Вот-вот начнется производство дешевого iPhone, который спасет Apple от больших неприятностей

Apple хочет выпустить доступный смартфон iPhone SE 2, нацеленный в первую очередь на рынки Индии и Китая. В Индии Apple планирует составить конкуренцию недорогим Android-смартфонам, а в Китае iPhone SE 2 поможет ей справиться с большими неприятностями, вызванными 35-процентным падением продаж iPhone в конце 2019 г. на фоне торговой войны и недостаточного количества инноваций в моделях линейки iPhone 11.

Дешевый iPhone

Компания Apple всерьез готовится выпустить бюджетный смартфон iPhone SE 2 в ближайшем будущем, с помощью которого она попытается занять часть рынка недорогих мобильников. По информации издания Bloomberg, партнеры Apple планируют начать массовую сборку гаджетов в феврале 2020 г.

Потомок смартфона iPhone SE четырехлетней давности станет самым доступным в современной линейке Apple, включая как аппараты серии iPhone 11, так и грядущие устройства 2020 модельного года. Сроки его поступления в продажу неизвестны – сотрудники Bloomberg не получили комментарии от представителей Apple, однако, как сообщал CNews, известный аналитик Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo) уверен, что дебют смартфона состоится в марте 2020 г.

Ориентация на Индию и Китай

Apple, по данным портала MyDrivers, создает iPhone SE 2 в первую очередь для рынков Индии и КНР. Китай для нее – один из основных рынков сбыта своих смартфонов, однако в ноябре 2019 г. Apple столкнулась здесь с большими проблемами - продажи iPhone на фоне различных факторов резко сократились. Падение оказалось 35-процентным, и в первую очередь оно связано с непрекращающейся торговой войной между США и Китаем.

Вероятный облик iPhone SE 2

Вторая причина заключается в недостаточном количестве инноваций в смартфонах линейки iPhone 11 по сравнению с модельным рядом 2018 года. iPhone SE 2 будет отличаться от всех актуальных моделей iPhone в первую очередь более низкой стоимостью – по оценке 9To5Mac, она составит $350-$400 за базовую модификацию с 64 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, оригинальный iPhone SE на момент старта продаж тоже оценивался в $400.

Что касается Индии, то рынок смартфонов этой страны является самым быстрорастущим в мире. В настоящее время продажи смартфонов Apple в Индии, пишет Bloomberg, идут не лучшим образом на фоне их высокой стоимости и наличия многочисленных конкурентов на базе ОС Android. Дешевый iPhone SE 2 мог бы исправить положение.

Старый дизайн, новое название

По информации ресурса PhoneArena, Apple может отказаться от приставки «SE» в названии своего нового смартфона – iPhone SE 2 может быть превратиться в iPhone 9. Причины смены наименования на момент публикации известны не были.

Вероятно, выбор в пользу названия iPhone 9 Apple может сделать на фоне того, что новый смартфон позаимствует внешность у iPhone 8 – смартфона образца 2017 г., на 22 января 2020 г. по-прежнему доступного в российской и международной рознице. От него же потомку iPhone SE достанутся экран с диагональю 4,7 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном SE) и кнопка Home со встроенным дактилоскопом (Touch ID). Вероятность появления в составе смартфона технологии Face ID минимальна.

В итоге, основным и, возможно, единственным отличием iPhone SE 2 от iPhone 8 может стать лишь процессор – Apple соберет новый смартфон на чипе А13 Bionic, таком же, как в топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. По аналогичному принципу был построен и оригинальный iPhone SE – собранный в корпусе iPhone 5s, он располагал «железом» iPhone 6s. В России iPhone 8 стоит 40 тыс. руб. за 64 ГБ и 45 тыс. руб. за 128 ГБ.

4-дюймовый Apple iPhone SE первого поколения

Дополнительно Apple может выпустить iPhone SE 2 Plus с экраном на 5,5 дюйма по аналогии с iPhone 8 Plus. Подробностей о его стоимости нет, тогда как на российском рынке iPhone 8 Plus стоит от 45 тыс. руб. за версию с 64-гигабайтным накопителем.

Другие новинки Apple

В 2020 г. Apple может представить, в общей сложности, пять новых смартфонов. В дополнение к iPhone SE 2, премьера которого ожидается в I квартале 2020 г., осенью 2020 г. она покажет четыре модели основной линейки с предположительным названием iPhone 12.

Такой прогноз в декабре 2019 г. озвучил Минг Чи Куо. Он считает, что новый «осенний» модельный ряд смартфонов Apple будет разделен поровну на два «бюджетных» и два флагманских аппарата. К первым он отнес смартфоны с диагоналями 5,4 и 6,1 дюйма, а ко вторым – еще один 6,1-дюймовый мобильник вместе с топовым 6,7-дюймовым. Весь квартет, по мнению Куо, получит дисплеи OLED и поддержку сетей 5G на базе модемов собственного производства Apple – летом 2019 г. Apple выкупила у Intel соответствующий бизнес.

В 2021 г., как сообщал CNews, Apple перейдет на новую политику выпуска смартфонов – вместо одной осенней премьеры она будет устраивать по две конференции с показом новых смартфонов – одну в первой половине года и одну во второй.