Nokia Corporation 2434 16
Ericsson 858 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 15
LG Electronics 1844 15
Intel Corporation 4169 15
AT&T Inc 555 13
Lenovo Motorola 1004 12
China Mobile 186 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 11
Vivo 125 11
VideoMost - ВидеоМост 191 10
Reliance Communications - Rcom 39 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
IBM 3537 8
Sony 2340 8
Nvidia Corp 2015 8
Realme 79 8
Sprint Corporation 154 7
MediaTek 315 7
Deutsche Telekom - T-Mobile 260 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 7
Facebook 3765 7
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 6
Киевстар 260 6
Micron Technology - Crucial 70 6
Twitter 2204 6
Amazon Inc - Amazon.com 1470 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 7
Связной ГК 877 5
Volvo Cars 155 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 3
Евросеть 884 3
Sino Advisor International 3 2
Дюльбер - Санаторий 3 2
Мисхор - клинический санаторий 3 2
Жемчужина - Санаторий 5 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 2
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Фин-Партнер УК 3 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Медицинский центр Западного Китая - West China Medical Center - Западно-Китайской больницы 1 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
BorgWarner 2 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Telconet Capital 24 1
Barnes & Noble 52 1
Телефон.Ру 60 1
TripAdvisor 33 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 6 1
Valeo 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
SoftBank Group 101 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Вотрон 16 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
UDR Inc 6 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
AliExpress 275 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 7
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 7
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Президент США 105 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 2
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 2
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Верховный суд Каймановых островов 4 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Международный трибунал Сингапура 2 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Администрация Президента РФ 267 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 76
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 74
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 48
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 41
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 41
3G - Стандарт мобильной связи 3723 26
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 23
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 18
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 15
Smartphone - Смартфон 773 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 12
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 9
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 7
Flash 472 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 5
USB OTG - On-The-Go 93 5
5G NR - 5G New Radio 58 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 4
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Google Android 10750 190
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 55
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 49
Apple iOS 5741 46
Microsoft Windows Phone OS 1472 34
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 27
Nvidia GeForce GTX 2058 19
Samsung Galaxy Note 558 17
Apple iPhone 5 710 16
Symbian OS 776 15
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 14
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 13
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 13
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 13
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 13
ZTE Axon - серия смартфонов 14 12
Apple iPad mini 375 12
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 12
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 11
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 10
Apple iPhone 6 547 9
Apple iPhone 8 157 9
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 9
Linux OS 4253 8
Microsoft Windows 8 1228 8
HTC One - серия смартфонов 137 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 8
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 8
Samsung Galaxy 345 8
HTC Desire - серия смартфонов 101 8
Microsoft Windows 10 6629 7
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 7
Huawei Mate - серия смартфонов 183 7
ZTE Pre5G 10 7
LG G - серия смартфонов 120 7
Huawei 5G Simplified Solution 16 6
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 6
Samsung Electronics Bada 171 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 24
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 9
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 7
Зарицкий Владимир 7 4
Чайка Владимир 27 4
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Кузьменко Валерия 58 4
Никифоров Николай 1126 3
Полонский Дмитрий 13 3
Осеевский Михаил 221 3
Рейман Леонид 411 2
Wei Wei - Вэй Вэй 2 2
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 2
Мартынов Владислав 78 2
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Ройтман Евгений 34 2
Гуцериев Михаил 107 2
Ротенберг Борис 5 2
Авдолян Альберт 28 2
Чемезов Сергей 121 2
Путин Владимир 1824 2
Носков Константин 201 2
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Цай Александр 2 2
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Климарев Михаил 46 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 1
SiChuan University - Сычуаньский университет 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Lenovo Tech World 4 1
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