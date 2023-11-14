Эпоха толстых «лопатофонов» завершена. Создан флагманский смартфон без выпирающих камер, какие не выпускались восемь лет

ZTE создала смартфон Red Magic 9 Pro – флагманскую модель, главная особенность которой заключается в отсутствии выпирающих камер. Все современные топовые мобильники имеют гигантские блоки камер, из-за которых итоговая толщина устройств увеличивается на 2-5 миллиметров. Чтоб добиться минимальной толщины Red Magic 9 Pro, ZTE пошла на хитрость, которая, тем не менее, доступна всем без исключения производителям смартфонов.

Ультратонкие флагманские смартфоны возвращаются

Китайская компания ZTE, разработала флагманский смартфон Red Magic 9 Pro наделенный ультратонким корпусом и тройной основной камерой, которая, в отличие от всех без исключения флагманов последних лет, не выпирает из корпуса. Еще во времена iPhone 6 (2014 г.) торчащая линза камеры настолько раздражала пользователей, что некоторые отказывались переходить на новое поколение iPhone и до последнего пользовались iPhone 5s и более старыми моделями.

Последний на ноябрь 2023 г. топовый смартфон с плоской задней панелью – это iPhone SE первого поколения образца весны 2016 г. И то, он появился лишь потому, что Apple хотела заработать денег на фанатах классических компактных iPhone, не спешивших переходить на современные «лопаты».

Никакой магии

Несмотря на заверения самой ZTE, в Red Magic 9 Pro нет никаких секретных технологий, позволивших ей избавиться от выпирающей камеры. Компания утверждает, что сильно переработала внутреннюю компоновку устройства, но на деле она, с высокой долей вероятности, просто отказалась от использования отдельных защитных стекол для каждого из сенсоров.

Фото: ZTE Сейчас очень сложно представить современный флагманский смартфон с прицелом на фотографию без гипертрофированного модуля камер

В Red Magic 9 Pro оптику задних датчиков от внешних воздействий защищает то же стекло, что закрывает всю тыльную панель корпуса. Это цельный кусок стекла, без вырезов и выштамповок – в этом и заключается секрет минимальной толщины Red Magic 9 Pro и его абсолютно плоской «спинки».

Пока нельзя исключать, что ZTE не преувеличивает, говоря о масштабных изменениях во внутренней компоновке смартфона. Можно было бы предположить, что ей пришлось пожертвовать итоговой толщиной всего смартфона, но нет, она вполне стандартная для топового устройства современного образца – 8,9 мм. Подробнее о том, как ей удалось решить проблему выпирающей камеры с точки зрения техники, ZTE, вероятнее всего, расскажет в ходе официальной презентации Red Magic 9 Pro, назначенной на 23 ноября 2023 г. В этот же день аппарат должен поступить в продажу.

Что известно о смартфоне

К моменту выхода материала в Сети было немало подробностей о Red Magic 9 Pro, хотя и не имеющих официального подтверждения. Так, по данным портала GSMArena, смартфон определенно получит 12 ГБ оперативной памяти, причем, вероятно, в одной из самых доступных комплектаций. Эксперты портала ожидают появления модификаций с 16 или даже с 24 ГБ ОЗУ.

Согласно информатору Digital Chat Station, роль основной камеры в телефоне отведена сенсоры Samsung GN5 с физическими размерами 1/1,57 дюйма, который был представлен в сентябре 2021 г., и который способен делать 50-мегапиксельные снимки. Такое же разрешение получит и дополнительный сенсор – широкоугольник Samsung JN1 размерами 1/2,76 дюйма, вышедший на месяц позже GN5. Такой же установлен в новейшем флагмане Xiaomi 14, дебютировавшем в ноябре 2023 г. и удостоившемся чести стать первым в истории смартфоном с новой операционной системой Xiaomi – HyperOS, заменившей MIUI.

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Назначение третьей камеры в смартфоне не установлено.

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Новый флагман ZTE станет одним из первых в мире смартфонов на базе новейшего топового процессора Snapdragon 8 Gen 3 – компания Qualcomm анонсировала его в последних числах октября 2023 г. CPU выпускается по 4-нанометровому техпроцессу, имеет одно ядро Cortex-X4 на 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 3,15 ГГц, два ядра Cortex-A720 на 2,96 ГГц и два ядра Cortex-A520 на 2,26 ГГц. Такой же чип стоит в упомянутом Xiaomi 14.

Новинка Qualcomm выдает почти 2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 10, и наибольший результат среди всех существующих на ноябрь 2023 г. мобильных процессоров – даже 3-нанометровый Apple A17 заработал лишь около 1,55 млн баллов. В многоядерном режиме в GeekBench 6 у нового чипа Apple – примерно 7500 баллов, у Snapdragon 8 Gen 3 – в пределах 7350 баллов.

Существует вероятность появления ZTE Red Magic 9 Pro в России. Смартфоны этой марки хоть и редко, но все же встречаются в официальной рознице – редакция CNews нашла их, к примеру, во всех крупнейших маркетплейсах, а также в сети DNS. Так, модель Red Magic 7 Pro на момент выхода материала в этой сети стоила 69 тыс. руб. за комплектацию с 16 ГБ RAM и 256 ГБ встроенной памяти.