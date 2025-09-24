Импортозамещение в электронном машиностроении: первый отечественный фотолитограф 350 нм ТЦ». «Перед нами стоит задача запустить производство электронной компонентной базы мирового класса. Литограф ЗНТЦ предназначен для топологических норм до 350 нм, которые используются в силовой

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями динственный поставщик Институт закупает установку у единственного поставщика. Потребность в этом заказчик обосновывает тем, что поставщик хорошо себя зарекомендовал. Aiartgenerator РАН ищет китайский литограф «Из трех представленных коммерческих предложений компания ООО "Криотрейд инжиниринг" зарекомендовала себя надежным поставщиком, предложившим не только наименьшую цену, но и наиболее бы

Российский литограф будет стоить на 60% дешевле иностранных. Продажи стартуют через три года а Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. По ее словам, самые передовые сканеры (ASML High-NA / EUV и даже старые иммерсионные платформы) стоят сотни миллионов долларов. Массовые DUV/steppe

3D-микропечать: в МФТИ создан литограф для фотоники и биоинженерии Ученые МФТИ создали отечественный литограф для создания 3D-объектов с размерами элементов 150 нм и разрешением 350 нм. Разработанный литограф дешевле аналогичных иностранных приборов и не имеет коммерческих аналогов в Ро

Китай до конца года начнет тестовый выпуск EUV-литографов для производства чипов одства Китай делает значительный шаг вперед в разработке технологий экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, которая долгое время оставалась прерогативой нидерландской компании ASML. Ка

Создан простой и надежный EUV-сканер для производства чипов. Он дешевле и лучше, чем у главного поставщика в мире го института науки и технологий (Okinawa Institute of Science and Technology, OIST, Япония) создали EUV-сканер особой конструкции, в которой гораздо меньше компонентов, недели в сканерах нидерл

Самая важная в мире компания для производства процессоров решила уничтожить линию по выпуску чипов Apple, AMD и Qualcomm. Все зависит от Китая инственный в мире производитель машин для литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV). Такое оборудование применяется для выпуска чипов по современным техпроцессам. Этот «руб

В Китае создан передовой «суверенный» литографический сканер для техпроцесса 28 нм раничения. Как отмечает Bloomberg, ASML также не смогла получить лицензии на поставку в Китай своих EUV-сканеров (EUV – экстремальная ультрафиолетовая литография). В необходимости ограни

Создан ультрадешевый литограф для 5-нанометровых чипов, который стоит в 10 раз меньше знаменитых аналогов ASML рафию с использованием глубокого или экстремального ультрафиолета (Deep, Extreme ultraviolet – DUV, EUV), то новое творение Canon обходится вовсе без фотолитографии. Японцы отдали предпочтение

В России создан суверенный литограф для выпуска микросхем. Он стоит как китайский автомобиль я плазмохимического травления кремния пригодится на втором. Фото: Laura Ockel / Unsplash Российская литография стала немного более современной Вторая установка использует в своей работе созданн

Главный производитель чипов переходит на 5 нм и уводит разработку в облака зе литографии так называемого глубокого ультрафиолетового спектра (Extreme Ultraviolet Lithography, EUV). Одновременно компания анонсировала планы по выпуску первых чипов по техпроцессу N5 с но

Samsung Electronics и Qualcomm расширяют сотрудничество в сфере EUV-литографии тнее сотрудничество в сфере литографии, включив в него процесс на основе литографической технологии EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете). Этот процесс будет использоваться для производ

Создан новый источник излучения для литографии в дальнем ультрафиолете Новый источник излучения для использования в системах литографии в дальнем ультрафиолете (Extreme UltraViolet Lithography, EUVL), разработан в университете штата Калифорния в г. Сан-Д

