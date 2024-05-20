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Apple iPhone SE Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|20.05.2024
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Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад
троенной памяти, а в 2016 г. вышел первый iPhone SE за $399 (36,3 тыс. руб.). В 2020 г. свет увидел iPhone SE 2 за те же $399, а в 2022 г. появился iPhone SE 3 стоимостью $429 (39 тыс. руб.). K
|21.12.2022
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Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель
С iPhone SE придется попрощаться Компания Apple собирается или полностью закрыть линейку смартф
|14.12.2021
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Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета
ожет привлечь более 1 млрд пользователей Android-гаджетов в свою экосистему, если выпустит смартфон iPhone SE третьего поколения. Такое мнение озвучили аналитики J.P. Morgan. Мобильник, по пред
|09.02.2021
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Самые ожидаемые смартфоны 2021 года
Apple iPhone 13 и iPhone SE Plus Осенний iPhone будет именоваться либо 12s, либо 13 — да, есть версия, что номи
|16.04.2020
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Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России
момент релиза в 38 тыс. руб. Форсированный iPhone 8 Новый iPhone SE, который мог получить название iPhone SE 2 или iPhone 9, позаимствовал у iPhone 8 не только внешний вид. От него ему досталс
|22.01.2020
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Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей
Дешевый iPhone Компания Apple всерьез готовится выпустить бюджетный смартфон iPhone SE 2 в ближайшем будущем, с помощью которого она попытается занять часть рынка недорог
|13.01.2020
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Самые ожидаемые смартфоны 2020 года
Apple iPhone SE 2 и iPhone 12 Уже достоверно известно, что Apple не забросила идею бюджетной модели
|04.10.2019
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Apple выпустит сверхдешевый iPhone
Самый дешевый iPhone Компания Apple собирается выпустить новый дешевый смартфон iPhone SE 2 в начале 2020 г., несмотря на наличие в актуальной линейке смартфонов iPhone 11 и
|05.09.2019
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Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет?
one XS – самого компактного смартфона Apple из актуальной на 5 сентября 2019 г. линейки. Дизайном с iPhone SE 2 поделится iPhone 8 Если первый iPhone SE копировал дизайн iPhone 5S, располагая п
|11.12.2018
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Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE
дежде В Костроме завершилось необычное судебное дело: у местного жителя за рулём в брюках взорвался iPhone SE и загорелась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал
|11.07.2018
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Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов
ине, отмечают сотрудники BlueFin Research Джон Донован (John Donovan) и Стив Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE. Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPhone, Apple планирует нарастить производство следующего поколения своих смартфонов до рекордного уровня, отмечают аналитики Bl
|27.04.2018
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Новый «дешевый» iPhone уже на конвейере. Фото. Видео
овами, о точном названии новинки Apple информации еще нет, но в том, что речь об обновленной версии iPhone SE, никто не сомневается. По данным источника Гескина, новый iPhone SE2 получил стекля
|19.03.2018
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В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone
ериканское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки Apple – смарфтона iPhone SE 2 (или iPhone X SE) – бюджетной версии iPhone X, которая доджна быть анонсирована п
|23.11.2017
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Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года
Apple выпустит продолжение iPhone SE Компания Apple намерена продолжить линейку бюджетных смартфонов iPhone SE. П
|11.05.2017
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Появились первые подробности о новом «дешевом iPhone»
в Сети не публиковалось никакой информации относительно планов Apple по выпуску обновленной версии iPhone SE.Впервые смартфон Apple iPhone SE был анонсирован в марте 2016 г. В розницу н
|06.01.2017
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Обзор смартфона iPhone SE: вот это наш размер
axy Note внезапно оказалось, что людям нужны экраны по 5 дюймов, а то и больше. Тем не менее, выход iPhone SE доказал, что 4 дюйма всё ещё в ходу. Да что там — некоторые до сих пор скучают по д
|07.06.2016
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Хиты продаж: смартфоны 2016 года
Какой Android-флагман стал самым успешным в первом полугодии? Как на рынок iOS-гаджетов повлиял релиз iPhone SE? Какие устройства из Китая — самые популярные в России? Ответы — в материале ZOOM. До 15 тысяч рублей В апреле авторы бенчмарк-теста AnTuTu рассказали, какие устройства чаще всего исп
|12.04.2016
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8 достойных смартфонов ценой до 50 тысяч рублей. Выбор ZOOM
Apple iPhone SE 64 Гбайт Apple iPhone 5S оставался актуальным на протяжении двух с половиной лет, н
|11.04.2016
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Первый взгляд на iPhone SE
Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на тыльной стороне написано «iPhone SE» вместо просто «iPhone». Слева
|29.03.2016
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«Билайн» открыл предзаказ на iPhone SE
ания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открыла предзаказ на самую обсуждаемую новинку последней недели - iPhone SE. Оформить предзаказ на любую модель из новой линейки SE российские поклонники Apple
|21.03.2016
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Apple выпустила «дешевый» iPhone, маленький iPad Pro и снизила цену на часы Watch. Фото. Цены
«Бюджетный» iPhone SE Компания Apple на пресс-конференции в штаб-квартире в Купертино представила новую м
Apple iPhone SE и организации, системы, технологии, персоны:
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