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Apple iPhone 8

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16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока

Смерть от смартфона Смартфон Apple iPhone 8 стал причиной смерти 24-летней россиянки Олеси Семеновой из Архангельска. По информа
16.04.2020 Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России

вший самым доступным телефоном в ее актуальной линейке. Он пришел на смену вышедшему осенью 2017 г. iPhone 8, от которого ему достался дизайн, а сам iPhone 8 вместе со старшей версией

19.03.2019 Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены

Снижение цен iPhone 7 и iPhone 8 должны в ближайшее время подешеветь, сообщает китайский ресурс Expreview со ссылкой на источники в цепочке поставщиков Apple. Это связано с тем, что Apple прекратила выпуск iPhone 6, о
14.09.2018 Новый iPhone Xs оказался медленнее прошлогоднего iPhone 8 Plus

iPhone Xs против iPhone 8 Plus Новый смартфон iPhone Xs, представленный Apple 12 сентября 2018 г., может уступ
03.09.2018 Дефектные iPhone 8 будут чинить бесплатно

та Apple объявила на официальном сайте о старте новой программы, в рамках которой сбоящие смартфоны iPhone 8 будут бесплатно отремонтированы в течение трех лет с момента приобретения гаджета. К
20.06.2018 Обзор смартфона HTC U12+

Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и прав
10.04.2018 iPhone 8 появился в версии RED

пускаемая Apple линейка смартфонов (PRODUCT)RED Special Edition в этом году выходит на базе моделей iPhone 8 and iPhone 8 Plus. Новое поколение iPhone (PRODUCT)RED Special Edition заключ
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone

ской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, и
25.10.2017 Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде?

Снижение спроса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iP
16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов

iPhone 8 Plus/iPhone 8 Только появившиеся в продаже iPhone 8 и iPhone 8 Plus уже успели проте
29.09.2017 Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки. Фото

ботал до взрыва всего три дняСегодня в полночь стартовали российские продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но в ряде стран, включая Тайвань, они начались еще в прошлую
27.09.2017 Apple подтвердила: у новых iPhone 8 слышен треск в динамиках

Треск в динамикеНекоторые владельцы iPhone 8 жалуются на проблемы с динамиком устройства: во время звонка он издает раздражающее

11.09.2017 Характеристики новых iPhone стали известны за сутки до анонса

iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone XРазработчик ПО Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) на выходных

31.08.2017 В iPhone 8 не будет кнопки Home

т приобрести модель, где есть кнопка Home.Характеристики iPhone 8Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагон
17.08.2017 «Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8

’sСеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австрал
15.08.2017 В Сеть попало шпионское видео сборки iPhone 8. Видео

идеть предположительно финальную розничную версию iPhone нового поколения, как бы он ни назывался – iPhone 8 или iPhone X. Первоначально голландский сайт TechTastic выложил ссылку на 5-секундны
08.08.2017 В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home

ечек о продукции Apple Эван Бласс (Evan Blass‏) опубликовал в соцсети Twitter изображение грядущего iPhone 8, которое подтверждает наличие у модели безрамочного дисплея. Экран занимает практиче
31.07.2017 Financial Times: Сентябрьский выход iPhone 8 может быть отменен

Apple не хватает дисплеев для iPhone 8 Компания Apple может отменить презентацию и начало поставок смартфонов iPhone 8 в сентябре 2017 г., и перенесет их на октябрь. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая,
27.07.2017 Началось производство iPhone 7s и iPhone 8

и сотрудник издания Forbes Гордон Келли (Gordon Kelly) опубликовали рендеры окончательного дизайна iPhone 8. На рендарах показан аппарат с диагональю экрана 5,8 дюйма и рамками вокруг дисплея

29.06.2017 iPhone 8 обмеряли и показали во всех подробностях. Видео

Утечка от OnLeaksПользователь интернета OnLeaks выложил на YouTube «живое» видео, на котором во всех ракурсах показан финальный образец грядущего iPhone 8. OnLeaks известен по ряду прошлых утечек – в частности, несколько дней назад он выложил в сеть также «живые» фото iPhone 8. Судя по всему, на видео представлен точно такой же ап
24.04.2017 Впервые опубликованы фото прототипа iPhone 8

ыболтанные нюансы о спецификациях. В случае с появившимися на днях в Twitter фотографиями смартфона iPhone 8 речь, скорее всего, идет о снимках макета или одного из макетов, создаваемых в проце
01.03.2017 Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung

ейном смартфоне Apple, и те факты, которые стали известны только сегодня.Экран iPhone 8В частности, iPhone 8 будет оснащен изогнутым дисплеем, как выяснило издание The Wall Street Journal. Sams
19.12.2016 У iPhone 8 будет изогнутый дисплей

У iPhone 8 будет гнущийся OLED-дисплей Будущий iPhone 8 будет отличаться рядом кардинальных изменений по сравнению с предыдущей, чего нельзя было сказать об iPhone 7. По данным издания Kor
24.11.2016 Названа цена будущего iPhone 8

