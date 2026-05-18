Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 194682
ИКТ 15006
Организации 11576
Ведомства 1499
Ассоциации 1095
Технологии 3570
Системы 26894
Персоны 84805
География 3074
Статьи 1578
Пресса 1292
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2793
Мероприятия 894

TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMT Taiwan Surface Mount Technology Worldwide Semiconductor Manufacturing

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) представляет собой тайваньскую компанию, которая является крупнейшим контрактным производителем интегральных микросхем в мире. Основанная в 1987 году, компания специализируется на изготовлении полупроводниковых компонентов по заказам других компаний, не имеющих собственных производственных мощностей.

Компания обслуживает множество крупных заказчиков, среди которых Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и другие. В производстве используются современные технологии литографии, включая EUV (экстремальная ультрафиолетовая литография).

В 2022 году компания прекратила сотрудничество с российскими заказчиками, включая "Байкал Электроникс", из-за санкционных ограничений. Также TSMC приостановила выполнение заказов ряда китайских клиентов, связанных с разработкой оборудования для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, чтобы соответствовать правилам экспортного контроля США.

Компания строит новые производственные мощности в США, в штате Аризона, в сотрудничестве с такими партнерами как Amkor, Foxconn и Wistron.

В ноябре 2024 года TSMC уведомила власти США о возможных попытках обхода американских санкций против полупроводниковой отрасли Китая со стороны Huawei. Компания отказалась выполнять сомнительный заказ и сообщила об инциденте в Вашингтон.

Конкуренты на рынке

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.05.2026 Завод TSMC в Японии впервые в истории вышел на прибыль

Япония начала приносить TSMC прибыль Предприятие TSMC, крупнейшего контрактного производителя чипов в мире, в

15.05.2026 Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов

GPU). Некоторые виды продукции, которые ранее выпускались на заводах глобальных гигантов, таких как TSMC или Samsung Electronics, и за пределами КНР, более там не производятся, поскольку заказы
29.04.2026 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн

TSMC вышла из капитала ARM Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейший контрактный производитель интегральных микросхем в мире, вышла из капитала

02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские

Выдающиеся результаты площадок TSMC в Китае Заводы Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), расположенные н
16.02.2026 TSMC останется без новейших суперсовременных литографов на 1,4 нм. Их без спроса прибрали к рукам Samsung и Intel

Кто был первым, станет четвертым Компания TSMC, крупнейший в мире вендор микросхем с долей рынка более 50% и гигантскими клиентами в ли
10.02.2026 TSMC спихивает на «дочку» производство древних чипов и плотно берется за сверхприбыльные передовые техпроцессы

TSMC сбрасывает балласт Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, сосредоточится на выпуске продукции

29.01.2026 Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика

Apple вспомнила про Intel Компания Apple рассматривают Intel в качестве партнера по производству чипов, пишет Tom’s Hardware. Сейчас все ее микросхемы выпускает компания TSMC – крупнейший в мире контрактный вендор микросхем. Intel располагает собственными фабриками, но до лета 2022 г. они обслуживали только ее. Теперь же компания выпускает микросхемы и для стор
30.12.2025 Прогресс любит тишину. TSMC втихаря начала выпуск самых передовых в мире 2-нанометровых чипов

У кого-то 2, у кого-то 10 Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов с долей более 50%, запустила полномасштабное производство микросхем по топологии 2 нм, пишет Tom’s Hardware. На момент выпуска материала

19.12.2025 Крупнейший в мире производитель чипов TSMC второпях оснащает завод в США передовым оборудованием ценой падения прибыли почти до нуля

TSMC в США ускоряется Новая площадка тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем,
28.11.2025 Силовики обыскивают дома бывшего вице-президента TSMC, перебежавшего в Intel. Изъята техника

Обыски по делу экс-топа TSMC Имущество бывшего вице-президента TSMC Ло Вэйжэня (Lo Wei-jen), которого экс-работодатель обвиняет в хищении технологических секретов производства чипов, подверглось обыску, пишет T
26.11.2025 Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

День, когда завод TSMC в США остановился Заводу тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире к
18.11.2025 Вышедшего на пенсию вице-президента TSMC заподозрили в краже самой передовой технологии в интересах Intel

