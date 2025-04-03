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DH Droneshub Дронсхаб групп Академия Дронсхаб
"Дронсхаб групп" – российская группа технологических компаний, с 2016 года разрабатывает и производит автономные роверы многоцелевого применения, программное обеспечение и модули для робототехники, автономной наземной инфраструктуры, трасс для обучения пилотированию и соревнований. Продукция "Дронсхаб групп" поставляется во все регионы России и в зарубежные страны.
DH и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 1
|eBay Inc 1622 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
|Томских Максим 3 2
|Сердюк Алексей 9 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Кондратьев Максим 2 1
|Дудоров Евгений 7 1
|Жуков Сергей 38 1
|Дуров Павел 295 1
|Савицкий Геннадий 5 1
|Ведомости 1050 1
|Известия ИД 641 1
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