Интерференционная литография: получено рекордное разрешение рференционной литографии обеспечила "нанолинейка", созданная двумя студентами MIT. Студенты использовали генератор акустических волн с частотой 100 МГц для управления лазерным излучением, формирующим литографический рисунок на поверхности кремниевой подложки, при этом система позволяла отклонять лазерный луч и менять частоту излучения при помощи нового алгоритма высокоточного определения фа

AMD и IBM: первый успех на пути к 22-нм техпроцессу обного рабочего образца микросхемы, в которой первый слой металлических соединений создан с помощью EUV-литографии (литографии с использованием жесткого ультрафиолетового излучения). Предыдущие

AMD сделал шаг к 22-нм техпроцессу обного рабочего образца микросхемы, в которой первый слой металлических соединений создан с помощью EUV-литографии (литографии с использованием жесткого ультрафиолетового излучения). Предыдущие

Иммерсионная литография: AMD и IBM берут барьер 45 нм л Ник Кеплер (Nick Kepler), вице-президент по разработке технологий логики AMD. — Иммерсионная литография позволит нам обеспечить более четкое проектирование и большую стабильность парамет

Иммерсионная литография: AMD и IBM берут барьер 45 нм л Ник Кеплер (Nick Kepler), вице-президент по разработке технологий логики AMD. — Иммерсионная литография позволит нам обеспечить более четкое проектирование и большую стабильность парамет

Оптическая литография прорвалась в глубокий наномир ; так называемой литографии с использованием мягкого рентгеновского излучения (extreme ultraviolet, EUV). На смену привычным лазерам и линзовой оптике должны были прийти куда более экзотические

Оптическая литография прорвалась в глубокий наномир ; так называемой литографии с использованием мягкого рентгеновского излучения (extreme ultraviolet, EUV). На смену привычным лазерам и линзовой оптике должны были прийти куда более экзотические

EUV-литографию внедряют в массовое производство Аппарат EUV Micro Exposure Tool (MET) и установка пилотной производственной линии по нанесению EUV

EUV-литографию внедряют в массовое производство Аппарат EUV Micro Exposure Tool (MET) и установка пилотной производственной линии по нанесению EUV

Intel "пропускает ход" в обновлении производства микросхем оявления оборудования следующего поколения, названного вакуумный ультрафиолет (Extreme Ultraviolet, EUV). Устройства EUV, позволяющие получать более тонкие проводники, чем технология 157

EUV-литография: процессоры станут в десятки раз быстрее ивело к тому, что количество транзисторов на единице площади микросхемы удваивалось примерно каждые два года, однако к 2007 году, как утверждают специалисты, будет достигнут физический предел. Проект EUVL позволит развернуть как раз к этому году массовое серийное производство микроэлектронных устройств по новой технологии, использующей излучение с длиной волны в десять раз меньше, чем в сов

EUV-литография: процессоры станут в десятки раз быстрее ивело к тому, что количество транзисторов на единице площади микросхемы удваивалось примерно каждые два года, однако к 2007 году, как утверждают специалисты, будет достигнут физический предел. Проект EUVL позволит развернуть как раз к этому году массовое серийное производство микроэлектронных устройств по новой технологии, использующей излучение с длиной волны в десять раз меньше, чем в сов

Новая технология Motorola позволит уменьшить размер микросхем вдвое 0 000 нанометров. Фотомаски предназначены для технологии с использованием "крайнего ультрафиолета" (EUV - Extreme UltraViolet) - фотолитографии с уменьшенной длиной световой волны. Появление но

Новая технология Motorola позволит уменьшить размер микросхем вдвое 0 000 нанометров. Фотомаски предназначены для технологии с использованием "крайнего ультрафиолета" (EUV - Extreme UltraViolet) - фотолитографии с уменьшенной длиной световой волны. Появление но

EUV предложила новую технологию, позволяющую уменьшить размер чипов Extreme Ultra Violet LLC (EUV), коалиция национальных лабораторий США, таких как Lawrence Livermore National Laboratories и Sandia National Laboratories, а также крупнейших производителей чипов, таких как Intel, AMD и т