Коммерческая тайна под угрозой Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) собирает доказательства возможной кражи технологических секретов производства чипов ее

18.11.2025 Новые iPhone некому рисовать. Из Apple сбежал талантливейший дизайнер, который мог заменить Джони Айва
17.11.2025 В 100 раз рухнула прибыль американского завода TSMC - крупнейшего в мире производителя чипов

Прибыль TSMC в США резко обвалилась Чистая прибыль предприятия тайваньской TSMC на территории

25.09.2025 TSMC превращают в санкционную дубину Тайваня. По нелепому поводу ограничен экспорт чипов в ЮАР

Тайвань превращает TSMC в оружие Тайвань начал использовать торговлю интегральными микросхемами в качестве инстр
23.09.2025 Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

TSMC поднимает цены Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, значительно увеличила расц
03.09.2025 США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае

ложено США отозвали разрешение компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., более известной как TSMC. на свободную поставку необходимого оборудования на свою главную китайскую фабрику по пр
26.08.2025 Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

TSMC избавляется от китайского оборудования Тайваньская TSMC начала демонтировать китайское оборудование, используемое в производстве интегральных ми
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна

TSMC в США вышла на чистую прибыль Предприятие тайваньской TSMC на территории США, крупнейшего в мире контрактного производителя интегральных микросхем,
07.08.2025 TSMC не будет платить драконовских пошлины Трампа при поставках чипов в США

Заявление министра Компания TSMC освобождена от американских пошлин на чипы, поскольку открыла заводы в США, заявил министр Национального совета по развитию Тайваня Лю Цзиньцин (Liu Chin-ching). Его высказывания приводит

05.08.2025 Крупнейший мировой производитель чипов TSMC обвинил собственных сотрудников в краже секретов 2 нм технологии

нейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уволил несколько сотрудников и подал на них судебный иск с обвинениями в причастности к
08.07.2025 Крупнейший в мире производитель микросхем доводит сотрудников-американцев до увольнения, чтобы нанять китайских мигрантов

Иск к TSMC Бывшие сотрудники предприятия тайваньской TSMC в США подали к компании коллективн
07.05.2025 Nvidia и партнеры разворачивают суперкомпьютерное производство в США

искусственным интеллектом. Проект стартует в координации с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая недавно начала серийное производство процессоров Nvidia Blackwell на своем пре
29.04.2025 Крупнейшему в мире производителю процессоров запретят строить передовые фабрики по всему миру кроме одной страны

«Силиконовый щит» Правительство Тайваня усиливает «силиконовый щит» (silicon shield), ограничивая экспорт самых передовых технологических процессов компании TSMC, пишет Tom’s Hardware. Власти страны планируют на уровне ужесточить контроль не только над экспортом передовых топологий, но также над исходящими инвестициями в полупроводники. Специально

17.02.2025 Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли

Мы делили Intel Core Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создатель архитектуры х86
05.02.2025 Крупнейший в мире контрактный производитель чипов поднимает цены из-за пошлин США. Возможно подорожание техники глобального масштаба

TSMC повышает цены Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, поднимет цены на свои услуги на 15% в 2025 г., пишет тайваньская газета Commercial Times. Удорожание продукции в сегмен
21.01.2025 Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

овка производства Крупнейший производитель чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United Microelectronics Corporation (UMC) из-за землетрясения на Тайване частично ост
17.01.2025 Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены

ссылкой на заявление Си-Си Вея (C.C. Wei), генерального директора контрактного производителя чипов TSMC. В связи с этим вероятность того, что новый производственный комплекс компании в Аризоне
28.12.2024 Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак

на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское издание The Bell, в качестве альтернативы она рассматривала фабрики
25.12.2024 Южная Корея решила построить «убийцу» тайваньской TSMC

дников) по образцу тайваньского контрактного чипмейкера Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), пишет The korea Bizwire. С таким предложением выступили представители южнокорейской пр
13.12.2024 А не надо было лезть на нашу поляну. Главный мировой производитель микросхем объяснил причины катастрофы Intel

Intel переоценила свои возможности Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, решилась высказаться на тему желания Intel стать ее прямым конкурентом. Свое мнение раскрыл лично основатель
11.11.2024 Весь мир остался с носом. США, Китай и прочие страны не получат самого передового производства чипов из-за хитрого азиатского закона

