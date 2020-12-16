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Apple iPhone 8
СОБЫТИЯ
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|16.12.2020
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iPhone убил россиянку ударом тока
Смерть от смартфона Смартфон Apple iPhone 8 стал причиной смерти 24-летней россиянки Олеси Семеновой из Архангельска. По информа
|16.04.2020
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Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России
вший самым доступным телефоном в ее актуальной линейке. Он пришел на смену вышедшему осенью 2017 г. iPhone 8, от которого ему достался дизайн, а сам iPhone 8 вместе со старшей версией
|19.03.2019
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Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены
Снижение цен iPhone 7 и iPhone 8 должны в ближайшее время подешеветь, сообщает китайский ресурс Expreview со ссылкой на источники в цепочке поставщиков Apple. Это связано с тем, что Apple прекратила выпуск iPhone 6, о
|14.09.2018
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Новый iPhone Xs оказался медленнее прошлогоднего iPhone 8 Plus
iPhone Xs против iPhone 8 Plus Новый смартфон iPhone Xs, представленный Apple 12 сентября 2018 г., может уступ
|03.09.2018
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Дефектные iPhone 8 будут чинить бесплатно
та Apple объявила на официальном сайте о старте новой программы, в рамках которой сбоящие смартфоны iPhone 8 будут бесплатно отремонтированы в течение трех лет с момента приобретения гаджета. К
|20.06.2018
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Обзор смартфона HTC U12+
Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и прав
|10.04.2018
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iPhone 8 появился в версии RED
пускаемая Apple линейка смартфонов (PRODUCT)RED Special Edition в этом году выходит на базе моделей iPhone 8 and iPhone 8 Plus. Новое поколение iPhone (PRODUCT)RED Special Edition заключ
|16.03.2018
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Apple остановила производство iPhone
ской фабрике Wistron, которая занимается выпуском iPhone, на две недели приостановлено производство iPhone 8 Plus, сообщает тайваньский китайскоязычный ресурс Commercial Times. По его данным, и
|25.10.2017
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Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде?
Снижение спроса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iP
|16.10.2017
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Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов
iPhone 8 Plus/iPhone 8 Только появившиеся в продаже iPhone 8 и iPhone 8 Plus уже успели проте
|29.09.2017
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Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки. Фото
ботал до взрыва всего три дняСегодня в полночь стартовали российские продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но в ряде стран, включая Тайвань, они начались еще в прошлую
|27.09.2017
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Apple подтвердила: у новых iPhone 8 слышен треск в динамиках
Треск в динамикеНекоторые владельцы iPhone 8 жалуются на проблемы с динамиком устройства: во время звонка он издает раздражающее
|11.09.2017
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Характеристики новых iPhone стали известны за сутки до анонса
iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone XРазработчик ПО Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) на выходных
|31.08.2017
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В iPhone 8 не будет кнопки Home
т приобрести модель, где есть кнопка Home.Характеристики iPhone 8Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагон
|17.08.2017
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«Макдоналдс» по ошибке рассекретил внешний вид iPhone 8
’sСеть ресторанов быстрого питания McDonald’s выпустила серию рекламных изображений, где запечатлен iPhone 8, который компания Apple должна представить этой осенью. Клиенты McDonald’s в Австрал
|15.08.2017
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В Сеть попало шпионское видео сборки iPhone 8. Видео
идеть предположительно финальную розничную версию iPhone нового поколения, как бы он ни назывался – iPhone 8 или iPhone X. Первоначально голландский сайт TechTastic выложил ссылку на 5-секундны
|08.08.2017
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В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home
ечек о продукции Apple Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в соцсети Twitter изображение грядущего iPhone 8, которое подтверждает наличие у модели безрамочного дисплея. Экран занимает практиче
|31.07.2017
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Financial Times: Сентябрьский выход iPhone 8 может быть отменен
Apple не хватает дисплеев для iPhone 8 Компания Apple может отменить презентацию и начало поставок смартфонов iPhone 8 в сентябре 2017 г., и перенесет их на октябрь. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая,
|27.07.2017
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Началось производство iPhone 7s и iPhone 8
и сотрудник издания Forbes Гордон Келли (Gordon Kelly) опубликовали рендеры окончательного дизайна iPhone 8. На рендарах показан аппарат с диагональю экрана 5,8 дюйма и рамками вокруг дисплея
|29.06.2017
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iPhone 8 обмеряли и показали во всех подробностях. Видео
Утечка от OnLeaksПользователь интернета OnLeaks выложил на YouTube «живое» видео, на котором во всех ракурсах показан финальный образец грядущего iPhone 8. OnLeaks известен по ряду прошлых утечек – в частности, несколько дней назад он выложил в сеть также «живые» фото iPhone 8. Судя по всему, на видео представлен точно такой же ап
|24.04.2017
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Впервые опубликованы фото прототипа iPhone 8
ыболтанные нюансы о спецификациях. В случае с появившимися на днях в Twitter фотографиями смартфона iPhone 8 речь, скорее всего, идет о снимках макета или одного из макетов, создаваемых в проце
|01.03.2017
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Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung
ейном смартфоне Apple, и те факты, которые стали известны только сегодня.Экран iPhone 8В частности, iPhone 8 будет оснащен изогнутым дисплеем, как выяснило издание The Wall Street Journal. Sams
|19.12.2016
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У iPhone 8 будет изогнутый дисплей
У iPhone 8 будет гнущийся OLED-дисплей Будущий iPhone 8 будет отличаться рядом кардинальных изменений по сравнению с предыдущей, чего нельзя было сказать об iPhone 7. По данным издания Kor
|24.11.2016
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Названа цена будущего iPhone 8
итика KGI Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), которому Businessinsider присвоил в прошлом году титул «наиболее точного аналитика деятельности Apple в мире», предположительно, будущий флагман получит название iPhone 8. Что касается iPhone 7S и 7S Plus, они, по мнению эксперта, все же появятся на рынке, однако лишь как замена iPhone 7 и 7 Plus в нижнем и среднем ценовом сегменте. У них будут жидкокри
|06.07.2007
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Каждый iPhone 8 ГБ приносит Apple не менее 50% прибыли
nt, стоимость изготовления iPhone 4 ГБ обходится Apple примерно в $200, а 8-гигабайтной версии – в $220. Эксперты компании iSuppli пришли к иному выводу. Согласно их подсчетам, стоимость изготовления iPhone 8 ГБ, включая затраты на производство и компоненты, составляет $265,83. В январе компания публиковала отчет еще одного исследования, в нем эта цифра была всего лишь на один доллар ниже,
Apple iPhone 8 и организации, системы, технологии, персоны:
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|The Information 83 1
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|Известия ИД 770 1
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|Patently Apple 27 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
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