итика KGI Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), которому Businessinsider присвоил в прошлом году титул «наиболее точного аналитика деятельности Apple в мире», предположительно, будущий флагман получит название iPhone 8. Что касается iPhone 7S и 7S Plus, они, по мнению эксперта, все же появятся на рынке, однако лишь как замена iPhone 7 и 7 Plus в нижнем и среднем ценовом сегменте. У них будут жидкокри
06.07.2007 Каждый iPhone 8 ГБ приносит Apple не менее 50% прибыли

nt, стоимость изготовления iPhone 4 ГБ обходится Apple примерно в $200, а 8-гигабайтной версии – в $220. Эксперты компании iSuppli пришли к иному выводу. Согласно их подсчетам, стоимость изготовления iPhone 8 ГБ, включая затраты на производство и компоненты, составляет $265,83. В январе компания публиковала отчет еще одного исследования, в нем эта цифра была всего лишь на один доллар ниже,


Публикаций - 189, упоминаний - 278

Apple iPhone 8 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 170
Samsung Electronics 11064 69
Huawei 4676 43
Xiaomi - Сяоми 2231 35
LG Electronics 3735 21
Google LLC 12688 18
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 18
Qualcomm Technologies 1974 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 14
Intel Corporation 12811 14
X Corp - Twitter 2938 11
BBK OPPO Electronics 484 11
HTC Corporation 1512 11
ZTE Corporation 800 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
Leica Camera 282 6
BBK OnePlus 298 6
МегаФон 10742 6
Microsoft Corporation 25775 6
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 5
Sony 6739 5
Cellebrite 24 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Lenovo Motorola 3566 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Samsung - Harman - JBL 242 3
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 3
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Lenovo Group 2446 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
MediaTek - Ralink 595 3
Связной ГК 1401 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
KGI Securities 50 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Евросеть 1421 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Carl Zeiss AG 307 4
Ferrari NV 159 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Barclays 122 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Геометрия НПО 165 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Expedia Group 136 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Sequoia Capital 115 1
Starbucks 91 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Valeo 9 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
ДамПродам - DamProdam 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Tallwood Venture Capital 2 1
RBC Capital Markets 59 1
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 1
Olixar 3 1
Loup Ventures 4 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
BorgWarner 2 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 175
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 73
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 67
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 58
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 55
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 34
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 32
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 26
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 26
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 25
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 24
Наушники - Headphones 4478 23
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 23
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 22
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 18
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 18
Аксессуары 4282 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 17
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 17
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 160
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 85
Apple iPhone 7 289 68
Apple iPhone 6 4861 50
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 47
Google Android 15243 42
Apple iOS 8583 40
Apple iPad 4011 36
Apple iPhone 5 783 35
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 29
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 28
Apple iPhone 11 290 28
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 27
Samsung Galaxy Note 702 26
Apple Face ID 258 25
Apple Touch ID 298 23
Samsung Galaxy 1035 22
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 21
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 21
Apple iPhone 12 243 20
Apple iPad Pro 320 19
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 18
Huawei Mate - серия смартфонов 453 14
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 13
Apple iPhone 4 800 12
Apple iPad mini 430 12
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Apple - App Store 3109 12
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 12
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 11
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 11
Apple iMac - Серия моноблоков 468 10
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 10
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 9
LG G - серия смартфонов 140 9
Apple MacBook Pro 559 9
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 22
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Борзилов Давид 77 5
Иванова Дагмара 44 4
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 4
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 4
Гуцериев Михаил 114 3
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 3
Виноградова Наталья 53 2
Суханов Дмитрий 12 2
Сухоруков Сергей 24 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 2
Икономов Арташес 6 2
Семенова Олеся 2 2
Gruber John - Грубер Джон 18 2
Starck Philippe - Старк Филипп 12 2
Samik Chatterjee - Чаттерджи Самик 2 2
Kelly Gordon - Келли Гордон 2 2
Чайка Владимир 29 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Смагаринский Юрий 24 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Гинятуллин Роман 61 1
Майстренко Игорь 46 1
Шибанов Кирилл 14 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Акиншина Алина 11 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Уваров Сергей 48 1
Лабис Юрий 17 1
Попов Владимир 25 1
McNamara Mary Joan - Макнамара Мэри Джоан 1 1
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 62
Южная Корея - Республика 7052 25
Европа 24964 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Япония 13807 12
Индия - Bharat 5869 12
Китай - Тайвань 4245 12
США - Калифорния 4829 12
Германия - Федеративная Республика 13221 9
США - Калифорния - Купертино 281 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Канада 5081 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Израиль 2856 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
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Китай - Пекин - Beijing 1096 2
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США - Флорида 786 2
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Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
США - Нью-Йорк 3180 2
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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