Руки прочь от техпроцесса Тайваньская компания TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, лишилась возмо
08.11.2024 Крупнейший в мире производитель чипов прекратил отгрузку «подозрительным» китайским клиентам, чтобы нечаянно не нарушить санкции США

TSMC будет тщательнее проверять заказчиков Тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC уведомил ряд своих клиентов из КНР о приостановке выполнения размещенных ими заказов, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники. Компания усиливает меры по соблюдению правил экспортного
07.11.2024 Huawei переманивает сотрудников крупнейшего в мире производителя микросхем, предлагая беспрецедентные зарплаты. Так он борется с санкциями США

рудника Huawei активно переманивает сотрудников в полупроводниковой промышленности, пишет Tom’s Hardware. Ее особенно интересуют тайваньские специалисты, и пристальное внимание она уделяет работникам TSMC. Это крупнейший мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, в списке клиентов которого значатся AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm. Даже Intel могла оказаться в этом переч
31.10.2024 Взбунтовавшийся гольф-клуб не дает TSMC начать производство 2-нанометровых чипов

Гольф-клуб препятствует расширению TSMC Промышленный парк Central Taiwan Science Park (CTSP) в Тайчжуне (Тайвань), резидентом которого является TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем, исп
30.10.2024 Intel лишилась колоссальной скидки на производство процессоров из-за невежливых слов гендиректора в адрес TSMC

сотрудничества с крупнейшим контрактным производителем интегральных микросхем в мире – тайваньской TSMC. По информации источника агентства Reuters, до определенного момента Intel и TSMC
28.10.2024 Крупнейший в мире производитель перестал отгружать чипы китайским клиентам, заподозрив их в порочной связи с Huawei

Больше никаких микросхем Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем с долей рынка более 50%, остановила поставки выпущенных ею чипов своим китайским клиентам. Как пишет Reuters, это стало следствием ск
23.10.2024 Huawei почти перехитрила США с их санкциями, как вдруг законопослушная TSMC воткнула нож ей в спину

TSMC «настучала» властям США на Huawei Тайваньская TSMC уведомила власти США о возможных попытках обхода американских санкций против полупроводн
22.10.2024 Крупнейшему производителю чипов в мире не хватает мощностей для удовлетворения бешеного спроса. Он удвоит выпуск по передовой технологии, но этого недостаточно

Нехватка упаковочных мощностей преследует TMSC Мощностей TSMC недостаточно для удовлетворения рыночного спроса в области контрактного производства инт
09.08.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем облажался. Попытка построить рабовладельческий строй в США провалена – американцы увольняются и не хотят работать день и ночь без выходных

Рабов на Западе нет Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем с долей рынка более 50%, оказалась не в сост

