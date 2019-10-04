Apple выпустит сверхдешевый iPhone

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Аналитик Минг Чи Куо, известный тем, что почти никогда не ошибается в отношении обновлений линейки продуктов Apple, предсказал очень скорый релиз дешевого смартфона iPhone SE 2. Он полагает, что его дебют состоится в первой четверти 2020 г. Смартфон может прийти на смену продающемуся сейчас iPhone 8, так как он получит его внешность и более современное «железо» при схожей стоимости.

Самый дешевый iPhone

Компания Apple собирается выпустить новый дешевый смартфон iPhone SE 2 в начале 2020 г., несмотря на наличие в актуальной линейке смартфонов iPhone 11 и прошлогоднего iPhone XR. Такого мнения придерживается авторитетный аналитик Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo), известный значительным количеством сбывшихся прогнозов относительно техники Apple.

По оценке Куо, Apple может выпустить iPhone SE 2 до конца I квартала 2020 г., в феврале или марте. Его стоимость на момент публикации материала, приблизительная или точная, оставалась неизвестной – Куо пока не раскрывает эту информацию. Тем не менее, эксперты ресурса 9to5Mac полагают, что на старте продаж цена смартфона в версии на 32 ГБ встроенной памяти может составить в пределах $350-$400. Для сравнения, в последние дни продаж оригинальный iPhone SE, вышедший весной 2016 г. и отмененный в сентябре 2018 г., стоил как раз $350.

Вероятный облик Apple iPhone SE 2

Если 9to5Mac угадал с ценой, то iPhone SE 2 станет самым доступным смартфоном Apple в ее актуальной линейке. На 4 октября 2019 г. этот титул принадлежал iPhone 8 – в России он стоит от 40 тыс. руб. за версию с 64 ГБ памяти, а в США его стоимость практически вдвое ниже – $330 или 21,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 октября 2019 г. Возможно, с выходом iPhone SE 2 продажи iPhone 8 будут прекращены.

Не очень новый дизайн

Минг Чи Куо полагает, что для удержания стоимости iPhone SE 2 на сравнительно невысоком уровне Apple использует тот же прием, что оказался весьма удачным в случае оригинального iPhone SE. Она не станет разрабатывать для этого смартфона новый дизайн и отдаст предпочтение существующим решениям.

Оригинальный Apple iPhone SE 2016 года

Но, если первый iPhone SE вышел в корпусе iPhone 5S, то для нового iPhone SE 2 Apple может выбрать дизайн упомянутого iPhone 8. В продажу этот смартфон поступил осенью 2017 г., и он по-прежнему доступен в мировой рознице, хотя Apple может отменить его после выхода iPhone SE 2.

Восьмой iPhone может поделиться с iPhone SE 2 не только своим обликом, но и габаритами, что автоматически сделает его значительно более крупным в сравнении с предшественником. Размеры первого iPhone SE составили 124х59х8 мм за счет небольшого 4-дюймового дисплея, тогда как iPhone 8 наделен экраном с большей диагональю – 4,7 дюйма. Вследствие этого, учитывая гигантские рамки вокруг дисплея, его размеры оказались на уровне 138х67х7 мм. Впрочем, сохраняется вероятность, что Apple уменьшит толщину рамок экрана в угоду современным тенденциям.

Актуальные компоненты

В iPhone SE Apple объединила внешность iPhone 5S и электроникой iPhone 6S, и ситуация может повториться. Куо высказал предположение об интеграции в iPhone SE 2 «железа» самой новой линейки iPhone 11, в частности, 7-нанометрового процессора Apple A13.

В то же время оперативной памяти у смартфона будет меньше – если в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max установлено 4 ГБ LPDDR4X, то в iPhone SE 2 ее объем уменьшат до 3 ГБ, то есть до уровня iPhone XR.

Вариантов встроенной памяти у смартфона может быть несколько, хотя Куо высказал прогноз пока лишь относительно выхода версии с 32 ГБ. Поддержку сетей 5G смартфон не получит (у Apple теперь есть свой модемный бизнес, но чип 5G появится лишь в старших iPhone 2020 модельного года), равно как и порт USB-C. Словом, инноваций в смартфоне, с высокой долей вероятности, не будет.

Стоит ли верить Минг Чи Куо

Минг Чи Куо – один из большого числа аналитиков, регулярно высказывающих предположения о дальнейшем развитии линейки продуктов Apple. Однако на фоне остальных он выделяется значительным количеством сбывшихся прогнозов – Куо не сообщает, кто предоставляет ему информацию, но в итоге он чаще всего оказывается прав.

Минг Чи Куо

К примеру, Куо в числе первых заявил, что осенью 2018 г. Apple вернет к жизни свой неттоп Mac mini путем выпуска его актуальной модификации – этот прогноз он опубликовал в июле 2018 г. Спустя всего три месяца, в октябре 2018 г., новый Mac Mini действительно был представлен широкой публике.

Куо также предсказал и релиз в 2018 г. революционных планшетов iPad Pro, притом сделал он это еще в августе 2016 г., за два года до премьеры самих гаджетов. Здесь прогнозы тоже сбылись – третье поколение iPad Pro получило новый сверхтонкий корпус, который, правда, гнулся прямо в коробке), и сама Apple сравнила их по производительности с современными настольными ПК.

С iPhone 2018 модельного года Мин Чи Куо тоже оказался прав – в ноябре 2017 г. он сделал предположение, что следующее на тот момент поколение будет включать два смартфона со стальными корпусами и OLED-дисплеями. Так и случилось – в сентябре 2018 г. свет увидели стальные iPhone XS и XS Max вместе с алюминиевым iPhone XR.