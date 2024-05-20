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Apple iPhone SE Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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20.05.2024 Apple заболела? К выпуску готовится супердешевый смартфон – он будет стоить как самый первый iPhone 17 лет назад

троенной памяти, а в 2016 г. вышел первый iPhone SE за $399 (36,3 тыс. руб.). В 2020 г. свет увидел iPhone SE 2 за те же $399, а в 2022 г. появился iPhone SE 3 стоимостью $429 (39 тыс. руб.). K
21.12.2022 Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель

С iPhone SE придется попрощаться Компания Apple собирается или полностью закрыть линейку смартф
14.12.2021 Apple может переманить на iPhone более миллиарда Android-пользователей выпуском всего лишь одного гаджета

ожет привлечь более 1 млрд пользователей Android-гаджетов в свою экосистему, если выпустит смартфон iPhone SE третьего поколения. Такое мнение озвучили аналитики J.P. Morgan. Мобильник, по пред
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Apple iPhone 13 и iPhone SE Plus Осенний iPhone будет именоваться либо 12s, либо 13 — да, есть версия, что номи
16.04.2020 Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России

момент релиза в 38 тыс. руб. Форсированный iPhone 8 Новый iPhone SE, который мог получить название iPhone SE 2 или iPhone 9, позаимствовал у iPhone 8 не только внешний вид. От него ему досталс
22.01.2020 Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей

Дешевый iPhone Компания Apple всерьез готовится выпустить бюджетный смартфон iPhone SE 2 в ближайшем будущем, с помощью которого она попытается занять часть рынка недорог
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Apple iPhone SE 2 и iPhone 12 Уже достоверно известно, что Apple не забросила идею бюджетной модели
04.10.2019 Apple выпустит сверхдешевый iPhone

Самый дешевый iPhone Компания Apple собирается выпустить новый дешевый смартфон iPhone SE 2 в начале 2020 г., несмотря на наличие в актуальной линейке смартфонов iPhone 11 и
05.09.2019 Apple вернет к жизни самый дешевый iPhone. Каким он будет?

one XS – самого компактного смартфона Apple из актуальной на 5 сентября 2019 г. линейки. Дизайном с iPhone SE 2 поделится iPhone 8 Если первый iPhone SE копировал дизайн iPhone 5S, располагая п
11.12.2018 Россиянин отсудил компенсацию за взрыв в штанах iPhone SE

дежде В Костроме завершилось необычное судебное дело: у местного жителя за рулём в брюках взорвался iPhone SE и загорелась одежда. После трёх недель больничного и постоянных перевязок он подал

11.07.2018 Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов

ине, отмечают сотрудники BlueFin Research Джон Донован (John Donovan) и Стив Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE. Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPhone, Apple планирует нарастить производство следующего поколения своих смартфонов до рекордного уровня, отмечают аналитики Bl
27.04.2018 Новый «дешевый» iPhone уже на конвейере. Фото. Видео

овами, о точном названии новинки Apple информации еще нет, но в том, что речь об обновленной версии iPhone SE, никто не сомневается. По данным источника Гескина, новый iPhone SE2 получил стекля
19.03.2018 В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone

ериканское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки Apple – смарфтона iPhone SE 2 (или iPhone X SE) – бюджетной версии iPhone X, которая доджна быть анонсирована п
23.11.2017 Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года

Apple выпустит продолжение iPhone SE Компания Apple намерена продолжить линейку бюджетных смартфонов iPhone SE. П
11.05.2017 Появились первые подробности о новом «дешевом iPhone»

в Сети не публиковалось никакой информации относительно планов Apple по выпуску обновленной версии iPhone SE.Впервые смартфон Apple iPhone SE был анонсирован в марте 2016 г. В розницу н
06.01.2017 Обзор смартфона iPhone SE: вот это наш размер

axy Note внезапно оказалось, что людям нужны экраны по 5 дюймов, а то и больше. Тем не менее, выход iPhone SE доказал, что 4 дюйма всё ещё в ходу. Да что там — некоторые до сих пор скучают по д
07.06.2016 Хиты продаж: смартфоны 2016 года

