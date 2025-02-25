Северсталь метиз ЧСПЗ Череповецкий сталепрокатный завод ВолгоМетиз Волгоградский завод
ОАО «Северсталь-метиз» — группа предприятий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь».
Северсталь метиз и организации, системы, технологии, персоны:
|Шеховцов Юрий 34 2
|Колупаев Денис 7 2
|Жуков Василий 12 2
|Голяков Олег 2 2
|Захаров Андрей 37 1
|Гольцов Александр 78 1
|Калинин Денис 70 1
|Мишнев Петр 8 1
|Жуков Олег 24 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Оганесян Ашот 124 1
|Потапова Светлана 12 1
|Каинов Илья 9 1
|Шпак Василий 226 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Григоренко Дмитрий 87 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Шадаев Максут 1017 1
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