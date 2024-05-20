Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад троенной памяти, а в 2016 г. вышел первый iPhone SE за $399 (36,3 тыс. руб.). В 2020 г. свет увидел iPhone SE 2 за те же $399, а в 2022 г. появился iPhone SE 3 стоимостью $429 (39 тыс. руб.). K

Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель С iPhone SE придется попрощаться Компания Apple собирается или полностью закрыть линейку смартф

Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета ожет привлечь более 1 млрд пользователей Android-гаджетов в свою экосистему, если выпустит смартфон iPhone SE третьего поколения. Такое мнение озвучили аналитики J.P. Morgan. Мобильник, по пред

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года Apple iPhone 13 и iPhone SE Plus Осенний iPhone будет именоваться либо 12s, либо 13 — да, есть версия, что номи

Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России момент релиза в 38 тыс. руб. Форсированный iPhone 8 Новый iPhone SE, который мог получить название iPhone SE 2 или iPhone 9, позаимствовал у iPhone 8 не только внешний вид. От него ему досталс

Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей Дешевый iPhone Компания Apple всерьез готовится выпустить бюджетный смартфон iPhone SE 2 в ближайшем будущем, с помощью которого она попытается занять часть рынка недорог

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года Apple iPhone SE 2 и iPhone 12 Уже достоверно известно, что Apple не забросила идею бюджетной модели

Apple выпустит сверхдешевый iPhone Самый дешевый iPhone Компания Apple собирается выпустить новый дешевый смартфон iPhone SE 2 в начале 2020 г., несмотря на наличие в актуальной линейке смартфонов iPhone 11 и

Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет? one XS – самого компактного смартфона Apple из актуальной на 5 сентября 2019 г. линейки. Дизайном с iPhone SE 2 поделится iPhone 8 Если первый iPhone SE копировал дизайн iPhone 5S, располагая п

Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE дежде В Костроме завершилось необычное судебное дело: у местного жителя за рулём в брюках взорвался iPhone SE и загорелась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал

Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов ине, отмечают сотрудники BlueFin Research Джон Донован (John Donovan) и Стив Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE. Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPhone, Apple планирует нарастить производство следующего поколения своих смартфонов до рекордного уровня, отмечают аналитики Bl

Новый «дешевый» iPhone уже на конвейере. Фото. Видео овами, о точном названии новинки Apple информации еще нет, но в том, что речь об обновленной версии iPhone SE, никто не сомневается. По данным источника Гескина, новый iPhone SE2 получил стекля

В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone ериканское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки Apple – смарфтона iPhone SE 2 (или iPhone X SE) – бюджетной версии iPhone X, которая доджна быть анонсирована п

Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года Apple выпустит продолжение iPhone SE Компания Apple намерена продолжить линейку бюджетных смартфонов iPhone SE. П

Появились первые подробности о новом «дешевом iPhone» в Сети не публиковалось никакой информации относительно планов Apple по выпуску обновленной версии iPhone SE.Впервые смартфон Apple iPhone SE был анонсирован в марте 2016 г. В розницу н

Обзор смартфона iPhone SE: вот это наш размер axy Note внезапно оказалось, что людям нужны экраны по 5 дюймов, а то и больше. Тем не менее, выход iPhone SE доказал, что 4 дюйма всё ещё в ходу. Да что там — некоторые до сих пор скучают по д

Хиты продаж: смартфоны 2016 года Какой Android-флагман стал самым успешным в первом полугодии? Как на рынок iOS-гаджетов повлиял релиз iPhone SE? Какие устройства из Китая — самые популярные в России? Ответы — в материале ZOOM. До 15 тысяч рублей В апреле авторы бенчмарк-теста AnTuTu рассказали, какие устройства чаще всего исп

8 достойных смартфонов ценой до 50 тысяч рублей. Выбор ZOOM Apple iPhone SE 64 Гбайт Apple iPhone 5S оставался актуальным на протяжении двух с половиной лет, н

Первый взгляд на iPhone SE Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на тыльной стороне написано «iPhone SE» вместо просто «iPhone». Слева

«Билайн» открыл предзаказ на iPhone SE ания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открыла предзаказ на самую обсуждаемую новинку последней недели - iPhone SE. Оформить предзаказ на любую модель из новой линейки SE российские поклонники Apple