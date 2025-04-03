DH - Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб

"Дронсхаб групп" – российская группа технологических компаний, с 2016 года разрабатывает и производит автономные роверы многоцелевого применения, программное обеспечение и модули для робототехники, автономной наземной инфраструктуры, трасс для обучения пилотированию и соревнований. Продукция "Дронсхаб групп" поставляется во все регионы России и в зарубежные страны.