Публикаций - 1082, упоминаний - 1569

TSMC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12731 423
Samsung Electronics 10948 313
Apple Inc 13003 313
AMD - Advanced Micro Devices 4597 313
Qualcomm Technologies 1955 211
Nvidia Corp 3905 189
Huawei 4461 178
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 473 131
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 162 121
MediaTek - Ralink 588 113
Элемент ГК - Микрон - Micron 1657 99
UMC - United Microelectronics Corporation 334 85
Google LLC 12544 80
Microsoft Corporation 25623 74
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 406 69
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 173 65
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 497 57
GlobalFoundries - GF 102 55
Xiaomi 2154 55
IBM - International Business Machines Corp 9656 53
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 41
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 894 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2869 35
Huawei - HiSilicon Technologies 69 33
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 301 33
Applied Materials 304 29
ASUS - AsusTek Computer Inc 2152 29
TI - Texas Instruments Incorporated 843 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3403 28
Т-Платформы - T-Platforms 410 27
Amazon Inc - Amazon.com 3227 26
Yandex - Яндекс 8980 26
BBK OPPO Electronics 470 26
Dell EMC 5156 25
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 24
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 567 23
Lenovo Group 2408 23
Toshiba Corporation 2976 23
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 737 23
Acer Group - Acer Inc 2737 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1658 50
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8620 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1970 16
Tesla Motors 448 13
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 152 12
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 499 12
РЖД - Российские железные дороги 2052 11
Merrill Lynch 454 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1088 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2867 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 8
SoftBank Group 281 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 8
Boeing 1029 7
Hyundai Motor Company 429 7
McDonald’s - Макдоналдс 219 6
TÜV Rheinland Group 176 6
Ford 430 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 6
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 70 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 6
Volkswagen Group - VW 304 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 470 5
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1823 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
LoveFrom - дизайнерская студия 7 4
Россети Ленэнерго 1698 4
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 4
KGI Securities 50 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 4
Ингаз 6 4
Gerard Klauer Mattison & Co 21 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1177 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3739 118
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1659 117
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1393 100
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5534 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13471 32
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5366 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1887 19
Судебная власть - Judicial power 2462 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3548 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6460 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3160 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4904 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 778 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5887 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 12
Правительство Тайваня 48 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2287 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 540 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 644 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1141 10
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 190 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3373 9
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3529 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2113 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1051 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3242 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5399 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 862 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 286 4
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 4
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2306 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 174 20
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 19
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6495 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 266 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
Демократическая политическая партия США 121 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 261 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 1
Единая Россия - Политическая партия 320 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Linux Foundation 196 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
OpenCores 4 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22248 696
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8611 628
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4688 419
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26344 274
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32856 206
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24692 189
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15281 175
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20933 167
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4454 137
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10140 121
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27820 116
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77102 111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15651 104
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12946 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26907 94
DDR - Double data rate 3034 87
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8395 82
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29390 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12559 73
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 656 71
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16854 70
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 584 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10460 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18118 62
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1632 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60154 61
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13113 59
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10487 58
ARM - Advanced RISC Machine 481 57
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2433 57
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 597 57
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 189 56
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3716 56
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10509 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14616 53
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3364 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13319 51
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 388 50
5G - пятое поколение мобильной связи 2496 49
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1619 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7533 120
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1021 115
Intel x86 - архитектура процессора 2125 100
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 99
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 84
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 428 68
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 246 66
Linux OS 11319 59
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1656 58
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 588 53
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 845 51
Apple iPad 3978 51
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 106 49
Google Android 15073 48
Microsoft Windows 16709 43
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 180 41
Huawei Mate - серия смартфонов 443 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2285 40
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 468 40
FreePik 1736 33
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 32
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 556 32
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 31
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 258 30
Apple MacBook - серия ноутбуков 1053 28
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 28
Statista 260 27
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 192 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3088 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1308 24
Apple iPhone 6 4861 24
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 421 23
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 545 22
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 22
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 206 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3506 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5200 20
Apple iPhone 12 241 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 665 97
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 44
Евдокимов Андрей 95 37
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 36