Какой Android-флагман стал самым успешным в первом полугодии? Как на рынок iOS-гаджетов повлиял релиз iPhone SE? Какие устройства из Китая — самые популярные в России? Ответы — в материале ZOOM. До 15 тысяч рублей В апреле авторы бенчмарк-теста AnTuTu рассказали, какие устройства чаще всего исп
12.04.2016 8 достойных смартфонов ценой до 50 тысяч рублей. Выбор ZOOM

Apple iPhone SE 64 Гбайт Apple iPhone 5S оставался актуальным на протяжении двух с половиной лет, н
11.04.2016 Первый взгляд на iPhone SE

Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на тыльной стороне написано «iPhone SE» вместо просто «iPhone».    Слева

29.03.2016 «Билайн» открыл предзаказ на iPhone SE

ания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») открыла предзаказ на самую обсуждаемую новинку последней недели - iPhone SE. Оформить предзаказ на любую модель из новой линейки SE российские поклонники Apple
21.03.2016 Apple выпустила «дешевый» iPhone, маленький iPad Pro и снизила цену на часы Watch. Фото. Цены

«Бюджетный» iPhone SE Компания Apple на пресс-конференции в штаб-квартире в Купертино представила новую м

Публикаций - 195, упоминаний - 255

Apple iPhone SE и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 180
Samsung Electronics 11065 61
Xiaomi - Сяоми 2232 42
Huawei 4677 39
Google LLC 12690 19
BBK OPPO Electronics 484 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 14
BBK OnePlus 298 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
LG Electronics 3735 12
Intel Corporation 12811 12
X Corp - Twitter 2938 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Microsoft Corporation 25775 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 8
Lenovo Group 2447 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 7
МегаФон 10742 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Sony 6739 6
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 6
ZTE Corporation 800 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
MediaTek - Ralink 595 4
HTC Corporation 1512 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Nvidia Corp 4002 4
Sharp Corporation 1062 3
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
Leica Camera 282 3
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
BBK Electronics Corp 332 3
Lenovo Motorola 3566 2
Logitech 437 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
Связной ГК 1401 11
Visa International 1993 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Евросеть 1421 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Valeo 9 2
BorgWarner 2 2
GF Securities 4 2
KGI Securities 50 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Альфа-Банк 1979 2
Volvo Cars 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
СДМ-Банк 75 1
Абсолют Банк 249 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 161
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 77
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 64
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 36
Наушники - Headphones 4479 33
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 31
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 30
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 28
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 25
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 19
Аксессуары 4282 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 18
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 17
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 14
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 14
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 159
Apple iPhone 6 4861 90
Apple iPad 4012 52
Apple iPhone 5 783 51
Google Android 15244 51
Apple iPad Pro 320 49
Apple iPhone 8 189 47
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 47
Apple iOS 8583 46
Apple iPhone 11 290 45
Apple Touch ID 298 45
Apple iPhone 7 289 40
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 37
Apple iPhone 12 243 34
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 34
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 34
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 34
Apple Pay 519 33
Apple iPad mini 430 32
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 26
Apple Safari - браузер 896 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 23
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 22
Apple Face ID 258 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 19
Apple iPhone 13 193 19
Apple MacBook Pro 559 19
Samsung Galaxy Note 702 19
Apple macOS Sierra 35 18
Samsung Galaxy 1035 17
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 16
Apple iPhone 4 800 15
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 14
Apple iPhone 9 20 14
Apple iPhone 14 157 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 14
Apple - App Store 3109 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 13
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 12
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 12
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Гуцериев Михаил 114 3
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 3
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 3
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Торбахов Александр 111 2
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Суханов Дмитрий 12 2
Сухоруков Сергей 24 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 2
Доронин Эрик 2 2
Малиновский Алексей 22 2
Гуров Алексей 11 2
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Кухальский Ян 16 1
Шибанов Кирилл 14 1
Федосеев Михаил 13 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 1
Blass Evan - Бласс Эван 37 1
Петелина Екатерина 13 1
Акиншина Алина 11 1
Кусков Денис 221 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Опилкин Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Южная Корея - Республика 7052 23
Индия - Bharat 5870 14
Европа 24964 13
США - Калифорния - Купертино 281 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Тайвань 4245 7
Китай - Хубэй - Ухань 64 6
США - Калифорния 4829 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Канада 5082 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Испания - Королевство 3840 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Казахстан - Республика 6048 4
Армения - Республика 2449 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Индонезия - Республика 1058 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 3
Европа Западная 1496 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Украина 7928 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 15
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