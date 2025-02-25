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Северсталь метиз ЧСПЗ Череповецкий сталепрокатный завод ВолгоМетиз Волгоградский завод


ОАО «Северсталь-метиз» — группа предприятий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь».


25.02.2025 «Северсталь» протестировала возможности автономного робота-штабелера 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
17.12.2024 «Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы 1
11.12.2024 «ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз» 2
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце 2
20.11.2024 Система на основе компьютерного зрения обеспечит безопасность на площадках «Северстали» 1
18.11.2024 «Северсталь» провела тестирование робота с отечественным лидаром 1
19.07.2024 «Северсталь» тестирует возможности робособак на производстве 1
21.07.2020 Череповецкий металлургический комбинат автоматизировал работу с информацией о продуктах и технологиях производства 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
20.05.2014 В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS 2
29.11.2012 Новая ИТ-стратегия «Северстали»: замена СЭД, Wi-Fi на производстве, сокращение ИТ-спецов 1
13.01.2011 Топ-менеджер «Ситроникс ИТ» стал директором по развитию практики CPM в «Корус Консалтинг» 1
10.12.2009 IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком» создали СП для предоставления ИТ-сервисов «Северстали» 2
21.11.2006 "Северсталь-метиз" завершил внедрение ERP-системы BAAN IV 3
26.01.2006 Кому достанется русский Baan? 1
10.01.2006 "Северсталь-метиз" автоматизировал процессы управления предприятием 5
15.09.2005 "ВолгоМетиз" внедрил АСУ на базе "1С:Предприятие" 1
15.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
09.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
03.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
02.08.2004 Череповецкий сталепрокатный завод завершает внедрение Bann 2
09.02.1999 "АйТи" внедрила дополнительный "электронный кошелек" в системе "МЕТА-КАРД" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 35

Северсталь метиз и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5285 5
Oracle Corporation 6710 5
Северсталь Инфоком 65 4
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 4
HP Inc. 5694 3
Intel Corporation 12222 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 3
Microsoft Corporation 24675 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
AMT Group - АМТ-Груп 354 2
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Галактика - Корпорация 1470 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
SAP Services CIS 13 1
Philips 2056 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
8272 1
Zorgtech 4 1
Dephan - Дефан 2 1
3Logic Group - Robort 3 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Лаборатория новых продуктов - New Products Lab 2 1
DEEP Robotics 4 1
Беспилотные авиационные системы 52 1
Северсталь ПАО - Severstal 485 13
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 6
Метиз завод 25 5
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 4
Евросеть 1405 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 3
Протек - Центр внедрений 56 3
Силовые машины 111 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Северсталь Российская сталь 23 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 3
Evocargo - Эвокарго 22 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Северсталь Ресурс 18 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 1
Северсталь - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 4 1
ФосАгро 126 1
General Atlantic - GA 27 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Верный - торговая сеть 291 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Volvo Cars 253 1
Boeing 1013 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
Красноярский завод комбайнов 3 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Кондитер-Курск - Курский Кондитер 2 1
Северсталь - Карельский окатыш 10 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда 12 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
Cerberus Capital Management 2 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 21 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 2
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Evocargo N1 11 2
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Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1087 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Oracle Hyperion 235 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
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ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 24 1
Меткомбанк - МЕТА-КАРД 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
AGILEX Bunker Mini - AGX-BMINI 1 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Цифровой инспектор 9 1
Яндекс.Маркет 951 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 207 1
Google YouTube - Видеохостинг 2761 1
СалютДевайсы - GigaChat 199 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 51 1
Шеховцов Юрий 34 2
Колупаев Денис 7 2
Жуков Василий 12 2
Голяков Олег 2 2
Захаров Андрей 37 1
Гольцов Александр 78 1
Калинин Денис 70 1
Мишнев Петр 8 1
Жуков Олег 24 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Оганесян Ашот 124 1
Потапова Светлана 12 1
Каинов Илья 9 1
Шпак Василий 226 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Григоренко Дмитрий 87 1
Мишустин Михаил 683 1
Шадаев Максут 1017 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145478 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 3
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Германия - Федеративная Республика 12708 2
Украина 7630 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 2
Европа 21810 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1015 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
Нидерланды 3531 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Беларусь - Минск 636 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 84 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3080 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Украина - Запорожская область 87 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 602 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
ERP-Forum 3 3
ИнфоКом 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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