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 26
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 16
Покровский Иван 134 16
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 125 15
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 14
Путин Владимир 3436 14
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 13
Копосов Максим 74 13
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 11
Liu Mark - Лью Марк 13 11
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 37 11
Liu Mark - Лю Марк 11 11
Опанасенко Всеволод 138 11
Шадаев Максут 1196 11
Шпак Василий 276 10
Петричкович Ярослав 30 10
Трушкин Константин 59 9
Сивцев Илья 172 9
Горшенин Максим 39 8
Lisa Su - Лиза Су 58 7
Мантуров Денис 123 7
Фролов Денис 71 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 6
James Renee - Джеймс Рене 25 6
Бойко Алексей 129 6
Квашенкина Ольга 49 6
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 5
Овчинников Сергей 49 5
Ким Александр 44 5
Малафеев Андрей 52 5
Легостаева Светлана 96 5
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 5
Перов Евгений 97 5
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 5
Colby Elbridge - Колби Элбридж 5 5
Китай - Тайвань 4213 587
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54175 541
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18811 440
Россия - РФ - Российская федерация 163083 406
Южная Корея - Республика 6982 185
Япония 13716 115
Европа 24846 85
Нидерланды 3699 71
Азия - Азиатский регион 5861 70
США - Аризона 546 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13708 67
Украина 7890 60
Германия - Федеративная Республика 13082 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46994 50
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 952 48
США - Калифорния 4803 40
Индия - Bharat 5805 38
Китай - Шанхай 826 31
Китай - Пекин - Beijing 1081 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3403 27
США - Колумбия - Вашингтон 1473 25
США - Нью-Йорк 3168 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4167 24
Франция - Французская Республика 8090 24
Сингапур - Республика 1930 22
США - Техас 1033 18
Китай - Тайвань - Тайбэй 357 17
Америка - Американский регион 2200 17
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 206 14
Канада 5040 14
Земля - планета Солнечной системы 10807 13
Беларусь - Белоруссия 6212 13
Израиль 2824 13
Китай - Тайвань - Синьчжу 17 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19238 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1807 12
Италия - Итальянская Республика 4479 12
США - Калифорния - Купертино 279 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1219 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1088 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56599 246
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3894 198
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52597 144
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17874 143
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 871 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26793 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33010 83
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3856 78
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7969 73
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3805 71
Кремний - Silicium - химический элемент 1733 69
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9035 64
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6587 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21148 57
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5066 56
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6630 46
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 654 46
Blacklist - Чёрный список 697 45
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1207 39
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8102 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8707 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6062 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6917 35
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 850 33
Финансовые показатели - Financial indicators 2807 32
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5425 32
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1557 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6506 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11165 31
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5921 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7431 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5655 27
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1313 27
Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 38 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5467 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15701 23
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5042 22
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1003 21
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3349 20
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1364 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6064 114
Tom’s Hardware 573 105
Bloomberg 1598 100
DigiTimes - Издание 1330 59
Коммерсантъ - Издательский дом 2303 53
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 45
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1332 27
FT - Financial Times 1279 27
WCCFTech - Издание 103 24
The Register - The Register Hardware 1768 23
GizmoChina 165 22
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 22
Times 653 21
TechSpot 177 18
Ведомости 1400 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11518 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 15
CNBC - Consumer News and Business Channel 237 14
Commercial Times 108 13
Dow Jones - MarketWatch 334 12
AnandTech 73 10
GizChina - Издание 84 10
Forbes - Форбс 968 9
ZDnet 663 8
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 17 8
NYT - The New York Times 1096 7
MacRumors 147 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1122 7
TechPowerUp 22 7
EE Times 160 7
Yahoo! Finance 121 7
Silicon 492 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1214 7
ITHome 43 7
РИА Новости 1025 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 672 6
Global Times 16 6
Inquirer 463 6
South China Morning Post 87 6
Huawei Central 19 6
TrendForce 166 43
Counterpoint Research 105 21
IDC - International Data Corporation 4958 21
Gartner - Гартнер 3646 16
Internet Stock Report 994 15
TechInsights 16 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3874 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8486 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 6
IC Insights 24 5
Cinebench 29 4
Mercury Research 72 4
Informa - Ovum - Omdia 147 4
Bear Stearns 79 4
Juniper Research 560 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P 500 564 3
BlueFin Research 5 2
Grand View Research 24 2
Gartner - Dataquest 353 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
Needham & Company 36 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Мировой рынок смартфонов 19 2
IBM Research 108 1
Samsung Research 19 1
CNews Инновация года - награда 149 1
Mordor Intelligence 34 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
CNews Мишень 180 1
Автостат 51 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Dell'Oro Group 66 1
ATTOLab 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Asymco 10 1
Fortune Brainstorm Tech 3 1
Creative Strategies 16 1
РАН - Российская академия наук 2081 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1704 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 297 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1172 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 708 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 71 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 59 4
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 4
Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 165 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 52 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 23 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 3
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 51 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 435 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
TED Talks 35 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 173 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
NTUST - National Taiwan University of Science and Technology - Taiwan Tech - Национальный Тайваньский университет науки и техники 5 2
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 2
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 996 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 209 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 213 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 231 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 281 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 170 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 660 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 5
Samsung Unpacked 36 4
Микроэлектроника - международный форум 17 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1260 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2633 3
CNews FORUM Кейсы 297 2
CNews AWARDS - награда 563 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 178 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 2
Hot Chips 10 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 1
CeBIT 614 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 387 1
Turing Award - Премия Тьюринга 14 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
MacWorld Expo 35 1
SEMICON 13 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1445243, в очереди разбора - 730618.
Создано именных указателей - 194682.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290